Сочинение Марии ВЕРТИНСКОЙ, ученицы 12 класса Даугавпилсской средней школы № 10

Мысль о том, что любовь может проявляться только в условиях свободы дискутируемая. Не зря в русской пословице говорится: «Стерпится – слюбится». Правда, мне не близка эта рабская философия. Я уверена в том, что человек живёт для того, чтобы любить, испытывать это глубокое и светлое чувство. И оно никогда не возникнет в отношениях, в которых один человек будет находиться не во власти чувств, а под давлением несвободы.

Понятно, что все мы индивидуальны и о вкусах не спорят. Но всех нас объединяет необходимость свободы для рождения настоящего, искреннего чувства. Ведь по сути синонимом слова «любовь» является слово «счастье» — состояние, ради которого хочется жить, а принуждение – это, наоборот, то, чего хочется избежать и от чего не терпится спрятаться.

К сожалению, сегодня многие решаются быть с человеком не по своей воле. В таких ситуациях добровольцы отдаются другому человеку, не испытывая искренних чувств, а преследуя свои интересы, вследствие чего терпят такую “любовь”, так как в неискренности, лжи и продажности любви никогда не будет. Сюда можно отнести такие обстоятельства, как жалость к другому человеку, приказ родителей или также в наше время часто встречающуюся ситуацию, когда девушка выходит замуж за уже немолодого мужчину ради денег или от безысходного положения. Проблема брака не по любви, а по расчёту существовала всегда. И в наши дни она стала ещё более актуальной.

Казалось бы, как люди не понимают того, что настоящие отношения не могут быть построены на вранье самому себе и партнёру и что рано или поздно они приведут к несчастью. В этом можно лишний раз убедиться, прочитав повесть Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Эта история о молодой Катерине Львовне, которая вышла замуж за старого купца Измайлова и впоследствии не была счастливой. Хоть она и жила в достатке, но по принуждению должна была терпеть нелюбимого мужа и ежедневную скуку. И поэтому, поддавшись страсти и эмоциям, она нашла себе «лекарство» в молодом управляющем Сергее. Казалось бы, в бурных и взаимных страстях она наконец-то смогла найти счастье, но и на этот раз так называемая «любовь» преподнесла только горе — главная героиня совершает самоубийство. Дело в том, что Катерина была готова на всё, чтобы удержать Сергея, именно ему она посвятила всю себя, забыв об окружающих и законах, но это не имело значения. Ведь он не любил её по-настоящему, а только использовал, как игрушку, от скуки, а потом бросил, увлекшись другой. Вот и получается, что нельзя вызвать любовь у другого человека без его воли. А влечение, страсть – это заменители любви, а не «святая, чистая, вечная, неземная любовь».

Я считаю, что можно в другом человеке вызвать ответное чувство любовью, заботой, вниманием и поддержкой. Искренне проявление любви не может остаться незамеченным. И только в этом случае благодарность другого человека может перерасти в симпатию, а впоследствии, возможно, даже в любовь. Ведь тогда она будет основана на взаимных чувствах. Исходя из этого можно сделать вывод, что для рождения чувства достаточно настоящей любви только одного человека. И лучше быть любимым, чем самому испытывать безответную любовь. Ведь часто случается так, что нас тянет именно к тому человеку, которому мы безразличны.

И в такой ситуации очень важно “не терять голову”, а помнить, что настоящие счастье быть с любимым возможно только во взаимной искренности и согласии. Только по-настоящему любящий человек способен отпустить любимого и исчезнуть из его жизни, если на это будет его воля.

Я уверена, что все без исключения мечтают о том, чтобы найти свою настоящую любовь. И главное — это осознать, что невозможно принудить человека полюбить, ведь рождение этого светлого чувства возможно только в условиях свободы.