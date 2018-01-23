Депутат литовского парламента Виргилиюс Подерис, председатель комиссии по энергетике Сейма, призвал Министерство энергетики Литвы, а также Латвию и Эстонию ускорить процессы синхронизации стран с энергосистемой ЕС, пишет Sputnik Литва.

«Эксперты неоднократно повторяют, что Россия представляет наибольшую угрозу национальной безопасности Литвы. Необходимо признать тот факт, что наша энергетическая система по-прежнему входит в состав российской системы и в значительной степени управляется российскими диспетчерами», — говорится в сообщении Подериса.

По словам политика, Литве следует подумать о плане Б из-за медлительности соседей и позаботиться о самостоятельном выходе из энергокольца БРЭЛЛ, а также перестать быть зависимой от планов Латвии и Эстонии.

«В начале февраля на уровне Балтийской ассамблеи в качестве председателя Комитета по экономическим, энергетическим и инновационным вопросам я буду поднимать вопросы относительно более быстрой синхронизации Литвы, Латвии и Эстонии с континентальными европейскими сетями», — подчеркнул Подерис.

По его утверждению, Россия может использовать зависимость стран Балтии от общей энергосистемы в качестве «средства социального, политического и экономического шантажа».

Литва, Латвия и Эстония заявили о желании выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва), чтобы обеспечить себе независимость от совместной с РФ энергетической системы. Согласно меморандуму, подписанному Европейской комиссией и балтийскими республиками, к 2025 году все три государства должны синхронизироваться с энергосетями Евросоюза.

Решение по рассинхронизации с энергосистемой России и последующему присоединению к ЕС должно быть найдено к маю 2018 года. Планируется, что подключение стран Балтии осуществят через Литву и Польшу с помощью уже построенной смычки LitPol Link. Также уже действует электроэнергетическое соединение Литвы и Швеции NordBalt, но оно часто отключается из-за неисправностей.

Российская сторона намерена завершить все необходимые мероприятия по выходу стран Балтии из общей энергосистемы в первой половине 2018 года. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в Калининградской области строится необходимая инфраструктура для обеспечения энергобезопасности региона.

Белоруссия также заявила, что готова к выходу стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ. Минск уверен, что это решение не отразится на работе белорусской энергосистемы, но может негативно сказаться на самой Балтии во время аварийных отключений.