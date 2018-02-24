Лыжник, пришедший последним, стал звездой зимних Олимпийских игр(2)

Лента новостей
Премьера просят в отставку Французский биатлонист вступился за атлетов России Украина — на грани выживания Экс-вратарь России раскритиковал финал Олимпиады Франция готовится ограбить Европу Если ребенок пишет с ошибками: кто виноват и что делать Том Харди сыграет в фильме об Аль Капоне Европейская «стройка века» разорит Латвию и ЕС Стоит ли покупать новое авто?
Eще в разделе
Французский биатлонист вступился за атлетов России Экс-вратарь России раскритиковал финал Олимпиады Хоккеисты сборной Канады взяли бронзу Американские биатлонисты откажут России Русская красавица не оставила США и шанса
Владимир Бучельников
15:50 24.02.2018
Спорт

Спортсмен из Мексики Герман Мадрасо стал настоящей звездой Олимпиады в Пхёнчхане. И это несмотря на то, что он провалил соревнования.

Мексиканец пришел на финиш 15-километровой лыжной гонки самым последним, но уже факт его участия многие считают победой. Мадрасо стал осваивать лыжи лишь чуть больше года назад, тогда как профессиональные спортсмены тренируются с детства. Примечательно и то, что на момент начала занятий мексиканцу было 42 года. 

 

Благодаря своему упорству и личным финансовым вложениям, включая деньги с продажи спортивного велосипеда, спортсмен стал участником Олимпийских игр. Герману даже доверили нести флаг страны на церемонии открытия Олимпиады.

 

До финиша мексиканский лыжник добрался на 26 минут позже победителя гонки, обладателя золотой медали швейцарца Дарио Колонья, который после окончания соревнования подошел поздравить спортсмена.

 

Герман Мадрасо стал символом победы олимпийского духа Пхенчхана-2018. Ранее он занимался триатлоном, жил в Техасе и был владельцем магазина спортивного инвентаря. Теперь спортсмен утверждает, что настолько влюбился в лыжные гонки, что будет тренироваться в этом направлении до тех пор, пока сможет двигаться.

 

/ Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Саня 16:33 24:02:2018

На следующей олимпиаде за объединённых азиатов будут бежать натурализованные негры, ведь всех россиян дисквалифицируют за мельдоний.

« ответить
Profile_default
русский 16:58 24:02:2018

Саня! А что ты умного написал в этом комментарии.Я много читаю твоих комментарий на разные темы и лишний раз убеждаюсь.Ты человек ограниченного ума.Умных высказываний у тебя нет,кроме как детского лепета.Надо было учиться и развивать умственные способности.

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV