Конструкция построенная на берегу моря в Павилосте, которую суд почему-то решил считать кораблем, никаким кораблем не является, сообщил сегодня член правления Латвийской морской администрации Янис Крастиньш.

Он пояснил, что в процессе строительства учреждение осматривало объект и выдало акт, где строение было названо кораблем в стадии построения. Подобный термин использовался, поскольку речь шла о конструкции понтонного типа.

“В тот раз, когда мы осматривали объект, ничто не свидетельствовало о том, что он превратиться в здание”, — пояснил Крастиньш.

По его словам, данный акт о посещении, где объект назван кораблем на стадии строительства, ни в коем случае нельзя считать документом, который признает его законченную версию тем же кораблем.

“Это ведь просто акт о посещении. Это не то же самое, что документ о сдачи в эксплуатацию”, — рассказал он.

Как сообщалось, суд постановил, что незаконно построенное здание на берегу моря, которое принадлежит миллионеру Аргодсу Лусинтшу – постоянному спонсору местных партий, не является зданием, но кораблем, поэтому имеет полное право находится на берегу.

Мэр Павилосты назвал подобное положение дел “издевательством над законом”.