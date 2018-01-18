Лопнувшая труба в Риге основательно затопила улицу Дзирнаву

“В связи с аварией нам пришлось отключить подачу воды в этом районе. Ведутся активные ремонтные работы”, — заявил представитель муниципальной компании.
Вместе с этим, Муцениекс указал, что из-за ремонтных работ было частично ограничено движение транспорта.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.