Сочинение Артема ЩЕРБАКА, 12–й класс, рижская средняя школа «Анниньмуйжа».

«Случается так, что любовь захватывает наши сердца в самые непредсказуемые моменты. Будь то любовь к любимому человеку, родине, семье, другу, питомцу или любимому делу. Она вызывает у нас сильное притяжение, счастье, эйфорию, придает нам сил и уверенности для новых свершений, толкает нас на необдуманные поступки, а также дает нам капельку счастья в этом большом и неспокойном мире. Она возникает неожиданно, накрывая стремительной волной чувств. В большинстве случаев взаимно, но не всегда…

Я верю, что в мире для каждого человека есть только одна вторая половинка, родина и семья — те самые родные, единственные, которые идеально подходят этому человеку. Поймать этот шанс — вытянуть счастливый билет, он выпадает только раз в жизни, и главное — его не пропустить и помнить, что любовь может проявляться только в условиях свободы и никогда — в результате принуждения!

Это может произойти в любой момент, в любом месте — хоть на Северном полюсе, в любой ситуации, и очень важно почувствовать зов сердца, ведь оно подскажет и направит на правильный путь. Надо просто быть к этому готовым.

Так бывает, что иногда одному человеку может показаться, что он влюбился и нашел того самого другого человека — свою вторую половину. Он проводит с ним все свое время, ему это нравится и доставляет удовольствие, он делает подарки, радуется за успехи любимого, посвящает себя ему и всю свою душу отдает этому человеку. Они становятся близки в душевном и физическом плане.

Проходит месяц, год, а иногда много лет, и чувства остывают, хорошо, если у обоих, но зачастую только у одного. Но тот, второй, он ничего не понимает, не готов, не чувствует, что любви уже нет… Он еще любит! Он готов и будет всеми способами пытаться наладить былые отношения, навязываться, просить все вернуть, тем самым делая другому только хуже… Это уже не свобода!

Значит, Любовь и Свобода — эти слова тождественны. Они синонимы. Ведь раз ты влюблен — ты летаешь, ты свободен, «словно птица в небесах»! Твоя душа открывается навстречу душе любимого человека, происходит химия, и определенно точно можно сказать, что одним из главных условий протекания этого химического процесса является добрая воля обеих сторон и абсолютная свобода.

Ведь любое принуждение подрезает крылья — и пропадает химия. Конечно, химические процессы можно запустить искусственно, но это будет уже просто химический эксперимент, а не любовь! И без крыльев не полетишь!

А может быть и другая ситуация. Встретившись случайно, один думает, что это именно тот человек, который ему нужен, который нравится, привлекает, интригует, соблазняет, но другой не хочет иметь ничего общего с ним. Он не чувствует ничего, даже простейшего интереса, а его всеми силами пытаются завлечь, заинтриговать, завладеть мыслями и вниманием. Но это приводит не к любви, а вызывает лишь гнев и ненависть.

Так и княжна Мери из одноименной повести Лермонтова, не разобравшись в ложности чувств Печорина к ней, приняв их за любовь, влюбляется сама, но не находит взаимности. Ее первое высокое чувство было растоптано. И княжна Мери, и Печорин не смогли насладиться любовью, потому что были несвободны от притворства и условностей светского общества. Для Мери это закончилось трагедией. Несвобода и здесь привела не к любви, а к ненависти.

В нашем мире так устроено, что нельзя навязать другому человеку свои чувства, нельзя решить за него, нельзя заставить любить.

Любовь — вещь неподвластная, необъяснимая, капризная. Ее нельзя купить, получить по наследству или выиграть в лотерею. Она приходит сама. Она выбирает свободных и достойных, ищет тех, кто ищет ее. Найдя любовь, вы обретаете крылья и получаете еще большую свободу. Цените это чувство и будьте вместе навсегда. Не поддавайтесь ложным искушениям — ведь где–то там вас ждет настоящая свободная любовь!»

Сочинения читала Элина ЧУЯНОВА.