«Людей в чёрном» перезапустят

Над сценарием пока что безымянной картины трудятся Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй («Железный человек», «Трансформеры: Последний рыцарь»), пост режиссёра предложен Ф. Гэри Грэю («Форсаж 8», «Голос улиц»). Продюсерами выступят Уолтер Ф. Паркс и Лори Макдональд, работавшие над оригинальной трилогией, а также Стивен Спилберг.
По масштабу новая лента задумана более глобальной, чем предыдущие три, а в качестве ориентира создатели проекта выбрали «Мир Юрского периода». Согласно данным THR, действие сюжета развернётся в Лондоне, а в центре внимания окажется троица новых героев: «белый мужчина, чернокожая женщина и мужчина в возрасте».
Премьера спин-оффа намечена на 14 июня 2019-го, съёмочный процесс стартует этой весной. Что же касается кроссовера «Людей в чёрном» с франшизой «Мачо и ботан», то и он по-прежнему находится в разработке, однако никаких подробностей о его состоянии Sony не сообщают.
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