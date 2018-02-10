На церемонии открытия российские спортсмены получили 55-й порядковый номер на параде сборных — между командами Австрии и Узбекистана.
Из-за отстранения Олимпийского комитета России отечественные спортсмены выступают на соревнованиях под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Поэтому на параде они прошли под флагом Международного олимпийского комитета, который пронес волонтер, назначенный оргкомитетом Игр.
По традиции парад олимпийцев начали греческие атлеты. Замкнут парад северокорейские и южнокорейские спортсмены, которые пройдут под флагом, символизирующим единство стран.
На Олимпийских играх выступят 168 российских спортсменов. Игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.
Зелёные человечки и серые люди - достойный итог 18-летней работы Окурка« ответить
где вусраинцы? где наши великой арейской нации 39 лаптей?« ответить
Серые человечки, какой ужас, до чего страну довели, это вам не Сочи, где аквафрешные мутанты распихивая всех локтями лезли на пьедесталы.« ответить
Российские мутанты именно так и должны выглядеть.. Всеобщее презрение россии...« ответить
Вы бы хоть для приличия, в первую очередь написали бы про Латвийских спортсменов. Или вам важнее коменты ванипутина ?« ответить
Ч Т Д. См. комментарий выше )))))« ответить
На колени поставьте адибасовцев.« ответить
А что это такое ?« ответить
Pelēkās peles! Ptfū« ответить
Bet tu esi zilais« ответить
smotrite na olimpiade pojavilas rasa otcuzdjonih- vse v serom« ответить