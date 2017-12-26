Lucasfilm играют с Ханом Соло

«В центре внимания находится история Хана Соло, и само собой там найдётся место преступлению. Можно даже сказать, что это криминальная лента. Здесь и кроется самое интересное: наш фильм существует в рамках канона, хотя и резко отличается от остальных частей франшизы. Это же, мать его, Хан Соло!», ‒ говорит актёр. «На площадке я внезапно ощутил себя галактическим гангстером. Однажды я спускался по лестнице, а рядом дроиды разносили шампанское, и… моя челюсть просто отвалилась. Подобного чувства у меня не возникало с момента первого съёмочного дня ‒ я вновь был маленьким мальчиком, которому досталась самая лучшая работа в мире».
Роль в проекте Беттани получил после увольнения режиссёров Фила Лорда и Криса Миллера, заменив вырезанного из картины Майкла К. Уильямса. О сотрудничестве со вторым постановщиком Роном Ховардом Пол отзывается исключительно комплиментарно: «Его умение работать на съёмочной площадке охренительно потрясающее. Как только он пришёл и отсмотрел все имеющиеся материалы, то сразу же определил, что нужно делать дальше. Затем процесс возобновился, и буквально каждый участник команды почувствовал себя максимально комфортно под его началом. В результате студия позволила ему разойтись и переснять значительно больше сцен, чем планировалось».
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