В Европе морозы уносят жизни людей. Холода пришли и на юг европейского континента. В это время «торговцы газом бьют рекорды по продажам», сообщает Euronews.
В Польше от переохлаждения скончались двое. Чтобы избежать повторения случаев со смертельным исходом, польские власти призвали граждан обращать особое внимание на спящих на улицах людей, отмечает французский телеканал.
В некоторых регионах Европы температуры упали до -20 °С, продолжает Euronews. В Румынии население официально предупредили о надвигающихся снежных бурях. Сильно похолодало в Германии, Австрии и даже Италии.
«Циклон, ответственный за минусовые температуры, пришёл из Сибири. Приходит из России, однако, ещё кое-что — природный газ, который в Европе используют для отопления. Непрекращающиеся морозы помогли российскому концерну «Газпром» установить рекорд по экспорту газа. По словам представителей компании, вот уже четвёртый день подряд удаётся достичь рекордных показателей. С начала же месяца спотовая цена на газ выросла почти на половину», — подчёркивает французский телеканал.
А тем временем ожидать улучшения погодных условий в ближайшие дни не стоит. «Лютый холод продержится ещё как минимум до начала марта», — предупреждает Euronews.
Газпром на страже энегробезопасности европейских потребителей, - надёжно и практично, деньги на счету газ в трубе, проверено временем.« ответить
Ну и что бы делала Гейропа без России? Передохли бы, как в ледниковый период.« ответить
Гейропа, держись за Россию, если ещё не все мозги не отморозила.
Честно говоря вы уже заебали всех со своими броскими заглавиями. Наверное вы платите специальную зарплату вашему выдумщику.« ответить
У Газпрома только треть рынка газа, про остальных почему ничего не говорят?« ответить
Вова, выруби вентиляторы, это уже не смешно.« ответить