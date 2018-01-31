Сочинение Глеба Кучинского, ученика 12а класса, Рижской 40-й средней школы

Любовь и свобода… Казалось бы, две темы, которые всегда на слуху, но так и найден правильный ответ, - есть ли свобода у человека ? И что есть истинная любовь?

На протяжении всего существования человек ни разу не ощущал свободу, даже если не брать во внимание рабство, геноцид или материальные, социальные, национальные неравенства. Представив, что наступил мир во всем мире, свобода всё равно не появится. Мы, гомо сапиенсы, считающие себя венцом творения и самыми разумными на планете, являемся «рабами» этой самой планеты, её природы. Чтобы жить нужно дышать, питаться, развиваться и размножаться. О какой свободе идет речь? Можно утверждать, что это банально и таким способом возможно придраться ко всему. Но как развивать тему о свободе человека, неспособного преодолеть эту банальность?

Совсем другое значение у слова «воля». Оставаясь заложником окружающий среды, закона, положения в обществе или даже тюремных оков, ничего не мешает ощущать волю. Как сказал Михаил Задорнов: «Свобода – понятие юридическое, материальное, а воля — душевное». Только тот, кто, несмотря на вещи, отнимающие его свободу, ощущает себя вольным, на самом деле будет счастлив.

После заявления, что свободы нет, тема сочинения перестает быть для меня правильной. Следующее заявление, возможно, будет не менее шокирующим и также банальным. Любят абсолютно все! Данное чувство рождается вместе с нами и продолжает жить даже после нашей смерти. Но есть же матери, отказавшиеся от ребенка, есть и были действительно страшные люди, которых хочется забыть как страшный сон, — скажет читатель. Соглашусь. Только всё равно существуют те, кому не всё равно. Естественно, любовь бывает разная, проявляется по-разному. Как не прискорбно признавать, но убивать ведь тоже кто-то любит. Это тоже любовь, но уже ненормальная. Кто-то счастлив, помогая приюту для животных. Возможно, человеку с большим сердцем, но отвергнутому обществом по какой-то причине, остается только такой способ дарить свою любовь. В замечательном фильме «Призрачная красота» точно подмечено, что любовь – во всём! Она причина всего на свете: радости, боли, наслаждения, страдания.

Не согласен с тем, что «любовь может появляться только в условиях...». Любви не нужны условия. Она просто есть. Без «когда», «если» или « из-за того». Любовь— во всём... Любовь – везде... Любовь – в нас...