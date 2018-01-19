Он пояснил, что в процессе строительства учреждение осматривало объект и выдало акт, где строение было названо кораблем в стадии построения. Подобный термин использовался, поскольку речь шла о конструкции понтонного типа.
“В тот раз, когда мы осматривали объект, ничто не свидетельствовало о том, что он превратиться в здание”, — пояснил Крастиньш.
По его словам, данный акт о посещении, где объект назван кораблем на стадии строительства, ни в коем случае нельзя считать документом, который признает его законченную версию тем же кораблем.
“Это ведь просто акт о посещении. Это не то же самое, что документ о сдачи в эксплуатацию”, — рассказал он.
Как сообщалось, суд постановил, что незаконно построенное здание на берегу моря, которое принадлежит миллионеру Аргодсу Лусинтшу – постоянному спонсору местных партий, не является зданием, но кораблем, поэтому имеет полное право находится на берегу.
Мэр Павилосты назвал подобное положение дел “издевательством над законом”.
Не ну натурально же пароход...« ответить
это военный морской плот Латвии« ответить
В большом толковом словаре приводится следующее описание: корабль – это крупное морское судно либо военно-морское судно любого класса. Судно – это плавучее сооружение, предназначенное для транспортных, промысловых и военных целей, для научных исследований и т. п.« ответить