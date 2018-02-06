Прямые трансляции уличных беспорядков в России с призывами бойкотировать президентские выборы велись из Литвы. Это не случайность: власти Литвы создают в стране инфраструктуру поддержки российской оппозиции и делают свою страну плацдармом для вмешательства во внутренние дела России. Такая политика чревата последствиями для самой Литвы.

Ведущее американское издание The New York Times сообщает, что онлайн-трансляции несанкционированных акций Алексея Навального 28 января с призывом бойкотировать выборы президента России велись из Литвы.

Соратники Навального — ведущие YouTube-канала «Навальный LIVE» Руслан Шаведдинов и Кира Ярмыш организовали трансляцию уличных протестов в YouTube и Twitter с территории Литовской Республики, чтобы в их деятельность не смогла вмешаться российская полиция. По возвращении оппозиционеров из Литвы Симоновский суд Москвы арестовал Шаведдинова на восемь, а Ярмыш — на пять суток за нарушение правил проведения публичных мероприятий.

Случайность ли, что из всех возможных мест за рубежом соратники Навального выбрали для своей работы именно Литву? Конечно, нет.

Литовские власти последние несколько лет создают инфраструктуру для поддержки российской уличной оппозиции и делают свою страну плацдармом для вмешательства в дела России.

Сегодняшняя Литва — земля обетованная для российских политэмигрантов. Пока из Литвы бегут сотни тысяч литовцев, в саму Литву из Германии, Австрии, Чехии и других куда более сытых и благополучных, чем Литовская Республика, стран Западной и Центральной Европы сползаются десятки оппозиционных активистов, уехавших из России. В лице литовских властей они нашли наконец тех, кто готов им платить за посты о «кровавом режиме» в социальных сетях, — ради этого не жалко отказаться от жизни в Праге или Берлине.

«В Литве нашел приют не один десяток граждан России — тех, кто по каким-то причинам больше не может там жить, в том числе по политическим причинам», — говорил в прошлом году глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

Иммиграция российских оппозиционеров в Литву для руководителей Литовского государства — куда более значимый и важный процесс, чем эмиграция литовцев из Литвы.

Литовские власти с удовольствием предоставляют политическое убежище перебирающимся в Вильнюс оппозиционным активистам из России. Им обеспечено повышенное внимание и гарантирована грантовая поддержка. Литовские дипломаты стараются «раскрутить» российских оппозиционеров на международном уровне. Дать им трибуну, познакомить с влиятельными людьми и выбить денег на их проекты.

Например, прошлой осенью внешнеполитическое ведомство Литвы организовало встречу российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы с министрами иностранных дел стран ЕС. Линас Линкявичюс на этой встрече убеждал коллег, что руководство России не представляет российский народ и Европа должна оказать «усиленную поддержку гражданскому обществу России».

Литва — пространство структурной организации российских оппозиционеров. Эта организация функционирует при направляющей и наставляющей роли руководства республики. Литовский МИД на средства литовского бюджета с 2013 года организует Вильнюсский российский форум. С 2016 года в Вильнюсе с периодичностью в полгода проводится Форум свободной России, участники которого предаются людоедским мечтаниям о расчленении и развале России. Еще можно вспомнить многолетнюю традицию круглых столов с российскими либеральными оппозиционерами, которые проводят литовские консерваторы.

После всего этого трансляция сторонниками Навального незаконных уличных акций в российских городах именно с литовской территории предстает вполне закономерным явлением.

Сами литовские власти не видят в своей деятельности ничего предосудительного и даже, пожалуй, восхищаются собой и поздравляют друг друга, когда информацию об их маленьких проделках печатает New York Times. Организационная поддержка незаконных акций с призывами бойкотировать президентские выборы в России для них не грубое и явное вмешательство в избирательный процесс соседней страны, а участие в героической борьбе с «диктатурой» и поддержка демократической альтернативы «путинской тирании».

Можно себе представить, какой была бы реакция литовских министров, парламентариев, сотрудников ДГБ и президента Дали Грибаускайте, если бы Россия так или иначе способствовала организации уличных беспорядков в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе и других городах Литвы. Такое назвали бы актом российской агрессии и попыткой новой оккупации и потребовали бы от союзников по НАТО применить 5‑ю статью Устава о коллективном отражении агрессора.

Однако у литовских политиков, как и у их западных «старших товарищей», в международных делах работает «готтентотская мораль». Когда мы воруем коров у соседей — это хорошо, когда соседи воруют коров у нас — это плохо. Когда мы организуем «цветные революции» и меняем режимы в десятках стран мира — это продвижение демократии. Когда Россия выражает поддержку пророссийски настроенному кандидату на выборах — это вмешательство во внутренние дела.

России о дурной активности Литвы по приобщению ее к свету общечеловеческих ценностей беспокоиться нечего. Литовское руководство на внутренние процессы в своей стране (ту же эмиграцию) повлиять не может — куда ему воздействовать на жизнь других стран! Если вмешательство Литвы в российские выборы представляет для кого-то угрозу, то только для самой Литвы.

Если официальный Вильнюс не признаёт невмешательство во внутренние дела других стран как один из базовых принципов международных отношений и пытается влиять на российскую политическую ситуацию во время выборов, то Москва имеет полное право отвечать тем же и вмешиваться во внутренние дела Литвы.

Кто на чьи внутренние дела в итоге повлияет — вопрос сопоставления возможностей Литвы в отношении России и возможностей России в отношении Литвы. При этом у России развязываются руки для применения этих возможностей.

Вмешательство России в дела Литвы делает легитимным сама Литва.

На любые попытки верещать о «гибридной агрессии» и требовать от союзников по НАТО повлиять на российское руководство Москва теперь может ответить, что она не делает в отношении Литвы ничего такого, чего в ее отношении не делала бы Литва.