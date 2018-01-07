Литва отдалась в руки рынка(5)

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Григорий Антонов
19:39 07.01.2018
Экономика

После июля в Литве должно остаться всего пять компаний со статусом государственных предприятий — Центр регистров, предприятие по регистрации автомобилей Regitra, предприятие государственных лесничеств, Игналинская АЭС и компания по регулированию сельскохозяйственной деятельности, сообщает «Литовский курьер».

«После этой реорганизации, после 2 июля статус госпредприятий сохранят за собой пять предприятий. Думаю, было бы целесообразно пересмотреть и, возможно, вообще отказаться от такого статуса. Это действительно было бы реформа», — сказал министр экономики Виргиниюс Синкявичюс журналистам после заседания правительства.

 

По словам министра, число госпредприятий сокращается с целью отказа от неактуальных для государства видов деятельности и функций, часть которых передается рынку.

 

Кабмин в среду рассмотрел подготовленный Минэкономики план реорганизации госпредприятий, окончательное решение по нему намечается принять на следующей неделе.

 

Некоторые другие госпредприятия будут реорганизованы в акционерные общества, например, предприятие услуг авиационной навигации Oro navigacija, объединяющая аэропорты Литвы компания Lietuvos oro uostai, Клайпедский морской порт, Дирекция внутренних водных путей и предприятие по надзору за дорогами Kelių priežiūra.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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Latviešu patriots 19:44 07:01:2018

Normāls lēmums.

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Jurists 19:55 07:01:2018

Tu kaut saprati par ko iet runa gudrais idiots.

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Latviešu patriots 19:59 07:01:2018

"Juristam" Jā sapratu, tāpēc arī rakstu, normāls lēmums. Kretīngalva.

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Jurists 20:17 07:01:2018

Nu ja tā arī es domāju kūts audzināšanas rezultāts un izglitība skolā ar psihikas traucējumiem.

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Пусть всё переходит. 19:53 07:01:2018

Потом легче национализировать будет, всё и одним махом.

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