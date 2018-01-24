- В докладе «Квалифицированная миграция в России: баланс потерь и приобретений» говорится, что, по данным Росстата, в 2015 году из России уехали 51,8 тысячи граждан, а в 2016 году — около 59,7 тысячи. При этом авторы работы — сотрудники Института демографии ВШЭ Юлия Флоринская и Никита Мкртчян — отметили, что эти данные значительно ниже реальных.
- Согласно миграционной статистике иностранных государств, ежегодно из России эмигрируют около 100 тысяч человек. Последние годы около половины граждан уезжают за границу из-за начавшегося в 2014 году экономического кризиса, еще четверть — из-за недовольства политической ситуацией. В настоящее время за рубежом живут около 2,7 миллиона уроженцев России, из них 1,5 миллиона имеют российское гражданство.
Такой разрыв в данных демографы объяснили тем, что российская статистическая служба считает эмигрантами лишь тех, кто при отъезде снимается с миграционного учета. При этом часто уезжающие граждане этого не делают — в России у них остаются недвижимость и статус постоянного резидента.
Эмигрируют россияне в основном на Запад. Около трети из них едет учиться в магистратуру или аспирантуру, еще треть — работать. Половина трудовых иммигрантов в Европе находятся там по «голубой карте» для квалифицированных специалистов. Некоторые переезжают за рубеж для воссоединения с семьей.
Многие из уехавших хорошо образованы. В Росстате уверены, что доля таких людей в общем потоке эмиграции составляет от 30 до 70 процентов в зависимости от принимающей страны. Данные зарубежных стран и результаты интервью с эмигрантами свидетельствуют, что последние семь лет наблюдается рост квалифицированной эмиграции из России — в среднем 40 процентов переехавших из России на Запад имеют высшее образование. Общая численность образованных российских эмигрантов — около 800 тысяч человек.
Авторы доклада подчеркивают, что, несмотря на действующую уже много лет программу привлечения квалифицированных иностранных кадров, миграция в Россию не компенсирует утечку мозгов. Образованных людей в страну приезжает меньше, чем уезжает. И даже если у мигранта есть должное образование, вероятнее всего, он сможет устроиться только на не требующую никакой квалификации работу.
Tas man patīk, nu negrib krievi dzīvot savā mātuškā Rašā..« ответить
"демократической " латышской власти тоже плевать на народ« ответить
Люди бегут из Латвии драить толчки за англиками. Олигархической власти — плевать на народ« ответить
Никто там толчки не драит, баран, твоя жена наверно унитаз ваш не моет, обосранный стоит, барыня?:)« ответить
из латвии скока уехали никто не пишет и никаких 2 миллиона жителей в латвии нет, все в англии на грядках, а считают их как жителей тут, статистики нет их правительство скрывает« ответить
Кто уехал, на грядках не работают, лох, ты еще про мойку унитазов расскажи.« ответить
Думаю все делают, кто и как устроится.« ответить
Откуда в конце 80-х у кучки агентов ЦРУ под прикрытием в СССР на ключевых постах взялись сотни миллионов наличных долларов для подкупа верхушки КПСС и совершения переворота? Олигархи формальные владельцы украденого народного благосостояния последующих поколений. Они должны своим штатовским спонсорам, вот и платят колонизованые страны Штатам пожизенную дань без шанса варваться из рабства? Почему? А доллар стоит только бумагу и чернила на него истраченые и постоянно обесценивается, сооответственно долги колоний возрастают и выплаты увеличиваются по мере ухудшения общего благосостояния. Вот вам и секрет Буржуазии, с которой боролись поколениями наши социалистические предки. За нас боролись, за наши земли, а мы сдались и ищем места на планете где солнце пожарче и жизнь постабильней. Выходит, что предки веками проливали кровь за нашу Родину напрасно и их смерты в бою были бесполезны. Они не боялись огня и меча, а мы испугались своры жирных мерзких свиней считающих нас всех своей собственностью.« ответить
А чего всебегут из Латвии ? Путин виноват ?« ответить
А ты чё, убежал уже?« ответить
А вот американцам и европейцам бежать некуда, они здесь и дохнут.« ответить