Лучший легкий истребитель России пройдет испытания за год(3)

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Владимир Бучельников
22:07 06.01.2018
Техно / Оружие

Многоцелевой истребитель МиГ-35 начнет государственные испытания в начале 2018 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

По его словам, заводские испытания машины завершились в декабре 2017 года, государственные должны закончиться в 2019 году. После них истребитель может быть принят на вооружение.

 

МиГ-35 относится к поколению 4++, которое рассматривается как переходное звено к истребителям пятого поколения. Он одновременно способен захватить до 10 целей, а его оборонный комплекс позволяет распознавать как самолеты, так и летящие ракеты. Истребитель может решать боевые задачи в спектрах «воздух-воздух», «воздух-земля», «воздух-корабль».

 

Радиоэлектронное оборудование этой модели позволяет применять все средства авиационного поражения, в том числе те, которые ранее не предлагались на экспорт. Так, МиГ-35 оснащен средствами поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны противовоздушной обороны (ПВО).

 

Ранее сообщалось, что весь парк легких истребителей России будет заменен на МиГ-35.

 

В конце декабря Россия испытала в Сирии новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Эксперты отмечают, что одним залпом из нее можно накрывать площадь, равную 100 футбольным полям.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (3)
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Jurists 22:22 06:01:2018

Nu Vanjatkas, aborta rezultāts ar niku Putins. Jūsu vemšana lūdzu.Var būt pārtulkot?

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СССР 23:10 06:01:2018

Глистам слово не давали!

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 22:23 06:01:2018

ЩА ЛАТЫШИ ЗАБОР КАК ПОСТРОЯТ
ТАК
ЖОПА БУДЕТ ВСЕМ РУССКИМ САМОЛЁТАМ....
ПОТОМ ДРУЖНО БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ ЛОПАТАМИ ЗАРОЮТ...
...И МОСКВА КАПИТУЛИРУЕТ....

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