Люди выстроились в очередь, чтобы почитать книгу грустному псу(1)

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Люблю!
19:00 18.02.2018
Люблю! / Животные

Очередь из желающих почитать книжку псу-терапевту выстроилась в США после того, как хозяин собаки сообщил, что никто не пришел навестить его собаку во время последней рабочей смены.

Пес-терапевт по кличке Стинг еженедельно приходит на «работу» в детскую библиотеку в американском городке Уайт-Бэр-Лейк штата Миннесота. Однако всю смену в прошлую пятницу он просидел с печальным видом, потому что никто из детей не пришел почитать для него книжку. О случившемся написал в Facebook хозяин Стинга.

 

«К сожалению, сегодня никто не захотел почитать Стингу в библиотеке Уайт-Бер-Лейк. Если вы знаете детей от четырех до восьми лет, которые хотели бы почитать собаке, то пусть они обратятся в библиотеку по телефону или через сайт по поводу программы «Приятели для чтения». Стинг будет здесь в следующий раз 21 февраля с 18:30 до 19:30», — написал Джон Мюллнер.

 

Грустный пес не оставил пользователей соцсети равнодушными. Сообщение Мюллнера репостнули более 101 000 раз и лайкнули более 77 000 пользователей, а руководство библиотеки получило десятки звонков и сообщений от людей, решивших почитать Стингу книжку. Теперь попасть на прием к десятилетней борзой удастся еще не скоро. По словам сотрудников библиотеки, взрослые и дети готовы ехать к Стингу даже из других штатов, в частности, из Флориды и Калифорнии, пишет TwinCities.com.

 

Программа «Приятели для чтения» направлена на улучшение грамотности и предоставление детям безопасного места для чтения вслух животным-терапевтам.

 

 

 

 

 

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Комментарии (1)
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кстати 20:19 18:02:2018

все непонравившиеся вопросы по человеку в сожжении обьекта--это лучше бомбы--законы не те вышвырните через разгром --на улице плохо смеяться холодно

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Инна Авина
14.02.2018

Будем радоваться! (1)

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