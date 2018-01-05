В 2017 году «Газпром» увеличил экспорт в Европу до рекордных значений — 193 млрд куб.м, пишет Financial Times. Российское топливо продолжает пользоваться популярностью на континенте, несмотря на попытки некоторых членов ЕС «снизить энергетическую зависимость» от Москвы.

В минувшем году экспорт российского газа в Европу вырос на 8,1%, достигнув рекордных значений 193 млрд куб.м. Всё это произошло вопреки растущей конкуренции и опасений, вызываемых господством страны на европейском рынке, пишет Financial Times.

По словам издания, крупнейшая газодобывающая компания в мире «Газпром» поставляет почти 40% голубого топлива в Европу. Но в последние годы ей пришлось пойти на снижение цен, чтобы сохранить долю на рынке. Это особенно актуально на фоне стремлений некоторых членов ЕС «уменьшить зависимость» от Москвы.

Так, Польша, Литва и другие страны строят терминалы для хранения сжиженного природного газа с целью увеличить его экспорт из США и Катара. Кроме того, некоторые восточные участники европейского блока пытаются блокировать энергетические проекты «Газпрома», включая «Северный поток — 2». Они утверждают, что таким образом им удастся «ослабить Кремль и наказать его за аннексию Крыма».

Тем не менее, несмотря на все эти трудности, «Газпром» сообщает о рекордном экспорте в Европу второй год подряд. Потребление российского газа компенсирует снижение внутренней добычи в Нидерландах и других странах континента, поясняет издание.

«Тенденция увеличения второй год подряд рекордных показателей с одной стороны демонстрирует активно растущую потребность европейских стран в российском газе, с другой — его надёжные поставки в необходимых объёмах», — заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

В попытке сохранить экспортные продажи, которые составляют большую часть его доходов, «Газпром» увеличил вложение в строительство новых магистралей. В частности, компания потратила $55 млрд на трубопровод «Сила Сибири», который должен начать поставлять газ в Китай в следующем году, отмечает издание.

Строительство «Северного потока — 2» было отложено из-за его протестов в ЕС. Проекту также угрожают американские санкции, которые могут ограничить финансовое участие европейских компаний. Вдобавок «Газпром» сталкивается с внутренней конкуренцией со стороны «Новатэк», которая не так давно запустила завод «Ямал-СПГ», подчёркивает Financial Times.