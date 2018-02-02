Любовь не может быть в «футляре»…

Сочинение-эссе Дэниэля Михно, 9–й класс, Даугавпилсская Центральная средняя школа»

Завершился конкурс эссе для латвийских школьников, объявленный газетой «СЕГОДНЯ» совместно с благотворительным фондом RIETUMU при профессиональной поддержке Латвийской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ). Мы получили 103 работы и признательны всем юным участникам за готовность поразмышлять на весьма серьезные темы: «Любовь может проявляться только в условиях свободы и никогда — в результате принуждения?» для 8–12–х классов и «Русские места в моем любимом городе» — для 5–7–х.

Не скрою, дети восхитили глубиной мысли, чистотой души и творческими способностями. Несколько десятков сочинений стоят того, чтобы появиться на страницах «СЕГОДНЯ». И мы решили по мере возможности публиковать их до финала конкурса, который состоится 22 февраля (подробности — позже, следите за газетой!). А сейчас — сочинение Дэниэля МИХНО, 9–классника Даугавпилсской Центральной средней школы:

«У меня есть давняя привычка делать карандашом беглые пометки на полях книги. Зацепит что–то, заставит на миг задуматься, затянет в пучину размышлений. А рука уже рисует какой–то завиток, словно понимает: к прочитанному захочется вернуться.

Недавно достал с книжной полки томик рассказов Чехова. К уроку подготовиться, да и просто почитать для души. А тут она, моя пометочка, завиток и смеющаяся рожица. Любопытно, но спустя некоторое время совершенно иначе раскрывается уже знакомая фраза. Помню, как я смеялся вместе с Варенькой над учителем греческого языка Беликовым из рассказа «Человек в футляре», когда он свалился с лестницы. «Когда он поднялся, Варенька узнала его и, глядя на его смешное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, в чем дело, полагая, что это он упал сам нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом: ха–ха–ха!»

Сегодня этот эпизод меня уже не веселил, как прежде. Беликов утверждал: «И раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя». Нельзя кататься на велосипеде, нельзя веселиться, нельзя смеяться. Варенькин громкий смех — это проявление внутренней свободы, жизнелюбия, радости. Мысль о том, что между этой прекрасной девушкой и Беликовым могла случиться любовь, кажется невозможной.

Бойкий, свободолюбивый характер барышни ломал все представления учителя греческого языка о порядке. Смех разрушал, смех бунтовал! Смех отрицал «футляр», всякую пошлость и ограниченность, всякое раболепие и тиранию. Страх же, напротив, загонял Беликова все глубже и глубже в «футляр». Высокая стройная Варенька, которая «ходит подбоченясь, хохочет, поет, пляшет», несет в себе нерастраченное желание любить и быть любимой. Это та любовь, которая сродни свежему ветерку, весеннему утру, морскому прибою. В этой любви нет насилия над духом, над плотью. Это любовь, построенная на уважении и внимании к человеку. Это любовь, которая не ограничивает свободу, а ее дарит.

Я понял, почему Беликов умер. Нет, не Варенькин смех здесь виноват. Беликов сам запретил себе жить! В этом человеке скрывались амбиции тирана. Он хотел подчинить себе всех. Всех заставить жить по циркулярам. Он ломал сознание людей, он их шантажировал, запугивал: «Мне угодно только одно — предостеречь вас… Вы ходите в вышитой сорочке, постоянно на улице с какими–то книгами, а теперь вот еще велосипед. О том, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде, узнает директор, потом дойдет до попечителя… Что же хорошего?»

А теперь на минутку представьте, что этому «маленькому тирану» дали власть над городом. Что над городом?! Он и так город этот в страхе и подчинении держит. Дали власть над страной, миром.… И вот уже идут по улицам, понурив голову, многотысячные Беликовы. Всего опасаются, лишь «вздыхают», «боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, боятся помогать бедным, учить грамоте». Люди в темных очках, уши заткнуты ватой, в руке зонтик, чтоб спрятаться от света, и поднятый воротник, всегда, в любую погоду.

Как, скажите мне, в мире Беликовых может появиться любовь?! Любовь живет там, где светит солнце, где встречный ветер обдувает лицо, когда мчишься на велосипеде. «А мы,— кричит она [Варенька],— вперед едем! Уже ж такая хорошая погода, такая хорошая, что просто ужас!» Эта фраза заставила Беликова побелеть и оцепенеть. Он кричал: «Да как же можно?» Только свободный человек может двигаться вперед. Беликов — мертвец. Он держится за отжившие свой век правила, преподает древний язык, скрывается от людей в комнатушке — ящике. Он не допускает мысли, что надо меняться, что жизнь диктует новые правила, что мир идет вперед и желает перемен. Беликов мертв еще при жизни. А факт физической смерти — чистая формальность.

Так существует ли любовь по принуждению? Сомневаюсь. Итог такого сценария всегда печален. По–настоящему любит тот, кто доверяет и уважает. В любви не должно быть корысти и гордыни. Можно сетовать и говорить, что свободным быть непросто, мешают обстоятельства. Не знаю, наверное. Мне же ближе мысль Чехова. Несвободным человека делает он сам. Страх, иллюзии, мечты — вот «футляр», который способен в живом человеке все парализовать. Мы прячемся в «футляр» добровольно, потому что ленивы, потому что безвольны, потому что корыстны и завистливы к чужому счастью.

Возвращаю томик Чехова на книжную полку. Мысли родились в моей голове уже нешуточные. Самые простые ценности, оказывается, так тяжело обрести и удержать. Безусловно одно: без любви и свободы нет движения вперед! Без любви и свободы нет жизни!

Читала Элина ЧУЯНОВА.