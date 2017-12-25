Мужчина прибыл к одному из популярных среди туристов бару по заказу в сервисе Uber. В показаниях таксист также упомянул, что понадеялся на безнаказанность, увидев в своем автомобиле иностранку. Хаучи признался в содеянном сразу после задержания.
В профиле таксиста на Facebook журналисты обнаружили множество фотографий, на которых задержанный запечатлен с алкоголем и оружием. Несмотря на то, что при устройстве в Uber он предоставил документ об отсутствии судимости, в действительности он сидел в тюрьме дважды.
Тело 30-летней женщины было обнаружено в прошлую субботу, 16 декабря на обочине дороги. На теле жертвы найдены следы изнасилования и удушения. Она работала в британском посольстве в Бейруте с января 2017 года и в день смерти должна была улететь в Великобританию к семье для празднования Рождества.
Очередная черножопая обезяна погуляла« ответить
Ливанская свинья ! Все черножопые ублюдки!« ответить
Очередная черножопая обезяна,отдохнула« ответить