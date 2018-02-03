Любвеобильные тигры покорили посетителей Лондонского зоопарка

Два суматранских тигра покорили сердца посетителей Лондонского зоопарка, продемонстрировав им нежные объятья и поцелуй.

Тигры — брат и сестра по имени Ахиллес и Карис — были замечены за ласками в своем вольере в Лондонском зоопарке, где они появились на свет в 2016 году, пишет Daily Mail.

Оригинальная среда обитания суматранских тигров позволяет им подниматься на высокие деревья и с выгодных точек наблюдать за добычей.