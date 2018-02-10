Люди в сером. Олимпийцы из России приняли участие в параде открытия ОИ(12)

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Тимур Пушкарев
14:30 09.02.2018
Спорт / Олимпиада

Делегация олимпийских атлетов из России в составе 80 человек приняла участие в параде спортсменов, который проходит в ходе церемонии открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

На церемонии открытия российские спортсмены получили 55-й порядковый номер на параде сборных — между командами Австрии и Узбекистана.

 

Из-за отстранения Олимпийского комитета России отечественные спортсмены выступают на соревнованиях под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Поэтому на параде они прошли под флагом Международного олимпийского комитета, который пронес волонтер, назначенный оргкомитетом Игр.

 

По традиции парад олимпийцев начали греческие атлеты. Замкнут парад северокорейские и южнокорейские спортсмены, которые пройдут под флагом, символизирующим единство стран.

 

На Олимпийских играх выступят 168 российских спортсменов. Игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.

 

ТАСС / Фото ТАСС
Комментарии (12)
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П у т и н 14:38 09:02:2018

Зелёные человечки и серые люди - достойный итог 18-летней работы Окурка

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Пеца 15:19 09:02:2018

где вусраинцы? где наши великой арейской нации 39 лаптей?

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Н-дааа 16:04 09:02:2018

Серые человечки, какой ужас, до чего страну довели, это вам не Сочи, где аквафрешные мутанты распихивая всех локтями лезли на пьедесталы.

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Ваня 16:14 09:02:2018

Российские мутанты именно так и должны выглядеть.. Всеобщее презрение россии...

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Фу, пля 14:39 09:02:2018

Вы бы хоть для приличия, в первую очередь написали бы про Латвийских спортсменов. Или вам важнее коменты ванипутина ?

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Ну вот 14:42 09:02:2018

Ч Т Д. См. комментарий выше )))))

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Саня 14:50 09:02:2018

На колени поставьте адибасовцев.

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??? 15:04 09:02:2018

А что это такое ?

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Latviešu patriots 16:01 09:02:2018

Pelēkās peles! Ptfū

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ыыы 16:23 09:02:2018

Bet tu esi zilais

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sera 21:07 09:02:2018

smotrite na olimpiade pojavilas rasa otcuzdjonih- vse v serom

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12

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (13)

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