В Европе пришедшие из Сибири морозы уносят жизни людей, сообщает Euronews. При этом «лютый холод» продержится ещё как минимум до начала марта. В это же время «торговцы газом бьют рекорды по продажам», подчёркивает французский телеканал.

В Европе морозы уносят жизни людей. Холода пришли и на юг европейского континента. В это время «торговцы газом бьют рекорды по продажам», сообщает Euronews.

В Польше от переохлаждения скончались двое. Чтобы избежать повторения случаев со смертельным исходом, польские власти призвали граждан обращать особое внимание на спящих на улицах людей, отмечает французский телеканал.

В некоторых регионах Европы температуры упали до -20 °С, продолжает Euronews. В Румынии население официально предупредили о надвигающихся снежных бурях. Сильно похолодало в Германии, Австрии и даже Италии.

«Циклон, ответственный за минусовые температуры, пришёл из Сибири. Приходит из России, однако, ещё кое-что — природный газ, который в Европе используют для отопления. Непрекращающиеся морозы помогли российскому концерну «Газпром» установить рекорд по экспорту газа. По словам представителей компании, вот уже четвёртый день подряд удаётся достичь рекордных показателей. С начала же месяца спотовая цена на газ выросла почти на половину», — подчёркивает французский телеканал.

А тем временем ожидать улучшения погодных условий в ближайшие дни не стоит. «Лютый холод продержится ещё как минимум до начала марта», — предупреждает Euronews.