Лопнувшая труба в Риге основательно затопила улицу Дзирнаву

Сегодня днем на улице Пулквежа Бриежа 18, у улицы Дзирнаву лопнул водопровод, ощутимо затопив улицы, сообщил представитель «Rīgas ūdens» Арутрс Муцениекс.

“В связи с аварией нам пришлось отключить подачу воды в этом районе. Ведутся активные ремонтные работы”, — заявил представитель муниципальной компании.

Вместе с этим, Муцениекс указал, что из-за ремонтных работ было частично ограничено движение транспорта.