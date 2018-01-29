Лучшая теннисистка Латвии ставит рекорд и готовится к Петербургу(2)

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Анатолий Тарасов
14:00 29.01.2018
Спорт / Теннис

Теннисистка Елена Остапенко поднялась на шестую строчку рейтинга WTA, что стало лучшим результатом для этого вида спорта в Латвии.

Остапенко прибавила одну позицию, несмотря на то, что она показала такой же результат на Открытом чемпионате Австралии, как и в прошлом году, выйдя в третий круг, и в ее активе по-прежнему 4901 очко.

 

Но американка Винус Уильямс опустилась на три позиции с пятой строчки на восьмую: причиной тому стало поражение в первом круге Australian Open, в то время как в прошлом году она дошла до финала. Вследствие этого поднялись в рейтинге чешка Каролина Плишкова (пятое место), Остапенко и француженка Каролин Гарсия (седьмая позиция). Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова сохранила за собой 15-ю строчку.

 

Возглавила рейтинг датчанка Каролина Возняцки, ставшая в субботу чемпионкой Australian Open. Она обыграла румынку Симону Халеп, которая потерпела уже третье поражение в финалах турниров Большого шлема. До этого она проигрывала россиянке Марии Шараповой на Roland Garros в 2014 году и Елене Остапенко на том же турнире в прошлом году. Возняцки же стала первой теннисисткой, кому удалось вновь возглавить рейтинг WTA после шестилетнего перерыва.

 

На этой неделе Остапенко сыграет на турнире категории Premier в российском Санкт-Петербурге, призовой фонд которого составляет почти 734 тысячи долларов. Остапенко посеяна под вторым номером и вступит в борьбу со второго круга, в соперницы ей достанется победительница пары Вера Звонарева (Россия)—Кики Бертенс (Нидерланды).

 

Также в России должна была выступить и Севастова, но она снялась с соревнований из-за травмы правого бедра. Под первым номером в Петербурге посеяна новый лидер рейтинга Каролина Возняцки.

Sputnik / Фото LETA
Комментарии (2)
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Profile_default
СССР 14:12 29:01:2018

Молодец Алена!

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Profile_default
достали уже 15:10 29:01:2018

где патриотсы? она же криева! надо отречься от нее.

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» 