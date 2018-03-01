ЛОР потребует отставки министра экономики(1)

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Виталий Вавилкин
18:50 01.03.2018
Политика / Политики

Парламентская фракция Латвийского объединения регионов (ЛОР) после встречи с министром экономики Арвилом Ашераденсом, ознакомившись с его решениями по уменьшению платежей за электричество, решила требовать отставки министра.

Сегодня соответствующий запрос был подан в президиум Сейма.

 

Предложения, с которыми ознакомил Ашераденс, фактически состоят в том, чтобы перенести бремя платежей с крупных потребителей электроэнергии на всех остальных, то есть на малые и средние предприятия и на жителей, заявили представители ЛОР.

 

То, что предлагает министр, частично решает проблемы крестьян, но не относится к предпринимателям и домашним хозяйствам, считает партия.

 

«У нас скорее сложилось впечатление, что министр не способен контролировать ситуацию и решить вопрос до 1 марта, как потребовали мы. Вся ответственность перекладывается на потребителей электроэнергии, им рекомендовано решать вопрос собственными силами, подключая и отключая мощности», — заявила председатель парламентской фракции ЛОР Неллия Клейнберга.

 

Как сообщалось, вопрос об отставке Ашераденса возник в связи с увеличением счетов на электроэнергию из-за компонента обязательной закупки (КОЗ). Затем Министерство экономики предложило пути решения этой проблемы.

 

 

LETA / Фото
Комментарии (1)
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деревня раССудительных дурачков-"созидателей" 20:10 01:03:2018

чтобы поднять ВВПжо и пополнить казну--эти напёрсточники придумали как развести и обобрать народ на бабульки быстро и сразу,называя это историей "успеха" и "реформой"

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1-shvedov-col15
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