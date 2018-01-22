Полномочный посол Российской Федерации в Латвии Евгений Лукьянов в интервью программе Латвийского радио 4 заявил, что Латвия из-за санкций навсегда утратила российский рынок.

— Наверное, не очень подробно, но все-таки не можем не поговорить о санкциях. О тех санкциях, которых вы сказали как о «секторальных», а «всеобъемлющие», сказали Вы — еще впереди.

— Ну, наверняка, наверняка.

— Поясните, пожалуйста, свою мысль.

— Ну вот давайте я Вам так отвечу. Опять-таки, от противного...

— Меня, кстати, призывают быть немного более тактичным. Если чем-то Вас...

— ...Ничего страшного!

— ...обижаю, моя работа такая — перебивать!

— Ничего страшного. Если что — мы после эфира подеремся. Не волнуйтесь.

— Хорошо.

— У меня 120 килограмм, так что Вы чувствуете итог. Но! Вопрос-то не в этом. Мы говорим о секторальных санкциях. Прежде всего, санкции — это инструмент, который применялся по отношению, вначале, к Советской России, потом к Советскому Союзу, а теперь к Российской Федерации практически весь 20-й век. Они были разные, по разному поводу.

Если вспомнить (вот сейчас все про газопроводы) — помните, был такой проект, Уренгой — Помары — Ужгород? Так нам не продавали компрессионные станции. Они были под санкциями. Для перекачки газа в этой трубе. Нам не продавали трубы. Потому что тогда трубы такого диаметра в Советском союзе не делались, и мы должны были их покупать у Германии, и были санкции. Мы все равно построили трубопровод и он до сих пор работает, и будет работать. Санкции — это штука такая, достаточно лукавая. По лбу бьет во все стороны. И от санкций потери несут обе стороны — и объект санкций, и инициатор санкций.

Для Латвии это, наверное, очевидная ситуация. Сколько вы потеряли денег от ваших санкций в отношении России? Посчитайте. Я не буду считать. Я знаю, но не буду. Что вы в перспективе имеете? Вы утратили российский рынок. Вы не вернетесь туда. Замещение произошло и состоялось. И так же произошло не только в отношении латвийской номенклатуры товаров. Это произошло и в отношении других товаров.

Но опять-таки, вот про умного телятю Вы мне сегодня напомнили поговорку. Я люблю эту поговорку. Вот умная телятя — это американцы. Они продолжают покупать у нас титановые компоненты. Они необходимы для постройки «Боингов». Известная фирма, известные самолеты, по всему миру летают. И объем заказов на эти «Боинги» — сотни машин! — они продолжают у нас это покупать. И ни в коем случае не хотят прекращения этих поставок. Все спутники США — и военные, и гражданские — летают на наших двигателях R-180, и они тоже не хотят от этого отказываться. У-у-умная телятя! А вот Латвия самоотверженно бросилась на амбразуру и пошла впереди паровоза. Отморожу уши назло своей дурацкой теще. Ну, извините. Унтер-офицерская вдова, которая себя высекла... Ну, что делать! Это тоже реальность.

— Вы ожидаете всеобъемлющих санкций?

— «Всеобъемлющих» — это термин. Санкционный режим смягчаться не будет. Он будет только нарастать. Потому что его введение было основано на заведомо ложной посылке: мы агрессоры на Украине, мы оккупировали Крым и мы не выполняем Минские соглашения. Начинаем по пунктам: в Минских соглашениях Россия не сторона. Как будем соблюдать, если мы не сторона? Мы можем только способствовать их воплощению.

В Донбассе российской армии нет. Если бы там три года была российская армия, то тогда такую армию нужно было бы разогнать. До Киева — 48 часов. Крым мы не оккупировали. Если кто-то будет доказывать обратное — пожалуйста, это все зависит от объема гонорара. Не более того. Вот это — основа санкций. Они имеют, вот эти вот краеугольные камни, возможность быть пересмотрены? Если уже так далеко загнали эту телегу? Что мы агрессоры, что мы вообще дестабилизируем весь мир. Вообще, страшнее России просто чудища нет! Мы президентов сажаем в Белый дом в Америке.

— Не хочется заканчивать программу на словах о чудищах и страхах...

— Это очень оптимистическая концовка. Мы самая могучая страна в мире. Самая! И это оценка наших западных партнеров. Это мы не сами придумали (смеется).