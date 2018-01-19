Любовь Казарновская: «Я счастлива каждый день!»

Она суперзвезда мировой оперной сцены, народная артистка России. Мнения о ней — противоположные: от полного неприятия до обожания. Она в своих выступлениях умело соединяет оперу, драму, эстраду.

Под возмущенные возгласы интеллектуалов спела с Басковым, с Киркоровым. Организовала свой фонд Русское музыкальное просветительское общество Любови Казарновской и вместе с мужем занимается продюсированием международных проектов. Обожает старые бабушкины рецепты, любит торговаться на базаре, и не мыслит своей жизни без любимых мужа и сына. Она очень разная — Любовь Казарновская.

Шоу должно продолжаться!

— Когда мне предложили принять участие в телешоу «Призрак оперы» (2011 г., Первый канал) с согласилась сразу и с радостью! Это тогда было таким необычным, смелым решением! Очень интересно: новые артисты, творчество, неожиданные повороты... Потом были шоу «Один в один» (2013 г., Первый канал), «»Точь-в-точь» (2014, 2015, 2016 гг., Первый канал).

Конечно, у меня были и есть исполнители-фавориты. Это нормально. Когда я вижу, что исполнитель выкладывается, сутками работает, здоровые-не здоровый выходит на сцену, ловит каждое замечание — я не могу это не оценить! Чтобы получилась личность, индивидуальность, нужно много работать. А работать сейчас не хотят.

Есть такие участники проектов, которые считают, что они и так звезды, и на мнение судей им наплевать. Не терпят ни слова критики. И зря. Каждый новый проект — это учеба.

Вот, например, в проекте «Призрак оперы» Лев Лещенко замахнулся на оперу Верди. Он прекрасный эстрадный исполнитель, но в проекте же нужно было показать себя как оперного певца! И он молодец: прислушался к советам, рискнул — и все получилось.

А вот когда я раскритиковала Тамару Гвердцители, так она даже собиралась с шоу уходить. Но мне действительно не понравилась ее «Кармен»! У Тамары удивительный голос, но это же ария из оперы Бизе, ее пела сама Мария Каллосс! Недопустимо, чтобы на телевидении проскакивал, извините, непрофессионализм. Возможно, я высказала свои претензии Тамаре несколько жестко, но я точно знала, что она способна на большее. Мне жаль, но вот так. У меня есть свое мнение! Мнение оперной певицы, которая воспринимает проект как серьезное мероприятие. И я рада, что после его окончания у многих исполнителей появился ритм, стиль, правильная подача слов и т. д.

Быть членом жюри — это нелегкий труд. Обычно мы заканчивали съемки в два ночи, сил не было встать с кресла, сил не было разговаривать! Только одна мысль – домой и спать. Я так благодарна своему мужу (муж певицы Роберт Росцик –пр.автора) за понимание и терпение! Роберт во время моей работы в проектах взял на себя все бытовые хлопоты: встречал после съемок, готовил ужины, ограждал от звонков, когда я спала… А ведь еще существовал мой собственный концертный график! У бедного Роберта «дым из ушей шел», когда он переносил мои выступления, планировал мою работу на будущее. Но что поделаешь — такова жизнь творческих людей!

Моя мама, моя душа

— Для меня моя мама – все! Даже когда ее не стало, то я все равно ощущаю связь с ней. У нас было необыкновенное единение душ. Ведь это мама меня привела в Гнесинку, без нее меня бы как певицы не было.

Я мечтала стать журналистом. В школе училась отлично, у меня был хороший слог, я умела ясно и четко выражать свои мысли. И все это благодаря маме — она преподавала русский язык и литературу. И конечно, мое будущее я связывала только с журналистикой.

Разумеется, о том, что у меня «необычный голос» все в семье знали, и поощряли мои занятия и на фортепиано, и вокалом. Но только как хобби. Поэтому после школы мы с мамой пошли подавать документы в МГУ на факультет журналистики, но... не дошли до университета. На пути попалась Гнесинка, и мама предложила туда зайти — «просто посмотреть» Я и сама не понимаю, как оказалась перед приемной комиссией, а когда очнулась, то уже была зачислена на первый курс (смеется).

Спустя много лет я спросила маму:» Почему мы не дошли до МГУ?», а она ответила: « Я же видела, как у тебя горят глаза, когда ты поешь!» И я благодарна мамочке, что она так изменила мою жизнь! (смеется).

Училась я с упоением, у меня был замечательный педагог – Надежда Матвеевна Малышева. Представляете, ее первой ученицей была великая певица Ирина Архипова, а я последняя. Навсегда запомню Надежду Матвеевну: элегантная, с прямой спиной, строгая, но понимающая. Она видела потенциал своих учеников. И очень ценила талант и трудоспособность!

Москва-Вена

— Я уже работала в Мариинском театре, когда к нам приехали гости из Венской оперы. Они хотели прослушать оперных певцов и тем, кто им понравился предложить контракт на работу в Вене (смеется). Среди них был импрессарио Роберт Росцик. Выбрали 12 человек, в том числе и меня. Сказать, что я была рада – не сказать ничего! Это был 1989 год.

Намечались изменения в России. А контракт с Венской оперой – это стабильность и честь.

До отъезда в Австрию нужно было уладить много организационных дел, и мы с Робертом не раз «зависали» на телефоне — сначала о делах, а потом о музыке, о Москве, о Вене. Честно говоря, я даже не задумывалась, что с его стороны возникла симпатия ко мне. Я была уверена, что так у иностранцев принято (смеется). Но когда приехала в Австрию, то все стало понятно: приглашения в рестораны, цветы, гулянье под луной.

Продолжение читайте в новом номере журнала «Люблю!» (в продаже до 22.01.2018 г.).