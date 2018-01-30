Любимая елка рижан

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Татьяна Пушкарева
07:45 30.01.2018
Наш город / Наш город

На днях подведены итоги восьмого фестиваля объектов среды «Путь рождественских елок». Награды получили авторы лучших работ, в том числе был вручен приз зрительских симпатий.

Его получил объект Industrālis, созданный Наурисом Мартинсонсом в сотрудничестве с Латвийской художественной академией и при поддержке ООО Ramkons, сообщает riga.lv.

 

— В фестивале «Путь рождественских елок» я участвую уже второй год подряд и собираюсь участвовать и в дальнейшем. Ведь каждый год придумывать новое, уникальное и интересное для зрителей решение образа новогодней елки – это огромный вызов и вклад в создание атмосферы праздничного чуда, – рассказывает Наурис Мартинсонс.

 

— Для нас стало огромным сюрпризом, что наша продукция – бетонные трубы – превратились в художественный объект. Многие нашие друзья были приятно удивлены задумкой художника и тем, что мы сделали, – говорит директор ООО Ramkons Роалд Фриденбергс.

 

В этом году с объектами фестиваля познакомились не только местные жители и иностранные туристы. Интерес к ним проявили многие иностранные СМИ, которые много рассказывали об этом уникальном событии.

 

Фестиваль «Путь рождественских елок» вошел в топ туристических объектов престижного издания Skyward, которое принадлежит Японским авиалиниям (Japan Airilines) и выходит тиражом 850 000 экземпляров в месяц. Его читают 4,7 млн. человек. Итальянский журнал IO DONNA опубликовал статью о фестивале в рубрике «Я хочу быть здесь». Рижские елки показали по немецкому каналу интернет-телевидения ZDF.de, в рубрике «Новости».

 

В этом году на фестивале, который проводит департамент образования, культуры и спорта Рижской думы.

 

Красивая традиция продолжается. Уже в ближайшее время будет объявлен отборочный конкурс на участие в следующем зимнем фестивале. Вся информация будет на сайте www.eglufestivals.lv www.kultura.riga.lv. 

 

Vesti.lv / Фото riga.lv/RU

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