Lucasfilm играют с Ханом Соло

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Анатолий Тарасов
10:50 26.12.2017
Кино / Новости кино

Во втором спин-оффе саги «Звёздные войны», посвящённом приключениям молодого Хана Соло, Lucasfilm решили поэкспериментировать с жанром, поэтому, по словам Пола Беттани, фильм будет выдержан в стилистике самого настоящего гангстерского кино.

«В центре внимания находится история Хана Соло, и само собой там найдётся место преступлению. Можно даже сказать, что это криминальная лента. Здесь и кроется самое интересное: наш фильм существует в рамках канона, хотя и резко отличается от остальных частей франшизы. Это же, мать его, Хан Соло!», ‒ говорит актёр. «На площадке я внезапно ощутил себя галактическим гангстером. Однажды я спускался по лестнице, а рядом дроиды разносили шампанское, и… моя челюсть просто отвалилась. Подобного чувства у меня не возникало с момента первого съёмочного дня ‒ я вновь был маленьким мальчиком, которому досталась самая лучшая работа в мире».

 

Роль в проекте Беттани получил после увольнения режиссёров Фила Лорда и Криса Миллера, заменив вырезанного из картины Майкла К. Уильямса. О сотрудничестве со вторым постановщиком Роном Ховардом Пол отзывается исключительно комплиментарно: «Его умение работать на съёмочной площадке охренительно потрясающее. Как только он пришёл и отсмотрел все имеющиеся материалы, то сразу же определил, что нужно делать дальше. Затем процесс возобновился, и буквально каждый участник команды почувствовал себя максимально комфортно под его началом. В результате студия позволила ему разойтись и переснять значительно больше сцен, чем планировалось».

Vesti.lv / Фото
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