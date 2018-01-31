Любовь может проявляться только в условиях свободы и никогда – в результате принуждения

Сочинение Салтыковой Миранды, ученицы 11-а класса Даугавпилсской средней школы № 3

Любовь — она бывает разной.

Бывает отблеском на льду.

Бывает болью неотвязной,

Бывает яблоней в цвету.

Бывает вихрем и полетом.

Бывает цепью и тюрьмой...

Мы ей покоем, и работой,

И жизнью жертвуем самой!

Но есть еще любовь такая,

Что незаметно подойдет

И, поднимая, помогая,

Тебя сквозь годы поведет

И будет до последних дней

Душой и совестью твоей.

О.Высотская.

Что мы понимаем под словом «любовь»? Когда люди начинают думать о ней, у каждого возникают свои переживания, которые они испытали на личном опыте и назвали это любовью. Опыт разный: у кого-то – счастливый, у кого-то – печальный… И каждый уверен, что он пережил именно это чувство… Любовь – это индикатор нашей духовной зрелости, способности подчиниться ее требованиям. Любовь бывает разной. Она может быть между мужчиной и женщиной, между человеком и обществом, обществом и государством, а также между государством и человеком. От того и выходит, что любовь имеет свойство быть постоянной, она имеет форму вечного непрерывного круга. Но, к сожалению, в 21 веке круг разрывается. Именно в точках разрыва появляется некая субстанция, которой называют принуждение, ведь если любовь односторонняя, то сторона, которая любит, будет стараться сделать все ради того, чтобы объект ее любви боготворил бы и её. И чаще всего происходит так, что принуждение порождает агрессию и ненависть. Ни одна любовь не способна выжить в таких условиях, как и не способен цветок выжить в каменистом грунте. Кто-то сказал однажды, что влюбленные придумывают себе друг друга, а любящие — познают.

Любовь и свобода… Насколько совместимы эти два понятия? Ученые определили, что физиологически любовь выражается, как и наркотическое опьянение.

Наверное, не зря она вызывает у нас такую зависимость. Официально ее самые сложные формы признали психическим заболеванием и как любому расстройству присвоили международный шифр – F63.9. Да, действительно, в любви свободы нет. А любовь без свободы бывает? Не зря говорят, насильно мил не будешь. Значит, мы сами выбираем свою любовь? Или это любовь выбирает нас? Как свобода и любовь взаимодействуют друг с другом?

Возможно ли их мирное сосуществование?

Любовь – это искреннее проявление души, это состояние свободы и в то же время полная самоотдача, самоотдача, мотивированная пониманием и уважением к свободе тех, кого мы любим. Любовь – это жертва, но жертва не страдальческая, а наоборот, победа над своим эгоизмом, который загоняет нас в кабалу невежества и делает несчастными.

Отношения между мужчиной и женщиной не самые жестокие, так как страдают только два человека, но страдают очень сильно. И при появлении принуждения отношения рушатся. Невозможно насильно добиться ласки и заботы. Твой партнёр никогда не сможет снова смотреть на тебя с уважением. Свобода же представляет собой доверие, а доверие — это основная часть всех взаимоотношений. Но и свобода должна иметь предел. Жить в обществе и быть свободным от него невозможно.

Общество – это объединение разных людей, имеющих условно одинаковые моральные принципы. Опираясь на свой личный опыт, могу сказать, что не всегда общество любит человека. И причины могут быть совершенно глупыми: необычный внешний вид, особые потребности, нестандартные мысли. Человек не способен справиться с давлением на него, ведь каждый требует признания в обществе. Тогда вновь появляется принуждение, но уже совсем иное; человек старается всеми силами обратить на себя внимание, а это и есть принуждение. И только в свободе мыслей, внешнего вида происходит симбиоз. Именно в этот момент каждый отдельный индивид способен в благодарность обществу привнести много нового и полезного.

Ни одно государство не способно выжить, если общество против этого государства. И в данном случае отношения чаще всего зависят от главы государства. Отчего люди выходят на митинги и демонстрации? Данные протесты – это принуждение главы государства изменить правила. А если государство не способно привнести изменения, значит требуется дать свободу слова и действий обществу.

Отсутствие отношений между государством и индивидом убивает творчество, деятельность многих творцов была ограничена государством, и поэтому сейчас в нашем наследии не так много шедевров, каких могло бы быть гораздо больше.

Любовь может проявляться только в условиях свободы и никогда — в результате принуждения, подобно сну, когда захочется — не отвертишься, а сколько ни заставляй спать, насильно не уложишь. Только с такой мыслью круг взаимоотношений и любви будет непрерывным. Свобода начинается там, где есть родственная душа. В фильме «В диких условиях» есть фраза, которую я считаю ключевой: «Счастье возможно только тогда, когда его есть с кем разделить».

Так где же свобода? Свобода в нашем выборе! Свобода – это осознанный выбор, без которого не может быть большой и настоящей любви, а любовь – это главное условие, без которого не может быть свободы!