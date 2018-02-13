Литва перетягивает грузы Латвии(6)

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Анатолий Тарасов
08:33 13.02.2018
Экономика / Компании

Министерство сообщения Латвии пошло навстречу представителям транзитного сектора и в плане развития железнодорожной инфраструктуры на 2018-2022 гг. предлагает заморозить тариф на пользование инфраструктурой на пять лет, даже если объемы грузоперевозок изменятся, пишет газета Dienas Bizness.

По данным издания, проект плана развития железнодорожной инфраструктуры уже рассмотрен на собрании членов Латвийской ассоциации транзитного бизнеса и теперь его предстоит рассмотреть правительству.

 

«Утвердив план, кабмин может не на словах, а на деле ясно продемонстрировать, что транспорт и логистика действительно являются важным сектором экономики, стабильность и предсказуемость которого позволяют функционировать и зарабатывать всему народному хозяйству Латвии», — говорится в статье.

 

Дочернее предприятие LDz — LatRailNet — решило с 2018 года повысить плату за пользование железнодорожной инфраструктурой, включая грузоперевозки, на 7%. Плата за 1 километр без НДС для грузовых поездов составит 11,08 евро, для пассажирских электропоездов — 7,27 евро, для пассажирских дизельных поездов — 6,1 евро, для пассажирских поездов с локомотивом — 6,94 евро, для узкоколейных поездов — 2,52 евро.

 

В компании LatRailNet, которая занимается расчетами тарифов Латвийской железной дороги, заявили, что повышение тарифа в 2018 году обусловлено инфляцией.

 

Однако вопросом ценообразования на услуги LDz Государственная железнодорожная администрация, контролирующий орган, потребовала предоставить информацию о расходах, включенных в расчет платы за инфраструктуру. Как пояснили в администрации, эти данные необходимы, чтобы проверить обоснованность повышения платы за инфраструктуру.

 

Администрация усматривает в этом возможную дискриминацию перевозчиков в результате искусственного удорожания транзитного коридора. Латвийская железная дорога отказалась предоставить информацию, в результате чего Государственная железнодорожная администрация впервые в истории железнодорожной отрасли начала процедуру административного нарушения в отношении Latvijas dzelzceļš за сокрытие информации.

 

Ранее «Балтийская ассоциация — транспорт и логистика» (BATL) заявила, что с увеличением тарифа за пользование инфраструктурой Латвийской железной дороги страна выйдет на первое место в ЕС по ее размеру. По словам главы ассоциации Инги Антане, это делает Латвию абсолютно неконкурентоспособной в борьбе за транзитные грузы — хоть из России, хоть из Китая и Беларуси.

 

При этом плата за инфраструктуру в соседней Литве вдвое ниже латвийской, что позволяет Клайпедскому порту не только сохранять прежнюю базу клиентов, но и привлекать новые грузы. Так, 12 февраля Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) сообщили о подписании с белорусским производителем удобрений «Гродно Азот» договора о сотрудничестве на три года. Lietuvos gelezinkeliai гарантировали предприятию фиксированные условия, поэтому «Гродно Азот» намерен на 15–20% ежегодно увеличивать экспорт через Клайпедский порт.

 

В конце января группа по торговле удобрениями и зерном Imlitex Holdings сообщила о подписании долгосрочного договора с одной из крупнейших погрузочных компаний Клайпедского порта Bega. Ранее Imlitex Holdings экспортировала зерно преимущественно через Рижский порт, теперь часть этих грузов пойдет через Клайпеду.

 

В конце декабря 2017 года Литовские железные дороги заключили трехгодичный договор с одним из крупнейших экспортеров минеральных удобрений в Европе — литовской компанией Lifosa, находящейся в управлении российской компании «Еврохим». Ежегодно Lietuvos gelezinkeliai перевозят более 2,5 миллиона тонн продукции Lifosa.

 

Не опасается Литва и потери белорусских грузов. В конце ноября компания Lietuvos gelezinkeliai подписала долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией с обязывающими объемами перевозок нефтепродуктов. На переговорах в ноябре стороны условились, что объемы погрузок через Клайпеду на 2018 год будут не меньше, чем в 2017 году.

Dienas Bizness / Фото
Комментарии (6)
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СМЕРШ 08:42 13:02:2018

В Рижском свободном порту в январе этого года перевалено 2,771 млн тонн грузов, что на 13,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. !!!
P.S. Так держать!

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Это Латвия! 08:44 13:02:2018

Урвать сегодня и сейчас! А после меня хоть потоп.

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зачем мучить чиновников 09:03 13:02:2018

все равно к 2020 весь транзитный бизнес сдохнет

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фыв 09:41 13:02:2018

> с увеличением тарифа ... страна выйдет на первое место в ЕС по ее размеру

ну какие же глупые
с такими мозгами скоро станут беднейшей прибалтийской страной

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Ivan 11:55 13:02:2018

Прибалты в гибридной войне проиграли, как транзитёры ущербные нацисты прибалтийские никому ненужны, абсолютно вся логистика перенаправлена и успешна по территроии Российской Федерации, давать нацистам прибалтийским жрать себя не уважать. Но существует плохая новость - металл, металл ржавеет, хотят того прибалты или нет будут сдавать в утиль рельсы, портовые сооружения, портовые механизмы и прочую ненужную рухлядь. Опыт уничтожения промышленности прибалты имеют основательный, зачистить под европейский газон всю инфраструктуру не составит труда.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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