После июля в Литве должно остаться всего пять компаний со статусом государственных предприятий — Центр регистров, предприятие по регистрации автомобилей Regitra, предприятие государственных лесничеств, Игналинская АЭС и компания по регулированию сельскохозяйственной деятельности, сообщает «Литовский курьер».

«После этой реорганизации, после 2 июля статус госпредприятий сохранят за собой пять предприятий. Думаю, было бы целесообразно пересмотреть и, возможно, вообще отказаться от такого статуса. Это действительно было бы реформа», — сказал министр экономики Виргиниюс Синкявичюс журналистам после заседания правительства.

По словам министра, число госпредприятий сокращается с целью отказа от неактуальных для государства видов деятельности и функций, часть которых передается рынку.

Кабмин в среду рассмотрел подготовленный Минэкономики план реорганизации госпредприятий, окончательное решение по нему намечается принять на следующей неделе.

Некоторые другие госпредприятия будут реорганизованы в акционерные общества, например, предприятие услуг авиационной навигации Oro navigacija, объединяющая аэропорты Литвы компания Lietuvos oro uostai, Клайпедский морской порт, Дирекция внутренних водных путей и предприятие по надзору за дорогами Kelių priežiūra.