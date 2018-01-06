По его словам, заводские испытания машины завершились в декабре 2017 года, государственные должны закончиться в 2019 году. После них истребитель может быть принят на вооружение.
МиГ-35 относится к поколению 4++, которое рассматривается как переходное звено к истребителям пятого поколения. Он одновременно способен захватить до 10 целей, а его оборонный комплекс позволяет распознавать как самолеты, так и летящие ракеты. Истребитель может решать боевые задачи в спектрах «воздух-воздух», «воздух-земля», «воздух-корабль».
Радиоэлектронное оборудование этой модели позволяет применять все средства авиационного поражения, в том числе те, которые ранее не предлагались на экспорт. Так, МиГ-35 оснащен средствами поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее сообщалось, что весь парк легких истребителей России будет заменен на МиГ-35.
В конце декабря Россия испытала в Сирии новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Эксперты отмечают, что одним залпом из нее можно накрывать площадь, равную 100 футбольным полям.
Nu Vanjatkas, aborta rezultāts ar niku Putins. Jūsu vemšana lūdzu.Var būt pārtulkot?« ответить
Глистам слово не давали!« ответить
ЩА ЛАТЫШИ ЗАБОР КАК ПОСТРОЯТ« ответить
ТАК
ЖОПА БУДЕТ ВСЕМ РУССКИМ САМОЛЁТАМ....
ПОТОМ ДРУЖНО БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ ЛОПАТАМИ ЗАРОЮТ...
...И МОСКВА КАПИТУЛИРУЕТ....