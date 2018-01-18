Лопнувшая труба в Риге основательно затопила улицу Дзирнаву

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Виталий Вавилкин
18:50 17.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

Сегодня днем на улице Пулквежа Бриежа 18, у улицы Дзирнаву лопнул водопровод, ощутимо затопив улицы, сообщил представитель «Rīgas ūdens» Арутрс Муцениекс.

“В связи с аварией нам пришлось отключить подачу воды в этом районе. Ведутся активные ремонтные работы”, — заявил представитель муниципальной компании.

 

Вместе с этим, Муцениекс указал, что из-за ремонтных работ было частично ограничено движение транспорта.

 

Vesti.lv / Фото
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Мнение
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Павел Кириллов
16.01.2018

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