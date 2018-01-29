Теннисистка Елена Остапенко поднялась на шестую строчку рейтинга WTA, что стало лучшим результатом для этого вида спорта в Латвии.

Остапенко прибавила одну позицию, несмотря на то, что она показала такой же результат на Открытом чемпионате Австралии, как и в прошлом году, выйдя в третий круг, и в ее активе по-прежнему 4901 очко.

Но американка Винус Уильямс опустилась на три позиции с пятой строчки на восьмую: причиной тому стало поражение в первом круге Australian Open, в то время как в прошлом году она дошла до финала. Вследствие этого поднялись в рейтинге чешка Каролина Плишкова (пятое место), Остапенко и француженка Каролин Гарсия (седьмая позиция). Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова сохранила за собой 15-ю строчку.

Возглавила рейтинг датчанка Каролина Возняцки, ставшая в субботу чемпионкой Australian Open. Она обыграла румынку Симону Халеп, которая потерпела уже третье поражение в финалах турниров Большого шлема. До этого она проигрывала россиянке Марии Шараповой на Roland Garros в 2014 году и Елене Остапенко на том же турнире в прошлом году. Возняцки же стала первой теннисисткой, кому удалось вновь возглавить рейтинг WTA после шестилетнего перерыва.

На этой неделе Остапенко сыграет на турнире категории Premier в российском Санкт-Петербурге, призовой фонд которого составляет почти 734 тысячи долларов. Остапенко посеяна под вторым номером и вступит в борьбу со второго круга, в соперницы ей достанется победительница пары Вера Звонарева (Россия)—Кики Бертенс (Нидерланды).

Также в России должна была выступить и Севастова, но она снялась с соревнований из-за травмы правого бедра. Под первым номером в Петербурге посеяна новый лидер рейтинга Каролина Возняцки.