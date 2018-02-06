Литва паникует: Россия угрожают половине Европы(15)

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Анатолий Тарасов
11:59 06.02.2018
В мире / Евросоюз

Российские ракеты «Искандер», находящиеся в Калининградской области, представляют «угрозу половине столиц Европы», заявила президент Литвы Даля Грибаускайте. Как сообщает Deutschlandfunk, политик также похвалила батальон НАТО в Литве, который «эффективно» выполняет задачу по «устрашению России».

Президент Литвы Даля Грибаускайте обвинила Россию в «долгосрочном размещении ракет с ядерными боеголовками в Калининградской области», сообщает Deutschlandfunk. По её словам, ракеты «Искандер» угрожают половине столиц Европы». От дальнейших комментариев политик отказалась.

 

Как сообщает Deutschlandfunk, ранее Грибаускайте дала положительную оценку батальону НАТО в Литве, формирование которого началось с прошлого года. Тем самым альянс «быстро и эффективно» улучшил «устрашение России», отметила президент. В ответ на «аннексию Крыма» НАТО отправило в три прибалтийских государства и в Польшу около одной тысячи солдат, напоминает издание.

 

Основным приоритетом для стран Балтии является усиление обороны восточных границ, заявила Даля Грибаускайте на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

 

«Усиление обороны восточного фланга является приоритетом для нашего региона. Учения «Запад» продемонстрировали, что мы столкнулись не только с военными, но и гибридными угрозами. Поэтому обеспечение кибербезопасности становится все важнее», — сказала Грибаускайте.

 

Глава балтийской республики вместе с президентами Польши и Украины Анджеем Дудой и Петром Порошенко, а также еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства ЕС Йоханнесом Ханом провела интерактивную сессию «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента».

 

Совместные стратегические учения «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали 12,7 тысячи военнослужащих. Учения прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.

 

Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявил, что учения имеют сугубо оборонительный характер, на них отрабатывается борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится «плацдарм для оккупации» Литвы.

 

Начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев заявлял, что ажиотаж, поднимаемый рядом иностранных государств в связи этими учениями, непонятен с учетом наращивания сил НАТО у границ Белоруссии и РФ. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что ажиотаж западных СМИ вокруг «Запада-2017» — прикрытие активности НАТО у границ РФ.

 

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сказал в интервью радиостанции LRT, что из-за белорусско-российских учений «Запад-2017» жители страны «запуганы более, чем требует ситуация», хотя на самом деле угроза минимальна.

RT / Фото
Комментарии (15)
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ринька обосраааные стринги 12:06 06:02:2018

paliga krievu okupanti!придурки!

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Дауния тяфкает 12:56 06:02:2018

В случае конфликта России с Пиндосией такие мелкие шафки, как проебалты, будут стёрты с лица земли. Эта Дура-Дуля набитая этого хочет?

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Основным приоритетом для стран Балтии является усиление обороны восточных границ, заявила Даля Грибаускайте на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 12:58 06:02:2018

походу Бабку не туда занесло

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:-) 12:09 06:02:2018

Развод сплошной,не хер базы создавать якобы от угрозы Ирана !!!

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ээээ 12:19 06:02:2018

а что? Россия тоже "защищается от Ирана". ракеты именно для того поставила. и на Северном полюсе поставит именно для "защиты от Ирана". а то получается то все "защитились от Ирана" а Россия нет.
)))))))

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-ээээ 12:42 06:02:2018

Если надо будет, то Россия кольцом обставит и Гейропу и Пиндостан, что она наверняка и сделала, и это правильно! На агрессию Пиндосов надо отвечать агрессией!

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политик также подлизала всему батальону НАТО в Литве 12:57 06:02:2018

Во Даля как ноги раздвигает,учитесь русофобы

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ьььь 12:22 06:02:2018

Сидит Дуля, думку думает - как европу защитить?

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Шафка лает на Слона 12:36 06:02:2018

Шафка(Дуля) лает, а караван (Россия) идёт.

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Xe xe 12:43 06:02:2018

Hy пока,пoдcтилки фaшингтона,из всех ваших вoнючих щeлей в сторону Вeликой Рocсии будет вaлиться гpязный noнос и лжuвaя блeвотина двoйных стaндартов,бyдете огpeбaть по пoлной твapи,а зaлyпнётecь,yвидите cвет "кyзькиной мaтери" нaд вceми вaшими cpaными стщлицфми.

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суть дела 13:29 06:02:2018

Прибалтийские марионеточные режимы не имеют ничего, что предложить "цивилизованному миру" кроме "русской угрозы". И эксплуатируют эту "фишку" как только могут. И внимание этим привлекают к себе "свободного мира" и деньги выклянчивают, чтобы квази-государства не развалились, а марионеточная верхушка сладко жрала и мягко спала. А "цивилизовонному миру" тоже это на руку - получили плацдарм для удара по России. Вот и вся суть.

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Ты суслика видишь? 15:14 06:02:2018

Только половине?! А чего так мало то?! Всем угрожают. Забейтесь в угол и бойтесь!
И кто им виноват, что они свои столицы так близко к российским Искандерам разместили?! :)
Тем более, что российские ракеты в Калининграде - это для "защиты балтийской корюшки от сомалийских браконьеров", ровно настолько же, сколь американские ПРО в Европе - для "защиты от ядерного Ирана"! :)

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НИНа 13:55 06:02:2018

предоставлять свою территорию под базы нато можно,а россия должна радоваться и приветствовать американцев ,которые подобрались к границам россии,конечно они должны думать ,как обезопасить себя от гавкающих мосек ,в образе Дали !!

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Ты суслика видишь? 15:22 06:02:2018

Терпение России иссякло, и видимо, военно-политическая ситуация вокруг России потребовала ответа, который теперь в НАТО расценивают как агрессивный шаг Кремля. Да ну? Если элементы американской ПРО в Европе размещаются против моджахедов, то почему бы и России не взять пример и не поберечься от этой же угрозы? Было бы что-то вроде боевого братства против моджахедов. Только в НАТО не верят в такую цель России. Ну как и Россия не верила в такую цель НАТО.

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12

Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (1)

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