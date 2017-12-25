Ливанский таксист изнасиловал и убил британского дипломата из-за мини-юбки(3)

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Герман Бергер
20:33 24.12.2017
Lifenews / Люди

Ливанский таксист Тарек Хаучи (Tarek Hawchieh) объяснил изнасилование и убийство британского дипломата Ребекки Дайкс (Rebecca Dykes) тем, что счел ее привлекательной из-за короткой юбки. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на источники в полиции.

Мужчина прибыл к одному из популярных среди туристов бару по заказу в сервисе Uber. В показаниях таксист также упомянул, что понадеялся на безнаказанность, увидев в своем автомобиле иностранку. Хаучи признался в содеянном сразу после задержания.

 

В профиле таксиста на Facebook журналисты обнаружили множество фотографий, на которых задержанный запечатлен с алкоголем и оружием. Несмотря на то, что при устройстве в Uber он предоставил документ об отсутствии судимости, в действительности он сидел в тюрьме дважды.

 

Тело 30-летней женщины было обнаружено в прошлую субботу, 16 декабря на обочине дороги. На теле жертвы найдены следы изнасилования и удушения. Она работала в британском посольстве в Бейруте с января 2017 года и в день смерти должна была улететь в Великобританию к семье для празднования Рождества.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (3)
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Bog 05:50 25:12:2017

Очередная черножопая обезяна погуляла

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Ккк 05:50 25:12:2017

Ливанская свинья ! Все черножопые ублюдки!

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Bog 05:51 25:12:2017

Очередная черножопая обезяна,отдохнула

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

Фиги из Риги (11)

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