Президент Литвы Даля Грибаускайте обвинила Россию в «долгосрочном размещении ракет с ядерными боеголовками в Калининградской области», сообщает Deutschlandfunk. По её словам, ракеты «Искандер» угрожают половине столиц Европы». От дальнейших комментариев политик отказалась.
Как сообщает Deutschlandfunk, ранее Грибаускайте дала положительную оценку батальону НАТО в Литве, формирование которого началось с прошлого года. Тем самым альянс «быстро и эффективно» улучшил «устрашение России», отметила президент. В ответ на «аннексию Крыма» НАТО отправило в три прибалтийских государства и в Польшу около одной тысячи солдат, напоминает издание.
Основным приоритетом для стран Балтии является усиление обороны восточных границ, заявила Даля Грибаускайте на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Усиление обороны восточного фланга является приоритетом для нашего региона. Учения «Запад» продемонстрировали, что мы столкнулись не только с военными, но и гибридными угрозами. Поэтому обеспечение кибербезопасности становится все важнее», — сказала Грибаускайте.
Глава балтийской республики вместе с президентами Польши и Украины Анджеем Дудой и Петром Порошенко, а также еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства ЕС Йоханнесом Ханом провела интерактивную сессию «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента».
Совместные стратегические учения «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали 12,7 тысячи военнослужащих. Учения прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.
Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявил, что учения имеют сугубо оборонительный характер, на них отрабатывается борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится «плацдарм для оккупации» Литвы.
Начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев заявлял, что ажиотаж, поднимаемый рядом иностранных государств в связи этими учениями, непонятен с учетом наращивания сил НАТО у границ Белоруссии и РФ. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что ажиотаж западных СМИ вокруг «Запада-2017» — прикрытие активности НАТО у границ РФ.
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сказал в интервью радиостанции LRT, что из-за белорусско-российских учений «Запад-2017» жители страны «запуганы более, чем требует ситуация», хотя на самом деле угроза минимальна.
paliga krievu okupanti!придурки!« ответить
В случае конфликта России с Пиндосией такие мелкие шафки, как проебалты, будут стёрты с лица земли. Эта Дура-Дуля набитая этого хочет?« ответить
походу Бабку не туда занесло« ответить
Развод сплошной,не хер базы создавать якобы от угрозы Ирана !!!« ответить
а что? Россия тоже "защищается от Ирана". ракеты именно для того поставила. и на Северном полюсе поставит именно для "защиты от Ирана". а то получается то все "защитились от Ирана" а Россия нет.« ответить
)))))))
Если надо будет, то Россия кольцом обставит и Гейропу и Пиндостан, что она наверняка и сделала, и это правильно! На агрессию Пиндосов надо отвечать агрессией!« ответить
Во Даля как ноги раздвигает,учитесь русофобы« ответить
Сидит Дуля, думку думает - как европу защитить?« ответить
Шафка(Дуля) лает, а караван (Россия) идёт.« ответить
Hy пока,пoдcтилки фaшингтона,из всех ваших вoнючих щeлей в сторону Вeликой Рocсии будет вaлиться гpязный noнос и лжuвaя блeвотина двoйных стaндартов,бyдете огpeбaть по пoлной твapи,а зaлyпнётecь,yвидите cвет "кyзькиной мaтери" нaд вceми вaшими cpaными стщлицфми.« ответить
Прибалтийские марионеточные режимы не имеют ничего, что предложить "цивилизованному миру" кроме "русской угрозы". И эксплуатируют эту "фишку" как только могут. И внимание этим привлекают к себе "свободного мира" и деньги выклянчивают, чтобы квази-государства не развалились, а марионеточная верхушка сладко жрала и мягко спала. А "цивилизовонному миру" тоже это на руку - получили плацдарм для удара по России. Вот и вся суть.« ответить
Только половине?! А чего так мало то?! Всем угрожают. Забейтесь в угол и бойтесь!« ответить
И кто им виноват, что они свои столицы так близко к российским Искандерам разместили?! :)
Тем более, что российские ракеты в Калининграде - это для "защиты балтийской корюшки от сомалийских браконьеров", ровно настолько же, сколь американские ПРО в Европе - для "защиты от ядерного Ирана"! :)
предоставлять свою территорию под базы нато можно,а россия должна радоваться и приветствовать американцев ,которые подобрались к границам россии,конечно они должны думать ,как обезопасить себя от гавкающих мосек ,в образе Дали !!« ответить
Терпение России иссякло, и видимо, военно-политическая ситуация вокруг России потребовала ответа, который теперь в НАТО расценивают как агрессивный шаг Кремля. Да ну? Если элементы американской ПРО в Европе размещаются против моджахедов, то почему бы и России не взять пример и не поберечься от этой же угрозы? Было бы что-то вроде боевого братства против моджахедов. Только в НАТО не верят в такую цель России. Ну как и Россия не верила в такую цель НАТО.« ответить