ЛМА: принадлежащий миллионеру Лусиньшу дом не был и не станет кораблем!(3)

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Виталий Вавилкин
19:20 18.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Конструкция построенная на берегу моря в Павилосте, которую суд почему-то решил считать кораблем, никаким кораблем не является, сообщил сегодня член правления Латвийской морской администрации Янис Крастиньш.

Он пояснил, что в процессе строительства учреждение осматривало объект и выдало акт, где строение было названо кораблем в стадии построения. Подобный термин использовался, поскольку речь шла о конструкции понтонного типа.

 

“В тот раз, когда мы осматривали объект, ничто не свидетельствовало о том, что он превратиться в здание”, — пояснил Крастиньш.

 

По его словам, данный акт о посещении, где объект назван кораблем на стадии строительства, ни в коем случае нельзя считать документом, который признает его законченную версию тем же кораблем.

 

“Это ведь просто акт о посещении. Это не то же самое, что документ о сдачи в эксплуатацию”, — рассказал он.

 

Как сообщалось, суд постановил, что незаконно построенное здание на берегу моря, которое принадлежит миллионеру Аргодсу Лусинтшу – постоянному спонсору местных партий, не является зданием, но кораблем, поэтому имеет полное право находится на берегу.

 

Мэр Павилосты назвал подобное положение дел “издевательством над законом”.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 19:29 18:01:2018

Не ну натурально же пароход...

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Александр Шерстобитов 19:59 18:01:2018

это военный морской плот Латвии

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Александр Шерстобитов 19:37 18:01:2018

В большом толковом словаре приводится следующее описание: корабль – это крупное морское судно либо военно-морское судно любого класса. Судно – это плавучее сооружение, предназначенное для транспортных, промысловых и военных целей, для научных исследований и т. п.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (11)