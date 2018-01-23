«Эксперты неоднократно повторяют, что Россия представляет наибольшую угрозу национальной безопасности Литвы. Необходимо признать тот факт, что наша энергетическая система по-прежнему входит в состав российской системы и в значительной степени управляется российскими диспетчерами», — говорится в сообщении Подериса.
По словам политика, Литве следует подумать о плане Б из-за медлительности соседей и позаботиться о самостоятельном выходе из энергокольца БРЭЛЛ, а также перестать быть зависимой от планов Латвии и Эстонии.
«В начале февраля на уровне Балтийской ассамблеи в качестве председателя Комитета по экономическим, энергетическим и инновационным вопросам я буду поднимать вопросы относительно более быстрой синхронизации Литвы, Латвии и Эстонии с континентальными европейскими сетями», — подчеркнул Подерис.
По его утверждению, Россия может использовать зависимость стран Балтии от общей энергосистемы в качестве «средства социального, политического и экономического шантажа».
Литва, Латвия и Эстония заявили о желании выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва), чтобы обеспечить себе независимость от совместной с РФ энергетической системы. Согласно меморандуму, подписанному Европейской комиссией и балтийскими республиками, к 2025 году все три государства должны синхронизироваться с энергосетями Евросоюза.
Решение по рассинхронизации с энергосистемой России и последующему присоединению к ЕС должно быть найдено к маю 2018 года. Планируется, что подключение стран Балтии осуществят через Литву и Польшу с помощью уже построенной смычки LitPol Link. Также уже действует электроэнергетическое соединение Литвы и Швеции NordBalt, но оно часто отключается из-за неисправностей.
Российская сторона намерена завершить все необходимые мероприятия по выходу стран Балтии из общей энергосистемы в первой половине 2018 года. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в Калининградской области строится необходимая инфраструктура для обеспечения энергобезопасности региона.
Белоруссия также заявила, что готова к выходу стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ. Минск уверен, что это решение не отразится на работе белорусской энергосистемы, но может негативно сказаться на самой Балтии во время аварийных отключений.
Lietuviešiem pilnīga taisnība. Sen bija laiks atvienoties no Krievijas energosistēmām, un pieslēgties ES sistēmām. Mēs nevaram būt atkarīgi no ienaidnieka energotīkliem. Tas ir Nacionālās drošības jautājums.« ответить
Энергомост NordBalt, с помощью которого Литва надеется отключиться от энергосистемы России, за ~2 года выходила из« ответить
строя более 50-ти раз!!!
Smeršam. Runa bija par pieslēgumu LitPol Link, grūtgalvīt.« ответить
ЛАТЫШИЯ - САМАЯ БОГАТАЯ СТРАНА ЭТОГО СРАНОГО ЕС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить