Эксперты констатируют: несмотря на поправки к закону, данные сейчас накручены примерно у 40% имеющихся в продаже подержанных автомобилей, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Минувшим летом в Латвии вступили в силу поправки к Кодексу административных нарушений, которые предусматривают введение штрафов за умышленное искажение показаний одометра при продаже подержанных авто. И что? Помогло? Оказывается, не очень.

Большая часть покупателей б/у автомобилей по–прежнему покупают машины, который на самом деле гораздо старше и заезженней, чем указано в объявлении. Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD), Центр защиты прав потребителей и полиция признают: у них слишком мало возможностей для успешной борьбы с продавцами–мошенниками. Штрафы есть, а возможностей для их применения мало.

Как Volkswagen «помолодел»

Иварс Грант, например, не скрывает своего удивления. В середине января, через некоторое время после продажи минивэна VW, он снова увидел свою машину на портале объявлений с тем же государственным номером. Только уже с более низким пробегом — одометр показывал на 100 000 км меньше, а год выпуска изменился на два года — с 2002–го на 2004–й, — приводит пример передача «900 секунд» (LNT).

Но больше всего изменилась цена на автомобиль — почти вдвое по сравнению с предыдущей ценой продажи. Иварс свой автомобиль знает, как и то, сколько тот проехал, но многие покупатели нередко вынуждены полагаться на продавца и его рассказы.

На предприятии в результате проверки истории конкретного VW выяснили и другие, ранее неизвестные факты. Представитель предприятия отметил, что при проверке объявлений неполную или измененную информацию выявляют примерно в 40% случаев.

Как говорит представитель autoDNA.lv Агрис Дулевичс, в среднем одометр скручивают на 100 000, 150 000. Так, если авто из Скандинавии, их 400 000 или 500 000 в Латвии превращаются в 200 000.

Проверки истории показывают, что зачастую автопродавцы в объявлении указывают неправильный номер шасси автомобиля, чтобы ничего нельзя было доказать. В таких случаях точно нужно быть осторожными.

Штраф как бы есть…

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП, PTAC) добавляет, что прошлым летом они пытались проверить автоплацы, но это очень трудоемкий процесс, а нарушения труднодоказуемы. В свою очередь, когда продавец машины — частное лицо, полномочия ЦЗПП прекращаются. Это уже вотчина полиции.

Государственная полиция напоминает, что с лета за изменение данных одометра полагается штраф: для частных лиц — 100 евро, а для физических — 1000 евро. В случаях оказания услуги скручивания — штраф частному лицу — 200 евро, а предприятию — 2000 евро.

Однако стражи порядка лишь осенью начали обучение, как раскрывать подобные преступления. До реальных задержаний они пока не дошли, потому что доказать факт изменения показаний автомобиля слишком сложно. «В какой момент он исчез — трудно понять и найти конкретного человека, который этим занимается», — пояснил программе 900 sekundes представитель госполиции Лаурис Арайс.

CSDD призывают людей самим проверить автомобили до покупки: «Выяснить, когда автомобиль был зарегистрирован в первый раз, когда проводился техосмотр, какой был пробег», — говорит представитель CSDD Янис Айзпорс.

Так что покупать «кота в мешке» совсем необязательно. Историю техосмотра CSDD предоставляют бесплатно в разделе е–услуг (https://e.csdd.lv), а также с помощью мобильной аппликации в разделе Tehniskas apskates dati.

Вторая жизнь немецких покойников

Портал autoDNA.lv также предупреждает: 31% автомобилей, которые ввозятся в Латвию из Германии, побывали в дорожно–транспортных происшествиях.

Лидер по количеству разбитых машин, попадающих в Латвию, это Франция — учтите, что 43% машин оттуда на нашем рынке — битые. Но поскольку из Германии авто привозится больше (каждый месяц на латвийском рынке оказываются около 2100 машин из этой страны), то опаснее статистика оттуда — 31% машин, восстановленных после ДТП, посчитали эксперты.

Дополнительную опасность представляет то, что водители излишне благодушно настроены к машинам, к которым цепляют бирку «из Германии». Существует стереотип, что машины оттуда благополучнее, так как там лучше инфраструктура, ухоженные автобаны, высокие зарплаты. Многие считают, что богатые педантичные немцы не будут экономить на ремонте и регулярной профилактике авто. Но на практике это уже давно не так. По данным экспертов, за последние два месяца в Латвию попало примерно 4200 автомобилей, из которых треть побывала в серьезных авариях. Серьезные, это те, в которых страховщики выплатили в среднем 11 232 евро.

В качестве одного из примеров Дулевич упоминает BMW E46 2002 года, который за 15 лет побывал в семи авариях и получил от страховых компаний 14 143 евро. Кроме того, пробег в 259 733 км в Латвии подкорректировали до более приятного для наших покупателей — 203 437 км.

Он подчеркнул, что нередко на латвийском рынке оказываются списанные немецкими страховыми компаниями автомобили, которые приобрели и которым дали второе дыхание благодаря «донорам» запасных деталей. Еще один яркий пример из Германии — Volvo XC90 2009 года, владельцу которой после трех страховых случаев страховщики выплатил 41 000 евро. В октябре прошлого года машина оказалась на латвийском популярном портале объявлений с указанием, что не имеет дефектов или что необходимы вложения.

Машины могут выглядеть пристойно и после тяжелых ДТП. Но на самом деле геометрия вся «поехала», качество сварки — под сомнением, а систем безопасности больше не выполняют свои прямые функции.

«Проверяйте хотя бы наличие подушек безопасности», — вздыхают комментаторы в сети. Ведь нередко на их место ставят китайские «заглушки» — чтобы лампочка на панели угрожающе не напоминала об отсутствии подушки.

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Как уходят от налогов

Это отдельные риски — налоговые «карусели» с участием подержанных машин. По расчетам Латвийской ассоциации автоторговцев, в год государству в виде налогов недоплачивают около 20 миллионов евро, а импорт подержанных авто из Германии — это примерно половина рынка.

Президент Латвийской ассоциации автоторговцев Андрис Кулбергс рассказал ранее, как проворачивают схему:

— Гражданин X покупает авто в Германии за 10 000 евро наличными. Договор купли–продажи — в свободной форме, платит деньги и отправляется домой. (Едет он задним ходом, потому что на пути к Латвии показания одометра только уменьшаются, но это уже другая история.) В Латвии он подает объявление, указывает е–мейл labatacka@inbox.lv, номер телефона с предоплатой и ставит цену, скажем, 12 000 евро.

Когда появляется покупатель, ему дают фиктивный договор немецкого образца. Для похода в CSDD и регистрации авто покупателя инструктируют, так что он теперь знает, где, когда и каким образом он купил машину, а также как пригнал ее из Германии.

Еще одна распространенная схема продажа дорогих авто без НДС происходит благодаря цепочке фиктивных предприятий. Клиенты, понятное дело, довольны: в размере сэкономленного НДС получается неплохая скидка. По словам Кулбергса, эти и другие схемы применяются повсеместно в Латвии.

— Если кому–то кажется, что это глупости, рекомендую открыть легальный и честный бизнес по продаже авто. Уже в течение первой недели вы придете к заключению, что с вашими ценами на машины что–то не так. Потому что в Латвии подержанные машины стоят дешевле, чем на аукционах в Германии. Как такое возможно? Элементарно! Обходя НДС и не показывая предпринимательскую деятельность. Если вы откроете полностью легальный плац, вы разоритесь в течение месяца.

Впрочем, еще в конце года СГД объявила усиленную борьбы с нелегальной торговлей. В ноябре проверки были проведены в 24 местах торговли автомашинами. Нарушения обнаружены везде — автомашины не были зарегистрированы в Латвии, не имели документов о своем происхождении.

Сотрудники СГД провели также эксперимент, выдавая себя за покупателей. В течение 10 минут «покупателям» был предложен пакет документов, согласно которым авто было куплено у некоей, вероятно, несуществующей фирмы в Германии. Организатору сделки присужден штраф в размере 350 евро с конфискацией автомашины.

По данным СГД, в схемы продажи автомашин вовлекаются друзья, родственники и знакомые организаторов, на имя которых регистрируются автомобили, что создает впечатление легального ввоза.

Николай КУДРЯВЦЕВ.