Важны не оценки, а то,что происходит вокруг наших границ, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, комментируя перспективы российской угрозы для Прибалтийского региона через четыре года после крымских событий. В качестве примера в интервью польскому порталу Forsal она напомнила о недавних учениях «Запад-2017». По словам президента, Литва стала свидетелем учений агрессивно-наступательного характера, направленных непосредственно против Запада.
«Они продемонстрировали значительную готовность к концентрации большого военного потенциала на нашей границе — не только границе Литвы, но и всех Прибалтийских государств. Учения «Запад-2017» продемонстрировали также и то, что Россия будет готова к началу атаки в течение 48 часов через линию границы с государствами НАТО: Прибалтийскими государствами, Польшей и даже в регионе Арктики», — подчеркнула Грибаускайте.
Президент Литвы уверена: это свидетельствует о том, что вызовов для безопасности сейчас даже больше, чем в 2014 году. В частности, на прошлой неделе в Калининградской области были размещены на постоянной основе российские ракетные комплексы «Искандер». Это означает, что угроза касается уже половины европейских столиц. И это говорит о том, что Литве необходимо ещё больше укреплять свою борону. Грибаускайте подчеркнула, что именно поэтому важна дальнейшая реформа НАТО, намеченная на лето этого года на саммите в Брюсселе.
Глава Литвы уверена, что её страна стала объектом определённого вида атаки со стороны России. «Я имею в виду необычную атаку, мы можем её даже временами называть военной ситуацией. Мы являемся свидетелями информационных атак, вмешательства в нашу политику, определённых влияний в некоторых группах СМИ. Следовательно, с этой точки зрения, мы уже очень сильно чувствуем, что в необычной сфере мы находимся в состоянии серьёзной конфронтации между восточным флангом НАТО и Россией», — отметила Грибаускайте.
По её мнению, в будущем Литве ничего не грозит, однако при непредсказуемости этой страны лучше не предполагать ничего, но быть готовым ко всему. Важно то, что Россия делает, а не то, что она говорит, считает президент Литвы. Пример «Искандеров» это наглядно показывает.
Грибаускайте не верит в утверждения России, что это ответ на расширение инфраструктуры НАТО у её границ. «Сегодня на восточной границе НАТО и в западных регионах России на одного солдата НАТО приходится десять российских», — напомнила она. Таково соотношение военных сил в регионе. А значит, опасения перед 1 тыс. солдат НАТО в Литве или немного большей численностью в Польше, а в общем — четырьмя тысячами солдат в целом регионе, в трёх Прибалтийских государствах — такой аргумент не работает, уверяет она.
Литовский президент уверена, что Россия пошла на такой шаг, как обычно, ради демонстрации силы и своей агрессивной позиции. «В этом нет ничего удивительного, со времён аннексии Крыма мы видим такое поведение. Поэтому мы должны быть готовы и инвестируем очень серьёзно в нашу оборону. Мы создали силы быстрого реагирования, инвестируем два процента ВВП в нашу обороноспособность, модернизируем армию. Это те уроки, которые мы извлекли из поведения России», — подчеркнула она в интервью польскому порталу Forsal.
какая там война?пиизды пентелики получат и дело с концом!« ответить
Ну а как иначе? Засрали 1/6 суши Земли, теперь надо влезть к соседям.« ответить
хуторянен 22:56 16:02:2018« ответить
Ну а как иначе? Засрали 1/6 суши Земли, теперь надо влезть к соседям.
==================================================== Да кому он нужен этот твой засранный хутор?!! Доплачивать будешь ито никто не возьмёт
И чего же это Россия вдруг расставила Искандеры? А может все-таки не вдруг?)))« ответить
Grībauskaitei ir taisnība! Vēl viens arguments Latvijas aizsardzības budžeta palielināšanai!« ответить
Krievija uzbrūk kaimiņvalstīm Olimpisko spēļu laikā. Kam tā uzbruks šoreiz? Ko?« ответить
У тебя удивительное чувство юмора.« ответить
Грибаускайтей ир тайсниба. Katram lietuvietim nepieciesami dot двустволку in pudeli at benzinu t.s. Molotova kokteili. In ap katru maju izrakt lielu bedri pret krievu tankiem. Atbalstu 100%.« ответить
Сцыкуны и паникёры .Шестёрка сша .« ответить
Vēsture sen ir pierādījusi Krievijas agresivitāti! Bez svešu teritoriju okupācijas tā nespēj dzīvot! Tāpēc Latvijas aizsardzības budžets ir jāpapildina!« ответить
Купи себе бронетрусы и начинай боятся« ответить
Боюсь , что Россия и в этот раз обманет и на войну не явится.« ответить
Вот в Афганистане в 79-м она переоделась в форму афганских военных и убила законно избранного президента. А на Украине отпускники-буряты приехали на танках проведать своих бабушек.« ответить