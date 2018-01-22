Лукьянов призвал русских Латвии к бунту, но потом передумал ...(15)

Лента новостей
Лукьянов: Латвия бросилась на амбразуру и потеряла российский рынок Российский посол: в Риге полно брошенных домов и отвратительных дорог Лукьянов призвал русских Латвии к бунту, но потом передумал ... Крупнейший новый военный корабль Ирана переломился на две части Кабмин готовит детальный план по разгрому русских школ Актриса из «Гарри Поттера» пожаловалась на отсутствие домогательств Курды за день подбили пять турецких танков Посол РФ: Латвия не была оккупирована СССР Как выбрать подарок по дате рождения?
Eще в разделе
Кабмин готовит детальный план по разгрому русских школ Посол РФ: Латвия не была оккупирована СССР Посол России: отношения с Латвией на «троечку» Какие премии платит своим сотрудникам Рижская дума Вейонис: наконец, мы среди старейших и свободных наций!
Владимир Бучельников
21:53 21.01.2018
Политика / Мнение

Полномочный посол Российской Федерации в Латвии Евгений Лукьянов в интервью программе Латвийского радио 4 заявил, что будь он русским, рожденным в Латвии, то давно перешел от парламентских методов борьбы к другим методам...

«Первородное право говорить на родном языке можно отобрать только вместе с жизнью»

 

— Вы довольно много уже высказывались — идее министра образования о переводе всех школ на государственный язык обучения со следующего года. Вы говорите следующее: «По результату — это бессмысленный процесс. Конъюнктурно и календарно он совпадает с выборами в Латвии».

 

— Готов повторить свою точку зрения.

 

— «Надо мобилизовать определенный контингент в Латвии, кого-то разочаровать и огорчить, а кого-то возбудить и приподнять. Это технологии», — говорите Вы. Что Вы имеете ввиду?

 

— Под «технологией»?

 

— Нет, под «определенным контингентом».

 

— Ну, мне кажется, это, как говорят англичане, self-explanatory. Тут все понятно, сомообъясняющееся определение.

 

— Эта идея министра вдохновила на активные действия партии с двух сторон?

 

— Безусловно. А иначе и быть не может. Понимаете, вот если б я был рожденным в Латвии русским, я не то чтобы возмутился и возбудился. Я бы мог вообще перейти уже от парламентских и политических методов неприятия, может быть, даже к другим. Но это, наверное, в силу пассионарности моего характера. 

 

Но мое первородное право говорить на родном языке можно отобрать только вместе с моей жизнью. А если это угроза мне как этносу, угроза моей идентичности, угроза моему наследию, моему будущему, то как это воспринимать? Как какие-то пожелания? Миссионерские.

 

— Когда эти похожие высказывания осуществляются в публичной среде и в этих дискуссиях принимают [участие] представители двух якобы национальных политических сил, то вот здесь эта дискуссия заходит в тупик. Потому что она происходит по принципу «вы на нас нападаете, мы от вас защищаемся», и то же самое говорится с другой стороны. Мы находимся с Вами в центре Риги, мы находимся на общественном радио. Мы говорим с Вами по-русски.

 

— Ну да. Ну давайте говорить по-английски. Я не знаю латышского.

 

— Я знаю, что Вы французским владеете...

 

— Давайте по-французски.

 

— Увы, но...

 

— Давайте хоть на идише будем говорить. Дело не в этом...

 

— У нас с Вами есть такая возможность. Я говорю именно об этом...

 

— Momént, momént. Это не совсем одно и то же. Я как-то был в прошлом году в Елгаве, в русской общине. Они отмечали свою какую-то юбилейную дату, меня пригласили, мы с супругой туда поехали. В конце мероприятия был концерт. На сцене были две девочки — лет 14-15, не больше. Школьницы еще. На фоне за ними был видеоряд каких-то природных обстоятельств — речки, дорожки, березки. Озера, еще что-то. Девочки пели песню. О родине. На русском языке. Они русские. 

 

Меня жена спросила — слушай, они о какой родине поют? Я говорю — о Латвии. Они здесь родились. Не бывает второй родины. Вот здесь они родились, они про эту родину поют. Но они поют на русском языке, потому что они ру-сски-е. Вот и все. То, что Вы говорите — «нападение», там, «одна сторона, другая», — это, мне кажется, искусственно созданная ситуация определенным законом, который ввел институт негражданства. 

 

Это называется «апартеидом» вообще, так, на международном жаргоне. Это вполне понятно. Закон этот возник, я думаю, из исключительно каких-то реваншистских соображений — «вот вы нас оккупировали, а вот теперь мы вот сейчас вам тут... другой статус дадим». Но это очень близорукая политика. Это антилатышская политика. 

 

Это вред латвийскому государственному будущему. Политики приходят и уходят, а латвийский народ остается. И вот близорукость этих национальных, так сказать, националистических подходов — это вред национальному будущему этого государства. Это же высочайшее благо для государства, которое многонационально, многоконфессионально, разноцветно, если хотите. United colors of Benetton. И не использовать это — преступно. Близоруко, по-крайней мере. Ну уж, по-крайней мере, не цивилизованно. 

 

— Вам могут возразить...

 

 — ...Возражения принимаются.

 

— ...те, кто настаивал на принятии преамбулы Конституции, предусматривающей сохранение латышскости, латышского языка, латышской нации, и прочих, прочих атрибутов, необходимых для проживании в Латвии. 

 

— Я, опять-таки, не специалист по конституционному праву, но, наверное, самая демократическая конституция, которая была в истории этого государства, это конституция, кажется, 1919 года? Вот там все было... по-честному. [...] И ваш первый президент — это был человек, безусловно, высочайшего политического калибра. И не было там этих всех проблем. Ну да, чуть попозже наступило 15 мая, возникли какие-то другие, более авторитарные методы управления, и это тоже часть истории (у нас тоже с авторитарным управлением «неплохо» было, мы тоже это знаем). [...] 

 

Мне, как послу, положено за этим наблюдать и не вмешиваться. Но констатировать и давать оценку у меня право есть. Так вот, я оцениваю это как большую ошибку в архитектуре государственного строительства. Латвийского государства. Больше, наверное, ничего не надо говорить. 

 

А вот эти вот все сегрегационные попытки или попытки насильственной ассимиляции русскоязычного населения (тут нельзя забывать, что нельзя забывать, что речь не только о русских; здесь еще очень много русскоговорящих жителей), подкладывание под эту конструкцию вот такое устройство замедленного действия — ну... близоруко, по-крайней мере. 

 

Звучит это все очень замечательно, и отклик у людей это вызывает, но это, Вы знаете... как бы это сказать корректно... Это уровень обывательского восприятия. Не более того. Обыватель может быть решающей силой в любом социуме, в том числе и политической силой, но все-таки это далеко от стандартов цивилизационных. 

 

— Наши слушатели внимательно отнеслись к Вашим словам...

 

— ...Спасибо им за это. 

 

— ...да, и просят Вас немного развить свою мысль. Когда Вы говорите, что если бы Вы были русским и рожденным в Латвии, то, может быть, использовали гораздо более непарламентские методы, ибо являетесь пассионарием, — что имеете в виду? Призываете ли Вы к насильственным действиям?

 

— Помилуй Бог! Просто я говорю об этих вещах достаточно отстраненно, потому что судьба этого государства, в общем-то, на мне ответственностью не лежит. Я — внешний наблюдатель, я выполняю свою работу и веду экспертную оценку. Я говорю о том, что если бы я был рожденным в Латвии русским человеком, я бы сделал все, чтобы это государство, моя родина, процветало, преуспевало и было крепким, прогнозируемым и цивилизованным.

 

— Что бы Вы сделали? Вот что конкретно Вы бы сделали?

 

— Что бы я сделал... Сейчас я скажу, что бы я сделал, а меня опять обвинят в том, что я вмешиваюсь во внутренние дела...

 

— Но Вы уже начали говорить.

 

— Разумеется. Ну во-первых. Я пойду от противного — я скажу так: что здесь не делается.

 

— Спасибо, что помогли мне переиначить мой собственный вопрос!

 

— Да, да. Ну я себя-то должен как-то защитить вообще?

 

— На Вас разве кто-то нападает?

 

— Нет! Я самокритичен. И высоко самокритичен. Допустим. Что я увидел? Я год проработал в Латвии, 27 января будет ровно год. До этого я Латвией не занимался, я не специализировался на балтийских странах, и естественно, мои представления были достаточно обывательскими. Я знал базовые вещи — различные национальные группы, коренное население, нацменьшинства, языки и все прочее. Так вот. Где в мире можно осуждать людей за то, что они хотят говорить на своем родном языке? 

 

Хотят сохранить свою культуру, хотят дать своим детям возможность развиваться именно в этом культурном поле; знать свои песни, знать свои сказки. Когда впервые сюда приехал, знаете, какую первую книжку я здесь прочитал? Сборник латышских сказок. Я пытался понять (я уже знаю слово pasaka, но это было первое слово, которое я выучил). Именно фольклор дает возможность понять, о каком народе эти сказки, и какие приоритеты, стандарты и ценности у этого народа существуют. Это очень интересно. Даже набор фольклорных персонажей — всяких разных животных, их взаимоотношения, — они очень интересно говорят о культуре, ментальности, о ценностях самого народа, который создал эти сказки...

 

— Я не думаю, что сказки и фольклорные персонажи являются основой для установления внешнеполитического курса Российской Федерации в отношении Латвийской Республики...

 

— Ни в коем случае, никоим образом. Тем более, что я курс Российской Федерации в отношении Латвийской Республики не устанавливаю, я его только исполняю. Для этого существуют другие структуры в нашей стране.

 

— Вы не ответили все-таки на вопрос о том, что бы Вы сделали.

 

— (пауза) Разумеется, я не стал бы нарушать законы и конституцию. Но использовать те конституционные права, которые декларированы, я бы [стал] на 150%. Более того, я бы активнейшим образом включил в этот процесс международное сообщество, международные правозащитные, парламентские организации, структуры ООН. Потому что эти все вещи идут в жесточайшем несоответствии с теми стандартами цивилизованного общества, к которому себя причисляет и Латвийская Республика.

Латвийское радио 4 / Фото
Комментарии (15)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 22:17 21:01:2018

Pamuldi vēl. No apartaīda vai nu mūk, vai cīnās ar ieročiem rokās. Latvijā nenotiek ne viens, ne otrs.

« ответить
Profile_default
Читатель 22:34 21:01:2018

Никому педриотс-патриотс-не нужно и неинтересное твое глупое мнение.

« ответить
Profile_default
123 22:33 21:01:2018

Sauciet atroo: debils ir valjaaa!!! Glabiet Latviju no debiliem patriotim!!!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 22:38 21:01:2018

123. Sauciet Drošības Policiju, glābiet Latviju no krievu okupantiem.

« ответить
Profile_default
vafļiks 23:00 21:01:2018

shodu vidat-cekistskaja škola

« ответить
Profile_default
психолог 23:27 21:01:2018

средний россиянин считает, что он жертва внешнего влияния. При этом он сам активно пытается влиять на других и делать именно то, в чем упрекает других. Это проекция - свои негативы, то что не желаешь за признавать за собой - присваиваишь другим. С больной головы на здоровую

« ответить
Profile_default
средний россиянин 23:59 21:01:2018

я, жертва? :)))) да мне абсолютно пох. и на тебя и на внешний мир, у нас самая сильная и самодостаточная страна!

« ответить
Profile_default
!!!tochno 23:58 21:01:2018

mrazj etot posol

« ответить
123

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (16)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV