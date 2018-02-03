Любвеобильные тигры покорили посетителей Лондонского зоопарка

Тигры — брат и сестра по имени Ахиллес и Карис — были замечены за ласками в своем вольере в Лондонском зоопарке, где они появились на свет в 2016 году, пишет Daily Mail.
Оригинальная среда обитания суматранских тигров позволяет им подниматься на высокие деревья и с выгодных точек наблюдать за добычей.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.