Американская журналистка Сьюзан Броуди обвинила актера и режиссера Майкла Дугласа в сексуальных домогательствах. Около недели назад Дуглас в интервью заявил, что против него могут выдвинуть обвинения и заранее отверг их.

В беседе с изданием Hollywood Reporter Броуди заявила, что поведение Дугласа, под началом которого она работала в продюсерской компании Stonebridge Productions в конце 1980-х годов, унизило ее.

Броуди уверяет, что Дуглас очень много ругался по телефону в ее присутствии, а один раз на встрече в его квартире, на которой должен был обсуждаться сценарий фильма, внезапно начал мастурбировать при ней.

Около 10 дней назад Дуглас дал серию интервью голливудским СМИ, в которых заявил, что одна из бывших коллег готогвится выдвинуть против него именно такие обвинения, и что они ничем не обоснованы.

Это произошло после того, как журналисты, с которыми связалась Броуди, чтобы рассказать свою историю, запросили комментарий у режиссера.

«Больше власти»

Броуди работала на Дугласа в конце 1980-х годов. Она возглавляла нью-йоркский офис компании, руководителем которой был Дуглас.

Она утверждает, что актер был очень несдержан в общении и открыто обсуждал при ней свои измены.

Также Дуглас, по версии Броуди, отпускал комментарии по поводу ее внешнего вида, из-за которых она начала носить на работе только свободную одежду темных цветов.

Самое скандальное в рассказе Броуди — обвинение в домогательствах. Она утверждает, что в 1989 году Дуглас пригласил ее к себе домой, чтобы обсудить сценарий и в какой-то момент начал перед ней мастурбировать.

Как рассказывает Броуди, она выбежала из квартиры Дугласа, почувствовав себя крайне униженной.

«Я поняла, что он считает, что может делать все что хочет, потому что у него было намного больше власти, чем у меня,» — описывает ситуацию Броуди. В том же году она ушла из компании Дугласа.

Дуглас в данном заранее интервью журналу Deadline аявил, что эпизода с мастурбацией не было.

«Я горжусь своей репутацией в кинобизнесе, — сказал он. — У меня нет скелетов в шкафу, и когда кто-то вдруг появляется и начинает говорить такое, я удивляюсь: почему они молчали 32 года?»

Режиссер добавил, что против него нет никаких доказательств, и он опасается, что подобные «необоснованные» обвинения могут нанести вред репутации набирающего силу движения #MeToo.

Броуди же заявила, что не удивлена, что Дуглас решил начать действовать до того, как будут опубликованы его обвинения: «Это часть проблемы — он пытается представить себя жертвой».

«Существуют причины, по которым столько женщин не могут рассказать свои истории. Чтобы я рассказала свою — понадобилось 30 лет и общественное движение,» — говорит она.