Магазины Lidl появятся не только в Риге

Возможно, скоро лиепайчанам не придется ехать в Литву за покупками в магазине немецкой сети магазинов низких цен Lidl, пишет liepajniekiem.lv.

Заключенная в конце года сделка с недвижимостью о продаже земли на улице Ганибу, 182 может означать, что в скором времени суперкаркет этой сети откроется в Лиепае.

Упомянутый земельный участок принадлежал зарегистрированной в Риге фирме TKM Latvija. 1 декабря 2017 года между TKM Latvija и ООО MMS Property Solutions подписан договор купли-продажи земли. Владелец MMS Property Solutions, немецкая компания CE — Beteiligungs-GmbH напрямую связана с Lidl.

Лиепайчане также заметили, что на этой территории активно работают землемеры.

Согласно неофициальной информации, Lidl намерен открыть в Лиепае не один, а сразу несколько магазинов, но подтверждения этому пока нет. Однако практика показывает, что Lidl, приходя в страну, не ограничивается одним или несколькими магазинами: к примеру, во время дебюта сети в Литве открылись пять супермаркетов в Вильнюсе, два в Каунасе и по одному в Клайпеде, Шяуляе, Алитусе, Мариямполе, Кедайняе, Тяльшяе, Кретинге и Мажейкяе.

Сеть Lidl официально подтвердила планы выхода на латвийский рынок в сентябре прошлого года. Пока известно о том, что супермаркеты сети откроются в двух городах — Риге и Екабпилсе.