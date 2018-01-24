Люди бегут из России. Олигархической власти — плевать на народ(12)

Лента новостей
Собчак накануне выборов посетит Вашингтон с деловым визитом США напичкают Европу новейшим оружием для защиты от России Трассу в Сигулде признали подходящей для Олимпийских игр в Швеции Эксперт ПАСЕ: власти Чечни продолжают преследовать геев Правительство поделит больницы Латвии на несколько сортов Российским спортсменам рекомендуют отказаться от участия в Олимпиаде Французское СМИ: французы теперь пьют больше, чем россияне! Портрет русского в Балтии: любит Россию, всем недоволен, не верит НАТО Люди бегут из России. Олигархической власти — плевать на народ
Eще в разделе
Собчак накануне выборов посетит Вашингтон с деловым визитом США напичкают Европу новейшим оружием для защиты от России Эксперт ПАСЕ: власти Чечни продолжают преследовать геев Французское СМИ: французы теперь пьют больше, чем россияне! В США при стрельбе в школе двое человек погибли и 19 пострадали
Герман Бергер
21:00 23.01.2018
В мире / Россия

Все больше людей с высшим образованием уезжает из России из-за экономического кризиса и недовольства властью, но официальная статистика не регистрирует эти процессы. Об этом говорится в номере «Мониторинга экономической ситуации в России», опубликованном 23 января.

    • В докладе «Квалифицированная миграция в России: баланс потерь и приобретений» говорится, что, по данным Росстата, в 2015 году из России уехали 51,8 тысячи граждан, а в 2016 году — около 59,7 тысячи. При этом авторы работы — сотрудники Института демографии ВШЭ Юлия Флоринская и Никита Мкртчян — отметили, что эти данные значительно ниже реальных.

 

  • Согласно миграционной статистике иностранных государств, ежегодно из России эмигрируют около 100 тысяч человек. Последние годы около половины граждан уезжают за границу из-за начавшегося в 2014 году экономического кризиса, еще четверть — из-за недовольства политической ситуацией. В настоящее время за рубежом живут около 2,7 миллиона уроженцев России, из них 1,5 миллиона имеют российское гражданство.

 

Такой разрыв в данных демографы объяснили тем, что российская статистическая служба считает эмигрантами лишь тех, кто при отъезде снимается с миграционного учета. При этом часто уезжающие граждане этого не делают — в России у них остаются недвижимость и статус постоянного резидента.

 

Эмигрируют россияне в основном на Запад. Около трети из них едет учиться в магистратуру или аспирантуру, еще треть — работать. Половина трудовых иммигрантов в Европе находятся там по «голубой карте» для квалифицированных специалистов. Некоторые переезжают за рубеж для воссоединения с семьей.

 

Многие из уехавших хорошо образованы. В Росстате уверены, что доля таких людей в общем потоке эмиграции составляет от 30 до 70 процентов в зависимости от принимающей страны. Данные зарубежных стран и результаты интервью с эмигрантами свидетельствуют, что последние семь лет наблюдается рост квалифицированной эмиграции из России — в среднем 40 процентов переехавших из России на Запад имеют высшее образование. Общая численность образованных российских эмигрантов — около 800 тысяч человек.

 

Авторы доклада подчеркивают, что, несмотря на действующую уже много лет программу привлечения квалифицированных иностранных кадров, миграция в Россию не компенсирует утечку мозгов. Образованных людей в страну приезжает меньше, чем уезжает. И даже если у мигранта есть должное образование, вероятнее всего, он сможет устроиться только на не требующую никакой квалификации работу.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (12)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 21:06 23:01:2018

Tas man patīk, nu negrib krievi dzīvot savā mātuškā Rašā..

« ответить
Profile_default
Хи, хи 21:11 23:01:2018

"демократической " латышской власти тоже плевать на народ

« ответить
Profile_default
Ваня 21:25 23:01:2018

Люди бегут из Латвии драить толчки за англиками. Олигархической власти — плевать на народ

« ответить
Profile_default
Хе-хе 23:19 23:01:2018

Никто там толчки не драит, баран, твоя жена наверно унитаз ваш не моет, обосранный стоит, барыня?:)

« ответить
Profile_default
Александр Шерстобитов 21:08 23:01:2018

из латвии скока уехали никто не пишет и никаких 2 миллиона жителей в латвии нет, все в англии на грядках, а считают их как жителей тут, статистики нет их правительство скрывает

« ответить
Profile_default
Ага 21:47 23:01:2018

Кто уехал, на грядках не работают, лох, ты еще про мойку унитазов расскажи.

« ответить
Profile_default
22 22:03 23:01:2018

Думаю все делают, кто и как устроится.

« ответить
Profile_default
это проблема всего бывшего СССР 22:52 23:01:2018

Откуда в конце 80-х у кучки агентов ЦРУ под прикрытием в СССР на ключевых постах взялись сотни миллионов наличных долларов для подкупа верхушки КПСС и совершения переворота? Олигархи формальные владельцы украденого народного благосостояния последующих поколений. Они должны своим штатовским спонсорам, вот и платят колонизованые страны Штатам пожизенную дань без шанса варваться из рабства? Почему? А доллар стоит только бумагу и чернила на него истраченые и постоянно обесценивается, сооответственно долги колоний возрастают и выплаты увеличиваются по мере ухудшения общего благосостояния. Вот вам и секрет Буржуазии, с которой боролись поколениями наши социалистические предки. За нас боролись, за наши земли, а мы сдались и ищем места на планете где солнце пожарче и жизнь постабильней. Выходит, что предки веками проливали кровь за нашу Родину напрасно и их смерты в бою были бесполезны. Они не боялись огня и меча, а мы испугались своры жирных мерзких свиней считающих нас всех своей собственностью.

« ответить
Profile_default
К. А. Ин 22:57 23:01:2018

А чего всебегут из Латвии ? Путин виноват ?

« ответить
Profile_default
Ээ 23:20 23:01:2018

А ты чё, убежал уже?

« ответить
Profile_default
Татьяна 23:35 23:01:2018

А вот американцам и европейцам бежать некуда, они здесь и дохнут.

« ответить
12

Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (20)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV