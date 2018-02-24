Спортсмен из Мексики Герман Мадрасо стал настоящей звездой Олимпиады в Пхёнчхане. И это несмотря на то, что он провалил соревнования.

Мексиканец пришел на финиш 15-километровой лыжной гонки самым последним, но уже факт его участия многие считают победой. Мадрасо стал осваивать лыжи лишь чуть больше года назад, тогда как профессиональные спортсмены тренируются с детства. Примечательно и то, что на момент начала занятий мексиканцу было 42 года.

Благодаря своему упорству и личным финансовым вложениям, включая деньги с продажи спортивного велосипеда, спортсмен стал участником Олимпийских игр. Герману даже доверили нести флаг страны на церемонии открытия Олимпиады.

До финиша мексиканский лыжник добрался на 26 минут позже победителя гонки, обладателя золотой медали швейцарца Дарио Колонья, который после окончания соревнования подошел поздравить спортсмена.

Герман Мадрасо стал символом победы олимпийского духа Пхенчхана-2018. Ранее он занимался триатлоном, жил в Техасе и был владельцем магазина спортивного инвентаря. Теперь спортсмен утверждает, что настолько влюбился в лыжные гонки, что будет тренироваться в этом направлении до тех пор, пока сможет двигаться.