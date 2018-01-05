Литве и Польше не удалось наказать Кремль(7)

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Анатолий Тарасов
08:00 05.01.2018
Экономика / Энергетика

В 2017 году «Газпром» увеличил экспорт в Европу до рекордных значений — 193 млрд куб.м, пишет Financial Times. Российское топливо продолжает пользоваться популярностью на континенте, несмотря на попытки некоторых членов ЕС «снизить энергетическую зависимость» от Москвы.

В минувшем году экспорт российского газа в Европу вырос на 8,1%, достигнув рекордных значений 193 млрд куб.м. Всё это произошло вопреки растущей конкуренции и опасений, вызываемых господством страны на европейском рынке, пишет Financial Times.   

 

По словам издания, крупнейшая газодобывающая компания в мире «Газпром» поставляет почти 40% голубого топлива в Европу. Но в последние годы ей пришлось пойти на снижение цен, чтобы сохранить долю на рынке. Это особенно актуально на фоне стремлений некоторых членов ЕС «уменьшить зависимость» от Москвы.

 

Так, Польша, Литва и другие страны строят терминалы для хранения сжиженного природного газа с целью увеличить его экспорт из США и Катара. Кроме того, некоторые восточные участники европейского блока пытаются блокировать энергетические проекты «Газпрома», включая «Северный поток — 2». Они утверждают, что таким образом им удастся «ослабить Кремль и наказать его за аннексию Крыма».

 

Тем не менее, несмотря на все эти трудности, «Газпром» сообщает о рекордном экспорте в Европу второй год подряд. Потребление российского газа компенсирует снижение внутренней добычи в Нидерландах и других странах континента, поясняет издание.

 

«Тенденция увеличения второй год подряд рекордных показателей с одной стороны демонстрирует активно растущую потребность европейских стран в российском газе, с другой — его надёжные поставки в необходимых объёмах», — заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

 

В попытке сохранить экспортные продажи, которые составляют большую часть его доходов, «Газпром» увеличил вложение в строительство новых магистралей. В частности, компания потратила $55 млрд на трубопровод «Сила Сибири», который должен начать поставлять газ в Китай в следующем году, отмечает издание.  

 

Строительство «Северного потока — 2» было отложено из-за его протестов в ЕС. Проекту также угрожают американские санкции, которые могут ограничить финансовое участие европейских компаний. Вдобавок «Газпром» сталкивается с внутренней конкуренцией со стороны «Новатэк», которая не так давно запустила завод «Ямал-СПГ», подчёркивает Financial Times.

RT / Фото
Комментарии (7)
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Шон 08:03 05:01:2018

Та4 в США уже сказали , что у них закрываются скважины , т к пустые. А сжиженныи газ у них уже на нуле, поэтому им так небходимы новые земли для захвата , где нефть и газ.

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CCCP 09:59 05:01:2018

Таки эти 8% пошли на Украину.

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ИвАн 08:12 05:01:2018

Тарасов, а ты не желаешь перебратся обратно на родину и уже от туда восхищатся её успехами. Это выглядело бы менее нелепо.

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вот именно 08:30 05:01:2018

вали на хутор-историческую родину потомственный батракен

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СМЕРШ>>ИвАн 08:12 08:36 05:01:2018

Бандерлог! Вали в свой Куев!

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федя 08:30 05:01:2018

Они думают, что газовая зависимость от Вашингтона им будет безопаснее...
Пусть вспомнят, какой кошмар белый дом устраивает тем, кто пытается соскочить с доллара. В лучшем случае рушат банк, в худшем - страны. Далеко ходить не надо - недавнее голосование по Иерусалиму...
А нам всем трындят про свободно-рыночные отношения.

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ин-на 09:28 05:01:2018

вонючие шавки еще получат за свои деяния по заслугам

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