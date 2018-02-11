Лучшие направления для путешествий из фильмов Вуди Аллена

В фильмах Вуди Аллена город почти всегда является таким же важным героем, как и остальные персонажи. Вспоминаем главные направления для путешествий из лент знаменитого режиссера.

«Колесо чудес»

Кони-Айленд

Колесо чудес, в честь которого назван фильм — это колесо обозрения на Кони-Айленде, полуострове в Бруклине, в самом известном парке аттракционов города. Там живут и работают все основные персонажы: сбежавшая от мужа Кэролайн (Джуно Темпл), ее отец Хампти (Джеймс Белуши), его жена Джинни (Кейт Уинслет) и спасатель Микки (Джастин Тимберлейк), который стал яблоком раздора для двух главных героинь.

Хотя действие фильма происходит в середине прошлого века, этот парк аттракционов все еще существует и придает Кони-Айдену некое очарование. Чтобы проникнуться атмосферой фильма, прогуляйтесь по променаду Ригельмана и знаменитой Серф-авеню. Ну и, конечно же, посмотрите на Бруклин с высоты, прокатившись на колесе обозрения.

«Светская жизнь»

Нью-Йорк и Лос-Анджелес

«Светская жизнь» — это идея о противостоянии Нью-Йорка с его интеллектуальной богемой и голливудского шика Лос-Анджелеса. Главный герой разворачивающей в 30-х истории — мечтающий найти работу в киноиндустрии молодой человек Бобби, роль которого играет Джесси Айзенберг. По мере развития сюжета он влюбляется в секретаршу своего дяди, девушку Вонни в исполнении Кристен Стюарт, однако в итоге женится на Веронике (Блейк Лайвли), с которой познакомился в ночном клубе. Местом развязки любовного многоугольника становится Центральный парк Нью-Йорка, в котором Джесси объясняется с Вонни.

Интересно, что в оригинале название картины звучит как Café Society — в честь некогда знаменитого нью-йорского клуба, который был открыт музыкантом Барни Джозефсоном в 1938 году.

«Полночь в Париже»

Париж

Проследить маршрут парижских приключений американца Гила Пендера (Оуэн Уилсон) в фильме «Полночь в Париже» достаточно легко: его история разворачивается в главных культурных местах французской столицы — музее Родена, музей Оранжери, на Монмартре и в Версале. Ключевым местом в фильме становится ресторан Polidor, куда Гил, вернувшийся в прошлое, приезжает вместе с Фрэнсисом Скоттом и Зельдой Фицджеральд и где знакомится с Эрнестом Хемингуэем

«Магия лунного света»

Лазурный берег

Сняв картину об английском иллюзионисте Стэнли Кроуфорде (Колин Ферт), который пытается разоблачить юную девушку Софи (Эмма Стоун), выдающую себя за экстрасенса, Вуди Аллен вернул Французской Ривьере популярность у туристов. Ленту снимали в самых красивых местах Лазурного берега: на виноградниках Château du Rouët, расположенных недалеко от Ле-Мюи, вилле Eilen Roc в Антибе и в Hôtel Belles Rives в Жуан Ле Пене, где Фицджеральд написал свой роман «Ночь нежна». Но любимыми местами фильма стали обсерватория Ниццы и скалистые пляжы Массиф де л'Эстерель.

«Римские приключения»

Рим

Сюжет ленты «Римские приключения» состоит из четырех новелл, которые объединяет Вечный город и самые знаменитые точки на его карте. В первой новелле американка Хейли влюбляется в итальянского адвоката Микеланджело. Их первая встреча происходит на площади Венеции, а у фонтана Треви они понимают, что созданы друг для друга. Во второй части супружеская пара из провинции Антонио и Милли начинает свои приключения с Пьяцца дель Пополо. Третья новелла посвящена простому банковскому служащему Леопольдо, который становится настоящей звездой. Недалеко от Виа Венето он принимает одно из самых важных решений в своей жизни. А в парке Вилла Боргезе Джек, главный герой последней сюжетной линии, по-новому смотрит на Монику, в которую был без памяти влюблен.

«Вики Кристина Барселона»

Барселона

Саграда Фамилия, Дом Мила, Парк Гуэля, Национальный музей искусства Каталонии и бульвар Рамбла — в ромкоме «Вики Кристина Барселона» показаны все главные достопримечательности каталонской столицы. Однако, несмотря на то, что Барселона вынесена в название картины, это не единственное место в Испании, по которому путешествуют две студентки из Америки Вики и Кристина. Вместе с испанским художником Хуаном Антонио Гонзало они также посетили Овьедо — город, который перевернул жизнь Вики и который известен своим готическим собором Сан-Сальвадор.

«Матч Поинт»

Лондон

В центре сюжета «Матч Поинт» — инструктор по большому теннису Крис Уилтон, который сначала влюбляется в сестру своего ученика Хлою, а затем в его подругу, актрису Нолу Райс. Местами развития истории стали галерея Саатчи, Тейт Модерн, башня Мэри-Экс и набережная Темзы.