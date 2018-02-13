Любовь может проявляться только в условиях свободы и никогда — в результате принуждения?

Сочинение Колодинской Ксении, 11 класс, Русская средняя школа-лицей, г. Даугавпилс

Любовь… Пожалуй, вторая по сложности тема, сразу после рассуждений о смысле жизни. А соединение любви и свободы – это просто неподъемно.

А необходимо! Почему? Да потому, что, как и любой среднестатистический подросток, я пережила первую любовь, оказалась, так сказать, у нее в плену. Потому, что мои предположения, мысли получили подтверждение не только из литературы, а еще из кое-какого, но все-таки жизненного опыта.

Итак… Поговорим о любви, влюбленности и привязанности, их среде обитания и условиях существования? Что их порождает, а что убивает?

Влюбленность. Интересное слово-формула. Вроде бы любовь, но откуда-то появилась приставка и суффикс, и сразу же в корне изменилось значение столь высокого чувства. Я думаю, что всем знакомо выражение «как будто бабочки в животе порхают». Так вот, это ощущение – первый признак «любви до гроба». Обычно она основывается на первом впечатлении, порхает и, как те самые бабочки, быстро улетучивается. Слишком, абсолютно свободна.

А если кто-то решается лишиться хоть части своего «бабочкиного бытования», далее есть два пути – любовь и привязанность.

В большинстве случаев люди выбирают второе, что приводит их к тупику – обрыву или забору. Если посмотреть на слово «привязанность» со словообразовательной точки зрения, то оно происходит от глагола «привязать». В самом начале отношений между двумя людьми появляется незаметная связь, тонкая-тонкая ниточка, однако со временем нитей становится все больше и больше, а свободы все меньше и меньше. И как только нитей набирается миллиарды, а толщина каждой из них достигает диаметра соломенной трубочки, происходит взрыв тестостерона и эстрогена, так как заканчивается свободное место для синтеза новых гормонов, нити рвутся и люди расстаются. Это похоже на рождение бабочки. Сначала это гусеница, которая живет и перемещается сама по себе, но в определенный период ее ограничивает кокон. А потом он раскрывается и появляется новый неокрепший организм. Он красивый, радужный, но новый.

В современном мире технологий и молниеносного развития легче купить новый телефон, чем отремонтировать старый. Также и в отношениях между двумя людьми: они бросают старые чувства ради новых, потому что так проще. Остается только переждать время реабилитации, когда эмоциональная батарея восполнится до 100% и человек обрастет новой броней, чтобы идти на битву с противником в новой комплектации, ведь она надежнее, да и у него больше функций. Смущает только, что человек – не телефон, а эмоциональная сфера – не батарея, подлежащая зарядке. Новое – не всегда лучшее. Привязанность к старому – невыносимо тяжело. Влюбленность, переходящая в стадию привязанности, – путь к несвободе, исключение возможности превращения влюбленности в любовь.

Что же происходит на втором пути, где конечная точка прибытия – это любовь? И почему большинство не могут найти сюда путь даже с навигатором?

Самое главное – это понять, что для человека означает любовь и что он ожидает получить от нее (уже ни о какой свободе речи идти не может). Кто-то делает неправильные выводы, а у кого-то не совпадают цели. В основном кто-то один доминирует и «седлает» слабого. «Оседланному» остается либо «бежать галопом» и потерять в итоге свою индивидуальность, либо собрать все силы и «взбрыкнуть», скинуть всадника. Есть возможность остаться собой. Но уже собой ли?.. Поэтому важно дать любимому человеку личное пространство, свободу выбора, возможность иметь секреты и личных «тараканов в голове». Иначе… А дальше уже все описано. Читайте историю Кармен.

Ну а если порассуждать о случае, близком к идеальному. В этих отношениях оба принимают и уважают друг друга такими, какие они есть, не пытаются изменить чужой характер для своего комфорта и возможности легкой манипуляции, дают максимальную свободу в саморазвитии и, более того, поддерживают друг друга в любых, даже самых бредовых идеях. Но при этом оба понимают, почему они вместе. Для читающих это «нелириков» приведу пример из биологии: это как симбиоз двух организмов с целью предоставить все необходимые ресурсы друг другу для роста и развития. В конечном итоге обе «розы» вырастают и не конкурируют за место под солнцем, потому что любят и уважают друг друга. В этой стадии влюбленности (или уже любви?) главной ценностью остается свобода, что и делает обоих людей счастливыми, «альфа-самцами» в одной стае. Почему-то именно сейчас вспомнились слова бабушки: «Полно выдумывать. Ходь сюды, расскажу, как все было всамделишне!»

Мы живем в молниеносно меняющемся мире, который часто похож на хаос, нам сложно подчиняться правилам, потому что каждый чувствует себя ни на кого не похожим. Современному человеку не свойственно «плыть по течению» и поддаваться различным внешним манипуляциям, он требует внимания к себе и пространства для своих достижений, ищет любую возможность выделиться, чтобы именно его погладили по головке.

А любовь – хрупкое чувство. Оно может существовать лишь в среде свободы и доверия, это необходимо ему, как кислород для растения. И если человек решается на попытку любить, то необходимо понимать (уже не абсолютная свобода), что он порождает новый организм. А как любому живому организму, любви необходимы подходящие условия для существования. Только тогда она будет…

На мгновение стало страшно: если любовь не живет в неволе и любое проявление несвободы ее убивает, то любовь невозможна.

Но она есть!!! А может, все потому, что любовь на то и ЛЮБОВЬ, что загадочным образом облагораживает даже несвободу? И не надо пытаться понять, почему это происходит. Не получится, как не получилось до сих пор объяснить, что такое «любовь». Чувство, о не слово.