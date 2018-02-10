Майкл Бэй может получить фильм DC

Warner Bros. и DC положили глаз на Майкла Бэя и собираются привлечь режиссёра «Трансформеров» к работе над кинокомиксом «Лобо», которого студия позиционирует как свой ответ «Дэдпулу».

По информации инсайдеров, Бэй уже встречался с продюсерами и предложил несколько идей сценаристу фильма Джейсону Фуксу («Чудо-Женщина»). Об официальном заключении контракта речи пока не идёт, поскольку обе стороны ждут появления новой версии скрипта. В частности, WB и Бэй хотят сделать проект менее масштабным и затратным, поскольку в своём текущем виде «Лобо» (ориентированный на «взрослый» рейтинг R) обойдётся «Уорнерам» в $200 миллионов.

Впервые двухметровый баунти-хантер Лобо, придуманный Роджером Слайвером и Китом Гиффеном, возник на страницах комиксов DC в 1983-м, однако в ту пору персонаж не смог привлечь особого внимания читателей. В 1990-е годы сериал был перезапущен: космический наёмник стал семифутовым байкером с замашками антигероя и отправился на Землю ловить четвёрку опасных беглецов, нашедших приют в маленьком американском городке. Помогать белокожему охотнику за головами с дурным нравом и крутым космическим мотоциклом в борьбе с сеющими хаос и разрушение пришельцами взялась местная девушка. Тогда Лобо был скорее пародийным персонажем, в образе которого сатирически обыгрывались многие известные комикс-герои (например, Росомаха), а сам межпланетный наёмник частенько ломал «четвёртую стену». Позднее он стал вполне самостоятельной фигурой и обзавёлся большой армией поклонников.

Сольная лента о Лобо находится в разработке около 15 лет, и за это время на роль культового антигероя претендовали Дуэйн Джонсон, Уилл Смит и Дэнни Трехо, а в режиссёры метили Гай Ричи и Брэд Пэйтон.