Любить, как дышать, можно только свободно

Сочинение Софии АСТАТОВОЙ, 11–й класс, 89–я рижская средняя школа»

«Любовь — как описать словами

То чувство, что изведал ты,

Тот миг, что ощутил руками

Средь заполняющей пространство пустоты?

Понять его дано любому,

Но удержать подобной красоты

Цветущие раскрытые бутоны

Спроси себя, сумеешь ты?

Сумеешь ли, поддавшися соблазну,

Ты здраво посмотреть на мир?

Тот мир, суровый и опасный,

Где для кого–то неудача — пир?

Там, где слепые генералы

Командуют вперед своим войскам,

Там, где морей всех капитаны

Не к тем ведут нас берегам?

Подобно перелетным птицам,

Стремимся мы туда, где хорошо,

Уют и мир, где все еще таится;

Где дождь уже давно прошел,

Где бурю не слыхали уж годами,

Где солнце светит нам в лицо,

Где не бушует уж давно цунами

И до тех пор там хорошо…

Но почему же это лишь стремления,

Когда подобное возможно наяву?

Осталось лишь развеять все сомнения,

Бороться что есть сил, пока живу!

Любовь. Это слово мы слышим, наверное, чаще, чем какое–либо другое. Это путь к счастью, а кто не хочет быть счастливым? Начиная уже с давних времен, любовь играла одну из главных ролей в устройстве общества. Подобная тема часто затрагивалась писателями и мыслителями. Ярким представителем является Лев Николаевич Толстой, который писал:

«Любовь? Что такое любовь? Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть Бог, и умереть — значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику».

Можно ли из этих слов сделать вывод, что любовь — это некая сила, помогающая жить, а не только лишь существовать? Я полагаю, что да. Подобно пылающему огню, к примеру, разгорелось сердце Анны Карениной из одноименного романа Л. Н. Толстого при встрече с будущим возлюбленным Алексеем Вронским. В тот момент герои обрели новые силы жить, дышать, любить, и страсть овладела ими. Каждый из них пошел на самопожертвование: Анна бросила семью, а Алексей в свою очередь — службу. Казалось бы, после такого у влюбленных получится прожить долгую и счастливую жизнь, но человеческий фактор сыграл свою роль. Каренину охватило чувство вины и стыда перед семьей из–за «незаконности» новых отношений, а молодому человеку и вовсе не хватало той жизни, где помимо любви есть еще и другие занятия, обязательства; ему не хватало прежней свободы…

Словно плохо укрепленное здание, все начало рушиться, и тут уже нет места любви, лишь страдания и пустота остались на душе у героев. Они попытались быть свободными от общества, но у них это не получилось.

«Свобода — это полет, во время которого у птицы не обрезают крылья».

Если это так, то в нашем мире тогда и вовсе будет не под силу взлететь. Коли ранее речь зашла о любви, где при участии всего лишь двух лиц человек способен потерять волю и независимость, то что уже говорить об обществе?

Еще одним примером можно назвать очерк, написанный Н. С. Лесковым, «Леди Макбет Мценского уезда». Еще одна история роковой любви, закончившаяся трагически. И снова самопожертвование, готовность на любые «подвиги» привели к такому исходу… Главная героиня Катерина устранила все, что стояло на пути ее любви, но добилась ли она желаемого? Нет. Всему помешали обстоятельства, люди и сам ее возлюбленный. Общество, мешавшее достижению самой желанной цели Катерины Львовны, отвергло ее. Сергей, в свою очередь, тоже не проявил должного внимания и предпочел быть эгоистом, что и погубило обоих героев.

В наше время эгоизм становится причиной многих конфликтов как в обществе, так и между отдельными людьми. Размышляя над темой эссе, я побеседовала со своими сверстниками, и мысли некоторых ребят удивили меня. Современная молодежь не способна на самопожертвование, а причина тому эгоизм, нежелание расстаться со своими привычками и потерять свободу.

Это проблема общества, которую можно устранить, если попробовать научиться уступать, идти на компромиссы, считаться с мнением других и соблюдать некий баланс. Недавно я наткнулась на одну очень занимательную мысль: «Это очень важный момент — признать, что весь мир свободен, все имеет право быть таким, какое оно есть. До тех пор, пока вы не дадите всему миру свободу соглашаться или не соглашаться с вами, пока вы не дадите каждому человеку свободу любить или не любить вас, одобрять или не одобрять вас, смотреть на вещи так же, как вы или по–другому, — до тех пор, пока вы не дадите миру причитающуюся ему свободу, вы и сами никогда не освободитесь».

В конце своего эссе я неожиданно пришла к такому выводу: любовь действительно может проявляться только в условиях свободы, а чтобы эта свобода не была принуждением, нужно работать над собой и постоянно самосовершенствоваться.

Сочинения читала Элина ЧУЯНОВА.