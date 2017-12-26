Екатерина работала помощником руководителя крупной IT-компании, но в один момент решила кардинально все поменять. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее рассказ о жизни в солнечном Таиланде.

Таиланд — не первый опыт нашего переезда. Три с половиной года назад мы жили в Израиле. У мужа двойное гражданство, поэтому мы решили попробовать пожить там. Страна мне понравилась, но исключительно с туристической стороны.

Затем муж продал свою компанию, закрыл региональные офисы и занялся новым проектом. По истечении срока контракта нас уже ничто не держало в России: муж занимается арбитражем трафика и настраивает рекламные кампании для крупных брендов, а у меня два интернет-магазина, где достаточно нанять менеджера и курьеров для налаженной работы.

Мы решили поехать в Таиланд на зимний период, но задержались на год. Это одна из немногих стран, откуда не хотелось уезжать.

Страна улыбчивых людей

Больше всего в тайцах удивляет простота отношения к жизни, легкость и искренность. С их лиц не исчезают улыбки, и я верю в их чистосердечность. Некоторые говорят, что Таиланд — это страна оскалов. Мне кажется, каждый видит лишь то, что хочет. Со временем начинаешь улыбаться так же, становишься более позитивным и открытым.

Очень часто сталкиваюсь с ситуациями, которые показывают всю суть тайцев. Когда едешь на байке с сосредоточенным лицом, тебе могут посигналить и напомнить, что было бы неплохо улыбнуться. Они всегда придут на помощь даже незнакомому человеку. Однажды дочь поранила коленку — это увидели официанты из ближайшего ресторана, бросили свою работу и прибежали с медикаментами, хотя рана была незначительная. Когда я предложила деньги, лишь улыбнулись и продолжили работу. Такие ситуации кажутся мелочью, но зачастую складываются в полную картину об этих удивительных людях.

Многим может показаться, что тайцы делают это исключительно из выгоды, ведь туристы приносят значительный доход их стране. Но здесь не чувствуешь, что на тебе хотят нагреться. Цены почти везде одинаковы — как для местных, так и для туристов: на рынке, в лавке, в магазине. Тайцы не будут торговаться до посинения, они изначально ставят умеренные цены, поэтому обе стороны не тратят время на пререкания.

Мне нравится, что ребенок растет в такой доброжелательной атмосфере, хотя иногда кажется, что она слишком избалована чрезмерным вниманием.

Остров или материк?

При переезде мы стояли перед выбором: остров или материк. Мне были важны погодные условия и доступность медицинского обслуживания, поэтому выбор пал на курортный город Паттайя. На островах в критических ситуациях (если потребуется сложная операция) серьезно оборудованных клиник нет, только обычные поликлиники. Соответственно, лишь самолетом можно доставить пострадавшего в Бангкок или на материк. Часто страховая компания не покрывает такие расходы. Если едете сюда надолго, стоит обратить внимание на этот момент. Да и сезон дождей на материке практически не ощущается, а острова заливает.

Паттайя — город, который никогда не спит. На островах спокойно, а материк предназначен для активной жизни: огромное количество круглосуточных заведений, высокий уровень развлечений, близость к Бангкоку. Я часто работаю допоздна, поэтому очень ценю такой график. Выйти ночью за едой — привычное дело. Скоро должны построить скоростную магистраль, тогда до столицы можно будет добраться за 20 минут, в то время как в Москве люди тратят по два часа, чтобы доехать до работы.

Паттайя делится условно на несколько районов: местный, туристический и китайский. Многим приезжим нравятся русские вывески, знакомые лица и привычная европейская еда. Мы к такой категории эмигрантов не относимся. Я хочу чувствовать колорит чужой страны, иначе зачем переезжать. Разве что только из-за погоды, но я не бежала от русской зимы. Радость первого снега незаменима, поэтому в январе собираюсь съездить в Москву.

В Таиланде нет резкой смены температуры, год делится на сезон без дождей (ноябрь-апрель) и сезон дождей (апрель-сентябрь). В сезон дождей температура повышается на несколько градусов. Воздух довольно влажный, но страдают от этого в основном те, кто живут близко к морю. Единственный минус такой погоды — не ощущаешь смены сезонов зима-лето. Осознание того, что на носу уже Новый год, для меня стресс. Год пролетел на одном дыхании.

Многие думают, что Таиланд расслабляет. Так как я работаю удаленно, мне важно настраивать себя на работу. Казалось бы, бассейн в двух шагах, море в десяти минутах — сложно думать о деле. Но я пришла к выводу, что здесь отдыхаешь более эффективно, чем дома. В Москве необходимы полноценные выходные, в Таиланде достаточно получасового заплыва в бассейне, и ты вновь полон сил.

Квартирный вопрос

Цены на жилье довольно приемлемые. Мы арендуем квартиру в кондоминиуме — многоэтажном доме со своей инфраструктурой. На территории расположены бассейны, детские площадки, спортзалы, сауны и джакузи. Платим только за аренду жилья, а всем остальным пользуемся бесплатно.

Квартиры в кондоминиуме делятся на студии, однокомнатные и двухкомнатные. Студия больше походит на номер в отеле, в месяц обходится в 16 000-18 000 рублей, аренда однокомнатной — от 24 000 до 30 000 рублей, двухкомнатной — около 50 000 рублей. Многие зимующие русские арендуют комнаты в гестхаусах за 10 тысяч рублей в месяц. Покупка студии обойдется в 3,2 миллиона рублей, а однокомнатной — 4 миллиона рублей.

Большая часть квартир принадлежит тайцам, остальные — русским, китайцам и немного европейцам. Здесь быстро находишь общий язык с соотечественниками, чужая страна очень сближает. Немногие тайцы знают английский, но настолько привыкли к однообразным вопросам приезжих, что понимают нас с полуслова. Всю необходимую информацию я получаю в достаточном объеме, а от остальной я в броне: по-тайски знаю лишь «здравствуйте» и «спасибо». Этих двух слов вполне достаточно, чтобы спокойно здесь жить.

Тайские расходы

Расходы по сравнению с московскими остались на прежнем уровне. Мы тратим столько же, но качество жизни заметно улучшилось. Сбылась мечта многих женщин: я перестала готовить. Если лень совсем одолевает, могу даже вареные яйца купить. В магазинах нет просроченных продуктов, так как владельцы знают, что за такое нарушение придется выложить круглую сумму. Потребительская корзина в цене не отличается от российской: фрукты и овощи дешевле, однако импортные продукты обходятся порой дороже, чем в Москве. Разница цен компенсируется и не бьет по кошельку.

Готовая еда тут значительно дешевле, чем в России. Даже с минимальной зарплатой можно позволить себе регулярно посещать кафе. Средний чек на одного — 200-250 рублей, на эти деньги можно пообедать рисом с курицей и овощами, супом и смузи.

Я пробовала накормить тайца русской едой — это был провал. Блюдо выбрала не из простых для тайского восприятия — окрошку. С него семь потов сошло, но угощение он так и не доел. Тайцы крайне редко едят хлеб и картошку. В основном выпечка рассчитана на приезжих.

Значительную часть наших расходов занимает детский сад — около 30 000 рублей в месяц. Каждое утро за дочерью приезжает автобус, а вечером привозит обратно. В Паттайе выбор детских садов большой: русские, английские, тайские и китайские садики. Цены на любой кошелек, примерно от 16 000 рублей в месяц и выше.

Мечта для русских

Тайцы легкие, в них не чувствуешь надрыва. В государственных учреждениях при виде огромного количества людей инстинктивно становишься в позу бойца, готовясь отстаивать свои права. Но толпа людей словно растворяется, потому что сотрудники работают как пчелы. Здесь нет кабинетов — вся работа на виду, они не могут незаметно уйти пить чай с пряниками на 40 минут.

Обменять свои водительские права на тайские здесь не составит труда. За несколько часов можно получить медицинскую справку, сделать фото и сдать экзамены на тренажере. Во всех инстанциях примут с улыбкой и подробно все объяснят при необходимости.

С местной медициной проблем тоже не возникает. Семейная медицинская страховка на три месяца, покрывающая абсолютно все обращения, обойдется в 10-15 тысяч рублей. В частных клиниках потрясающее отношение к посетителям, но и в городских сервис не отстает ни на шаг. В российских больницах за результатами анализов приходят условно через неделю, а в этот промежуток времени либо молятся, либо принимают сомнительные препараты. В Таиланде они готовы уже через час. В городской клинике моментальные анализы, консультация врача, вторичный осмотр и пакет медикаментов обошелся нам всего лишь в 500 рублей.

Человек мира

Мы, сами того не зная, уехали надолго. Мои родители расстроились, когда узнали, что мы не планируем возвращаться. Но со временем мама все поняла и сказала: «Живите там, где вам хорошо».

Я бы хотела, чтобы в моей жизни были десятки стран, поэтому останавливаться на Таиланде мы не собираемся. Я бы не смогла жить в таком размеренном ритме всю жизнь. Мне кажется, что я еще не насытилась путешествиями в той мере, в которой хотелось бы. Климат не имеет значения, мне важен комфорт, отношение к жизни и местный менталитет. Жить рядом с морем — хорошо, но потом привыкаешь и перестаешь это ценить. Важно, как ты себя чувствуешь, что можешь себе позволить и насколько страна помогает в реализации себя, своих желаний и удовлетворении своих амбиций.

Мне не хотелось бы, чтобы мой рассказ получился только одной стороной медали: что в Таиланде все прекрасно, а в России ужасно. Пожалуй, я люблю Россию, но жить там пока не хочу.