Любимые места Маскачки

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12:40 31.01.2018
Наш город / Наш город

Часы на углу ул. Ф. Садовникова и Лачплеша, скульптура «Трубочист и каменщик» на перекрестке ул. Матиса и Мурниеку, якоря на Кенгарагском променаде…

Эти объекты назвали своими любимыми многие жители Московского форштадта. Голосование на сайте www.rigasaustrumi.lv продолжается, и еще не поздно сказать свое слово.

 

Топ-100 самых любимых место района к столетию Латвии призывает создать Рижская Восточная исполнительная дирекция, и многие объекты еще названы. Не случайно такую компанию решили провести в отношении Московского форштадта. Долгие годы этот район пользовался дурной славой, и, как считает, исполнительный директор Дмитрий Павлов, сейчас это совершенно незаслуженно.

 

Здесь построены новые дома, разбиты скверы, установлены памятники. Заметно снизилась количество правонарушений. Этот район из-за своеобразия вполне может стать туристической изюминкой города.

 

Рижская Восточная дирекция призывает жителей поделиться тем, какие места жители предместья считают самыми любимыми и незаслуженно забытыми. Здесь ждут и предложений о том, что нужно сделать, чтобы уникальные уголки Московского форштадта стали более привлекательными.

 

Голосование продолжается! Пусть о ваших любимых местах узнают все.

 

 

riga.lv/RU / Фото riga.lv/RU

Мнение
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Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству 

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