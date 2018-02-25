Лучший друг Римшевича пожертвовал партиям 40 тысяч евро(3)

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Виталий Вавилкин
14:00 25.02.2018
Политика / Партии

Согласно информации на сайте Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), заплативший залог за президента Банка Латвии Илмара Римшевича предприниматель Андрис Крейслерс раньше жертвовал деньги партиям.

В период с 2004 по 2011 год Крейслерс семь раз сделал пожертвования на общую сумму в 39 555 евро. Предприниматель четыре раза поддержал ныне ликвидированную партию “Новое время” ( Jaunais laiks), которой руководил бывший президент Банка Латвии Эйнар Репше. Также он два раза перечислил деньги партии “Гражданское объединение” (Pilsoniskā savienība), которая объединилась с “Новым временем” и “Обществом для другой политики” (Sabiedrība citai politikai), образовав “Единство”, сообщает Skaties.lv.

 

Один раз Крейслерс сделал пожертвование Латвийской зеленой партии. Согласно данным предприятия Firmas.lv, в 2011 году 12,51% от капитала строительного предприятия Velve перешли от друга Римшевича во владение Мариса Мартинсонса. Его имя фигурирует в деле против Римшевича.

 

Напомним, KNAB определил залог в 100 000 евро за президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Деньги предоставил один из лучших друзей Римшевича Андрис Крейслерс.

 

 

mixnews.lv / Фото
Комментарии (3)
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Ни хрена! 14:14 25:02:2018

Это называется не ПОЖЕРТВОВАНИЕ, а ВЗЯТКА! Называем вещи своими именами.

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Ни хрена! 14:16 25:02:2018

Это называется не ПОЖЕРТВОВАНИЕ, а ВЗЯТКА! Называем вещи своими именами..

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Janekа 14:47 25:02:2018

Вот оно счастье какое. И в латарею простому латышу играть не надо просто рядом должен быть богатый друг

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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