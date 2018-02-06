Российские ракеты «Искандер», находящиеся в Калининградской области, представляют «угрозу половине столиц Европы», заявила президент Литвы Даля Грибаускайте. Как сообщает Deutschlandfunk, политик также похвалила батальон НАТО в Литве, который «эффективно» выполняет задачу по «устрашению России».

Президент Литвы Даля Грибаускайте обвинила Россию в «долгосрочном размещении ракет с ядерными боеголовками в Калининградской области», сообщает Deutschlandfunk. По её словам, ракеты «Искандер» угрожают половине столиц Европы». От дальнейших комментариев политик отказалась.

Как сообщает Deutschlandfunk, ранее Грибаускайте дала положительную оценку батальону НАТО в Литве, формирование которого началось с прошлого года. Тем самым альянс «быстро и эффективно» улучшил «устрашение России», отметила президент. В ответ на «аннексию Крыма» НАТО отправило в три прибалтийских государства и в Польшу около одной тысячи солдат, напоминает издание.

Основным приоритетом для стран Балтии является усиление обороны восточных границ, заявила Даля Грибаускайте на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Усиление обороны восточного фланга является приоритетом для нашего региона. Учения «Запад» продемонстрировали, что мы столкнулись не только с военными, но и гибридными угрозами. Поэтому обеспечение кибербезопасности становится все важнее», — сказала Грибаускайте.

Глава балтийской республики вместе с президентами Польши и Украины Анджеем Дудой и Петром Порошенко, а также еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства ЕС Йоханнесом Ханом провела интерактивную сессию «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента».

Совместные стратегические учения «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали 12,7 тысячи военнослужащих. Учения прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.

Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявил, что учения имеют сугубо оборонительный характер, на них отрабатывается борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится «плацдарм для оккупации» Литвы.

Начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев заявлял, что ажиотаж, поднимаемый рядом иностранных государств в связи этими учениями, непонятен с учетом наращивания сил НАТО у границ Белоруссии и РФ. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что ажиотаж западных СМИ вокруг «Запада-2017» — прикрытие активности НАТО у границ РФ.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сказал в интервью радиостанции LRT, что из-за белорусско-российских учений «Запад-2017» жители страны «запуганы более, чем требует ситуация», хотя на самом деле угроза минимальна.