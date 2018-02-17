Литва на грани войны с Россией(28)

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Анатолий Тарасов
21:58 16.02.2018
В мире / Евросоюз

Важно то, что Россия делает, а не то, что она говорит, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте. Она отметила, что недавнее размещение ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области — наглядный пример демонстрации силы всей Европе.

Важны не оценки, а то,что происходит вокруг наших границ, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, комментируя перспективы российской угрозы для Прибалтийского региона через четыре года после крымских событий. В качестве примера в интервью польскому порталу Forsal она напомнила о недавних учениях «Запад-2017». По словам президента, Литва стала свидетелем учений агрессивно-наступательного характера, направленных непосредственно против Запада.

 

«Они продемонстрировали значительную готовность к концентрации большого военного потенциала на нашей границе — не только границе Литвы, но и всех Прибалтийских государств. Учения «Запад-2017» продемонстрировали также и то, что Россия будет готова к началу атаки в течение 48 часов через линию границы с государствами НАТО: Прибалтийскими государствами, Польшей и даже в регионе Арктики», — подчеркнула Грибаускайте.

 

Президент Литвы уверена: это свидетельствует о том, что вызовов для безопасности сейчас даже больше, чем в 2014 году. В частности, на прошлой неделе в Калининградской области были размещены на постоянной основе российские ракетные комплексы «Искандер». Это означает, что угроза касается уже половины европейских столиц. И это говорит о том, что Литве необходимо ещё больше укреплять свою борону. Грибаускайте подчеркнула, что именно поэтому важна дальнейшая реформа НАТО, намеченная на лето этого года на саммите в Брюсселе.  

 

Глава Литвы уверена, что её страна стала объектом определённого вида атаки со стороны России. «Я имею в виду необычную атаку, мы можем её даже временами называть военной ситуацией. Мы являемся свидетелями информационных атак, вмешательства в нашу политику, определённых влияний в некоторых группах СМИ. Следовательно, с этой точки зрения, мы уже очень сильно чувствуем, что в необычной сфере мы находимся в состоянии серьёзной конфронтации между восточным флангом НАТО и Россией», — отметила Грибаускайте.

 

По её мнению, в будущем Литве ничего не грозит, однако при непредсказуемости этой страны лучше не предполагать ничего, но быть готовым ко всему. Важно то, что Россия делает, а не то, что она говорит, считает президент Литвы. Пример «Искандеров» это наглядно показывает. 

 

Грибаускайте не верит в утверждения России, что это ответ на расширение инфраструктуры НАТО у её границ. «Сегодня на восточной границе НАТО и в западных регионах России на одного солдата НАТО приходится десять российских», — напомнила она. Таково соотношение военных сил в регионе. А значит, опасения перед 1 тыс. солдат НАТО в Литве или немного большей численностью в Польше, а в общем — четырьмя тысячами солдат в целом регионе, в трёх Прибалтийских государствах — такой аргумент не работает, уверяет она. 

 

Литовский президент уверена, что Россия пошла на такой шаг, как обычно, ради демонстрации силы и своей агрессивной позиции. «В этом нет ничего удивительного, со времён аннексии Крыма мы видим такое поведение. Поэтому мы должны быть готовы и инвестируем очень серьёзно в нашу оборону. Мы создали силы быстрого реагирования, инвестируем два процента ВВП в нашу обороноспособность, модернизируем армию. Это те уроки, которые мы извлекли из поведения России», — подчеркнула она в интервью польскому порталу Forsal. 

RT / Фото
Комментарии (28)
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Latviešu хуууесос 22:07 16:02:2018

какая там война?пиизды пентелики получат и дело с концом!

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хуторянен 22:56 16:02:2018

Ну а как иначе? Засрали 1/6 суши Земли, теперь надо влезть к соседям.

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МАН 00:37 17:02:2018

хуторянен 22:56 16:02:2018
Ну а как иначе? Засрали 1/6 суши Земли, теперь надо влезть к соседям.
==================================================== Да кому он нужен этот твой засранный хутор?!! Доплачивать будешь ито никто не возьмёт

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Ути-пути 22:09 16:02:2018

И чего же это Россия вдруг расставила Искандеры? А может все-таки не вдруг?)))

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Latviešu patriots 22:10 16:02:2018

Grībauskaitei ir taisnība! Vēl viens arguments Latvijas aizsardzības budžeta palielināšanai!

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ыыы 22:26 16:02:2018

Krievija uzbrūk kaimiņvalstīm Olimpisko spēļu laikā. Kam tā uzbruks šoreiz? Ko?

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Браво 22:27 16:02:2018

У тебя удивительное чувство юмора.

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latviesu pedriots 01:06 17:02:2018

Грибаускайтей ир тайсниба. Katram lietuvietim nepieciesami dot двустволку in pudeli at benzinu t.s. Molotova kokteili. In ap katru maju izrakt lielu bedri pret krievu tankiem. Atbalstu 100%.

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сл 06:49 17:02:2018

Сцыкуны и паникёры .Шестёрка сша .

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Latviešu patriots 22:33 16:02:2018

Vēsture sen ir pierādījusi Krievijas agresivitāti! Bez svešu teritoriju okupācijas tā nespēj dzīvot! Tāpēc Latvijas aizsardzības budžets ir jāpapildina!

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Фидель 23:49 16:02:2018

Купи себе бронетрусы и начинай боятся

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На грани войны ?! 22:49 16:02:2018

Боюсь , что Россия и в этот раз обманет и на войну не явится.

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хуторянен 23:03 16:02:2018

Вот в Афганистане в 79-м она переоделась в форму афганских военных и убила законно избранного президента. А на Украине отпускники-буряты приехали на танках проведать своих бабушек.

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газета Сегодня
12.02.2018

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