Литовская Республика отмечает столетний юбилей. Президент Даля Грибаускайте сообщила, что Литве есть чему радоваться и есть что праздновать. Однако свое столетие Литва встречает европейским рекордсменом по самоубийствам, алкоголизму, эмиграции и депопуляции.

В посвященном столетию Литвы интервью Литовскому телевидению Грибаускайте сказала, что по сравнению с тяжелым началом прошлого века, когда была провозглашена Литовская Республика, сейчас всё иначе. Литва признана международным сообществом, находится под защитой НАТО и может пользоваться возможностями Евросоюза по повышению благосостояния.

«Поэтому на самом деле есть чему радоваться и что праздновать. Я рада, что в этом участвуют все наши люди», — подытожила президент, уверенно заявив, что литовцы хотят праздновать 16 февраля.

Простые литовцы используют сакральные даты праздничного календаря своей страны для поездок в Польшу за колбасой. Эта ситуация особенно возмущала литовских консерваторов: как так, проводить священный день восстановления государственности в очередях к польским оптовым базам? Литовцы отвечали своим политикам встречной критикой:

«Мерзшие на улице покупатели не жалели злых слов в адрес литовской власти. Было предложение сфотографировать литовцев, которые несут покупки из польских баз, и выслать снимки президенту Дале Грибаускайте. Ведь она должна знать, как люди празднуют 16 февраля», — рассказывал два года назад репортер литовского Delfi о том, как граждане Литвы «отмечают» возрождение государственности в польских Сувалках.

Фраза г‑жи президента о том, что «на самом деле есть чему радоваться и что праздновать», построена так, что выдает всю глубину царящего в литовском обществе пессимизма. Радоваться-то нечему, но если не предаваться унынию и хорошенько поискать, то какой-никакой позитив найдется. Литва входит в новое столетие «как никогда признанной» международным сообществом — уже хорошо. Спустя сто лет после провозглашения независимости она не Косово и не Нагорный Карабах — чем не повод для оптимизма?

Литовской власти остается утешать себя этим в условиях, когда республика встречает свое столетие как никогда вымирающей.

Литовцы не хотят жить в созданной для них стране и повально из нее бегут — вот главный итог столетия литовской государственности.

Рекорды литовской эмиграции постоянно обновляются. В 2015 году из Литвы уехали 35 тысяч человек, в 2016 году — более 40 тысяч, в 2017 году — 55 тысяч человек. С момента «восстановления независимости» количество жителей Литвы уменьшилось почти на миллион. С 3,7 миллиона в 1990 году до 2,85 миллиона сегодня. Более 90% молодых литовцев говорят социологам, что они хотели бы, если удастся, уехать в более развитую страну и получить там работу по специальности.

О причинах бегства из Литвы сами литовцы говорят просто и убедительно. Согласно социологическому опросу, проведенному центром исследования общественного мнения и рынка Vilmorus по заказу Каунасского технологического университета, 64% литовцев считают главной проблемой своей страны неадекватно высокие цены при зарплатах, которые остаются одними из самых низких в Евросоюзе.

Эта тема стала в Литве притчей во языцех: в Польше или Германии цены кратно ниже, а зарплаты выше. Возникает два вопроса: как Литовское государство допустило подобную ситуацию и какой резон при такой ситуации оставаться жить в Литве?

Столь же острая проблема Литвы — невозможность достойно жить в этой стране. Литовские доходы не могут обеспечить нормального уровня жизни, говорят социологам 55% граждан республики. Пенсии и зарплаты в Литве нищенские, поэтому трудоспособного населения в стране становится всё меньше и меньше. Много ли уехавших захотят вернуться к литовским зарплатам и ценам? Никто не захочет. Поэтому надежды на возвращение эмигрантов нет никакой, честно говорят опросчикам 43% литовцев.

Большинство литовцев уверены, что на эмиграцию влияют прежде всего экономические мотивы (65% опрошенных). Среди других ответов — чувство социальной незащищенности, нехватка справедливости, негативное эмоциональное состояние, лучшие карьерные перспективы за границей, недовольство внутренней политикой и политиками.

Самое обидное для этих политиков состоит в том, что угрозу со стороны России в списке причин эмиграции литовцы почти не упоминали. Свалить трагическое положение дел в литовском обществе на традиционного козла отпущения — «агрессивного восточного соседа» — не получается. Всё куда печальнее.

Литва непривлекательна для собственных граждан, которые жили на этой узкой полоске вдоль берега Балтийского моря тысячу лет, а теперь отказываются от нее, не хотят связывать с ней свою судьбу.

«Самолеты летят и в Ирландию, и в Англию, в Норвегию, люди едут и сравнивают цены, зарплаты за тот же труд там и здесь. Конечно, результат не в пользу Литвы», — комментирует итоги опроса директор социологического центра Vilmorus Владас Гайдис.

В условиях глобальной конкуренции за людей Литва оказалась неконкурентоспособна. Поэтому она умирает. В год страна теряет 1,5–2% жителей. Нормальные здоровые люди из Литвы уезжают, а остающиеся делают свою страну европейским и мировым рекордсменом по самоубийствам и алкоголизму.

35 тысяч самоубийств за 28 лет независимости. 26,1 самоубийства на 100 тысяч жителей — европейский рекорд. 16 литров выпитого алкоголя на душу населения — мировой рекорд. Каждый второй житель страны — алкоголик. По прогнозу Eurostat, к 2080 году в Литве останется 1 650 тысяч жителей, из них 85% будут составлять люди старше 60 лет.

Здание этого государства оказалось кривым, кособоким и разваливающимся. Жители из этого здания в спешном порядке эвакуируются, переселяются. Но, конечно, признать этот факт и начать длинный разговор о том, почему так получилось и можно ли еще что-то исправить, литовскому «домоуправлению» не с руки. Особенно в день столетнего юбилея заваливающейся набок конструкции.

Александр Носович