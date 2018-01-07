«После этой реорганизации, после 2 июля статус госпредприятий сохранят за собой пять предприятий. Думаю, было бы целесообразно пересмотреть и, возможно, вообще отказаться от такого статуса. Это действительно было бы реформа», — сказал министр экономики Виргиниюс Синкявичюс журналистам после заседания правительства.
По словам министра, число госпредприятий сокращается с целью отказа от неактуальных для государства видов деятельности и функций, часть которых передается рынку.
Кабмин в среду рассмотрел подготовленный Минэкономики план реорганизации госпредприятий, окончательное решение по нему намечается принять на следующей неделе.
Некоторые другие госпредприятия будут реорганизованы в акционерные общества, например, предприятие услуг авиационной навигации Oro navigacija, объединяющая аэропорты Литвы компания Lietuvos oro uostai, Клайпедский морской порт, Дирекция внутренних водных путей и предприятие по надзору за дорогами Kelių priežiūra.
Normāls lēmums.« ответить
Tu kaut saprati par ko iet runa gudrais idiots.« ответить
"Juristam" Jā sapratu, tāpēc arī rakstu, normāls lēmums. Kretīngalva.« ответить
Nu ja tā arī es domāju kūts audzināšanas rezultāts un izglitība skolā ar psihikas traucējumiem.« ответить
Потом легче национализировать будет, всё и одним махом.« ответить