Лютые морозы помогают «Газпрому»(5)

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Анатолий Тарасов
15:40 26.02.2018
Экономика / Энергетика

В Европе пришедшие из Сибири морозы уносят жизни людей, сообщает Euronews. При этом «лютый холод» продержится ещё как минимум до начала марта. В это же время «торговцы газом бьют рекорды по продажам», подчёркивает французский телеканал.

В Европе морозы уносят жизни людей. Холода пришли и на юг европейского континента. В это время «торговцы газом бьют рекорды по продажам», сообщает Euronews.

 

В Польше от переохлаждения скончались двое. Чтобы избежать повторения случаев со смертельным исходом, польские власти призвали граждан обращать особое внимание на спящих на улицах людей, отмечает французский телеканал.

 

В некоторых регионах Европы температуры упали до -20 °С, продолжает Euronews. В Румынии население официально предупредили о надвигающихся снежных бурях. Сильно похолодало в Германии, Австрии и даже Италии.

 

«Циклон, ответственный за минусовые температуры, пришёл из Сибири. Приходит из России, однако, ещё кое-что — природный газ, который в Европе используют для отопления. Непрекращающиеся морозы помогли российскому концерну «Газпром» установить рекорд по экспорту газа. По словам представителей компании, вот уже четвёртый день подряд удаётся достичь рекордных показателей. С начала же месяца спотовая цена на газ выросла почти на половину», — подчёркивает французский телеканал.

 

А тем временем ожидать улучшения погодных условий в ближайшие дни не стоит. «Лютый холод продержится ещё как минимум до начала марта», — предупреждает Euronews.

RT / Фото
Комментарии (5)
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Ivan 16:40 26:02:2018

Газпром на страже энегробезопасности европейских потребителей, - надёжно и практично, деньги на счету газ в трубе, проверено временем.

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Ой мороз, мороз... 16:55 26:02:2018

Ну и что бы делала Гейропа без России? Передохли бы, как в ледниковый период.
Гейропа, держись за Россию, если ещё не все мозги не отморозила.

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пакистанец 17:16 26:02:2018

Честно говоря вы уже заебали всех со своими броскими заглавиями. Наверное вы платите специальную зарплату вашему выдумщику.

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Кирилл 17:32 26:02:2018

У Газпрома только треть рынка газа, про остальных почему ничего не говорят?

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Саня 18:03 26:02:2018

Вова, выруби вентиляторы, это уже не смешно.

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Мнение
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газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)