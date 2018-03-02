«Людей в чёрном» перезапустят

Крис Хемсворт вступил в переговоры со студией Sony по поводу одной из ведущих ролей в спин-оффе «Людей в чёрном». Ни Уилл Смит, ни Томми Ли Джонс в фильме не появятся, поскольку авторы проекта ставят своей целью расширение уже существующего мира франшизы.

Над сценарием пока что безымянной картины трудятся Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй («Железный человек», «Трансформеры: Последний рыцарь»), пост режиссёра предложен Ф. Гэри Грэю («Форсаж 8», «Голос улиц»). Продюсерами выступят Уолтер Ф. Паркс и Лори Макдональд, работавшие над оригинальной трилогией, а также Стивен Спилберг.

По масштабу новая лента задумана более глобальной, чем предыдущие три, а в качестве ориентира создатели проекта выбрали «Мир Юрского периода». Согласно данным THR, действие сюжета развернётся в Лондоне, а в центре внимания окажется троица новых героев: «белый мужчина, чернокожая женщина и мужчина в возрасте».

Премьера спин-оффа намечена на 14 июня 2019-го, съёмочный процесс стартует этой весной. Что же касается кроссовера «Людей в чёрном» с франшизой «Мачо и ботан», то и он по-прежнему находится в разработке, однако никаких подробностей о его состоянии Sony не сообщают.