Любовь — только в условиях свободы и никогда в результате принуждения?

Сочинение-рассуждение ученика 9а класса Зилупской средней школы Максима Скукиса

Что есть любовь? Физическое или духовное влечение к обожаемому человеку или нечто более сложное? И при каких обстоятельствах любовь может проявляться, и кому же дан этот священный дар — любить? Правда, что любить можно, будучи полностью свободным человеком и жить в свободном государстве? Все люди разные, и для каждого человека понятие любви уникально: для кого-то — это внимание, нежные слова, для другого же любовь — это поступки, свидетельствующие о его чувствах.

Поступки во имя любви порой бывают опрометчивыми, но именно они чаще всего выражают чувства ярче слов. Так, например в 1825-м году, после подавления декабристского восстания многих декабристов по царскому приказу отправили в ссылку, а их жёны — дворянки, совершили на первый взгляд совершенно необдуманный поступок: они отправились к своим мужьям, тем самым отрекаясь от семьи и дворянской жизни.

Первой женой, осмелившейся на самопожертвование, была княгиня Волконская, которая, вопреки уговорам отца остаться, всё же отправилась в Сибирь к мужу. Она была решительна как никогда: в ответ на письмо отца с просьбой повернуть назад, Волконская отвечала: «Далек мой путь, тяжел мой путь, страшна судьба моя, но сталью я одела грудь... Гордись отец — я дочь твоя!» Так в своей поэме эту сцену описал русский поэт Н.Некрасов.

Однако и в вопросах выражения любви каждый человек привычно действует так, как ему удобней. Одним людям надо прилагать некоторые усилия, чтобы быть любимыми, такие усилия прилагала Елена Булгакова. Она рассталась с богатым мужем и беззаботной жизнью, отдав всю себя проблемам писателя, дабы добиться его расположения. Ну а другим людям надо постараться, чтобы полюбить.

Руки грузинской княжны Нины Чавчавадзе добивались многие мужчины, однако все кавалеры были отвергнуты, почти все — одному из них всё же удалось выделиться. Этим непохожим на других кавалером был Александр Грибоедов, который очаровал юную княжну во время визита к её отцу. Конечно, некоторых людей любовь не покидала никогда, например Пабло Пикассо, известного художника, в которого женщины влюблялись с первого взгляда. А некоторых любовь и вовсе обходила стороной, но это уже вопрос индивидуальности.

И если с индивидуальностью и подходом к любви всё вроде бы понятно, то с вопросом об обстоятельствах всё намного сложнее. Ведь именно обстоятельства сводят и разлучают людей, приносят остроту и рутину в их отношения. Рассматривая вопрос обстоятельств, можно уходить всё дальше и дальше, однако я остановлюсь на одном. Может ли любовь развиваться по принуждению, в неволе?

Ранее я уже попытался доказать, что любовь — это всё же понятие абстрактное и может раскрываться в любых обстоятельствах, но по-разному. Эти обстоятельства и определяют ту или иную сторону любви в жизни людей. А что же касается любви по принуждению? Отвечая на этот вопрос, я с уверенностью могу сказать, что я против принуждения. Я считаю, что одни люди не имеют право манипулировать чувствами других людей и создавать искусственные условия проявления чувств, тем самым принуждая их к неискренности не только к самому себе, но и по отношению к каждому из них в частности.

Примером этому является попытка свести Жозефину Богарне с Александром де Богарне с целью поднять с колен семейный капитал. Романтических чувств как таковых в паре не было: Александр даже не воспринимал Жозефину всерьёз, вследствие чего брак достаточно быстро распался. Данный случай является замечательным примером «любви» по принуждению, в котором можно наблюдать холод, источаемый людьми, оказавшимися в такой ситуации.

Однако я не отрицаю, что любовь по принуждению может перерасти в искреннее чувство – это любовь взаимная. Как это было у той же Жозефины, но только теперь с Наполеоном Бонапартом, который в то время начинал свою военную карьеру. Эта история начиналась красиво: Жозефина с Наполеоном познакомились в салоне одной из подруг Жозефины, где она очаровала молодого офицера.

Через небольшой промежуток времени Наполеон сделал предложение руки и сердца Жозефине, от чего она просто не могла отказаться. Но и эта любовь была по принуждению, так как, по сути, являлась выгодной сделкой для обоих. Жозефина привыкла к роскоши и хотела выкачать из растущего в званиях офицера максимальную сумму денег и оградить себя от сплетен. Наполеон же хотел пробиться в высшее общество. Но они любили друг друга и прожили почти 12 лет. Такими могут стать чувства, рожденные по принуждению. Но правильно ли это?

Я считаю, что всё же люди сами должны найти себе вторую половинку: проходить этапы расставаний, воссоединений, споров, недомолвок и, конечно же, радостей и умиротворения семейной жизни, создавая тем самым Любовь Истинную. Так можно утверждать, вспоминая историю любви Антона Чехова и Ольги Книппер. Их любовь была светла и чиста. И пусть влюбленные не могли часто видеться, они продолжали поддерживать чувственную связь через переписку. Заглянув в содержание их писем, можно увидеть всю теплоту сердец влюбленных.

У людей всегда был выбор своего жизненного пути.

Любовь по принуждению свидетельствует о несостоятельности, а иногда и об алчности и скупости людей. Ведь именно эти чувства делают их более склонными к манипуляциям над собой со стороны других. Любовь по принуждению существовать может, однако это будет неискренно и даже притворно. Люди, связанные такими чувствами, не будут счастливы; их отношения не будут наполнены искренностью. Конечно, из любви по принуждению может родиться искренняя любовь, однако я считаю, что это неправильно. Люди, связанные такими узами, скорей всего счастливы не станут.