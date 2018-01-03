Лучшие видео-ролики 2017 года на Youtube(2)

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Тимур Пушкарев
16:11 03.01.2018
Lifenews / Интересно

Канадский режиссер Люк Бержерон (Luc Bergeron) десятый год подряд создает микс из лучших, по его мнению, видео года.

На этот раз в опубликованный ролик вошли отрывки из 314 самых ярких видео 2017 года. На поиск иинтересных видеосюжетов автор тратил по 40 часов еженедельно. Наслаждайтесь!

press.lv / Фото YouTube
Комментарии (2)
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a.b. 16:43 03:01:2018

Nesmotrju roliki na youtube. Oni propagandirujut kuljt zestokosti i nasilija. Nadoelo drozatj ot straha. Kapitalizm

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Janka 16:47 03:01:2018

zasunj sebe v zopu etu reklamu jutuba.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (7)

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