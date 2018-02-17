Важно то, что Россия делает, а не то, что она говорит, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте. Она отметила, что недавнее размещение ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области — наглядный пример демонстрации силы всей Европе.

Важны не оценки, а то,что происходит вокруг наших границ, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, комментируя перспективы российской угрозы для Прибалтийского региона через четыре года после крымских событий. В качестве примера в интервью польскому порталу Forsal она напомнила о недавних учениях «Запад-2017». По словам президента, Литва стала свидетелем учений агрессивно-наступательного характера, направленных непосредственно против Запада.

«Они продемонстрировали значительную готовность к концентрации большого военного потенциала на нашей границе — не только границе Литвы, но и всех Прибалтийских государств. Учения «Запад-2017» продемонстрировали также и то, что Россия будет готова к началу атаки в течение 48 часов через линию границы с государствами НАТО: Прибалтийскими государствами, Польшей и даже в регионе Арктики», — подчеркнула Грибаускайте.

Президент Литвы уверена: это свидетельствует о том, что вызовов для безопасности сейчас даже больше, чем в 2014 году. В частности, на прошлой неделе в Калининградской области были размещены на постоянной основе российские ракетные комплексы «Искандер». Это означает, что угроза касается уже половины европейских столиц. И это говорит о том, что Литве необходимо ещё больше укреплять свою борону. Грибаускайте подчеркнула, что именно поэтому важна дальнейшая реформа НАТО, намеченная на лето этого года на саммите в Брюсселе.

Глава Литвы уверена, что её страна стала объектом определённого вида атаки со стороны России. «Я имею в виду необычную атаку, мы можем её даже временами называть военной ситуацией. Мы являемся свидетелями информационных атак, вмешательства в нашу политику, определённых влияний в некоторых группах СМИ. Следовательно, с этой точки зрения, мы уже очень сильно чувствуем, что в необычной сфере мы находимся в состоянии серьёзной конфронтации между восточным флангом НАТО и Россией», — отметила Грибаускайте.

По её мнению, в будущем Литве ничего не грозит, однако при непредсказуемости этой страны лучше не предполагать ничего, но быть готовым ко всему. Важно то, что Россия делает, а не то, что она говорит, считает президент Литвы. Пример «Искандеров» это наглядно показывает.

Грибаускайте не верит в утверждения России, что это ответ на расширение инфраструктуры НАТО у её границ. «Сегодня на восточной границе НАТО и в западных регионах России на одного солдата НАТО приходится десять российских», — напомнила она. Таково соотношение военных сил в регионе. А значит, опасения перед 1 тыс. солдат НАТО в Литве или немного большей численностью в Польше, а в общем — четырьмя тысячами солдат в целом регионе, в трёх Прибалтийских государствах — такой аргумент не работает, уверяет она.

Литовский президент уверена, что Россия пошла на такой шаг, как обычно, ради демонстрации силы и своей агрессивной позиции. «В этом нет ничего удивительного, со времён аннексии Крыма мы видим такое поведение. Поэтому мы должны быть готовы и инвестируем очень серьёзно в нашу оборону. Мы создали силы быстрого реагирования, инвестируем два процента ВВП в нашу обороноспособность, модернизируем армию. Это те уроки, которые мы извлекли из поведения России», — подчеркнула она в интервью польскому порталу Forsal.