Народный банк Китая (НБК) на закрытом заседании в среду, 3 января, обсудил план ограничения подачи электроэнергии майнерам криптовалют, сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник.

Как отмечает агентство, в НБК понимают, что не могут осуществлять прямой контроль за подачей электричества на фермы для майнинга биткоина, однако намерены попросить заняться этим вопросом региональных чиновников.

Китайские власти уже давно обеспокоились тем, что в ряде регионов страны майнеры злоупотребляют низкой стоимостью электричества, что порой нарушает нормальный режим использования электроэнергии. Дело в том, что в Китае сосредоточены самые крупные в мире фермы для майнинга криптовалют, которые задействуют огромные вычислительные мощности. С возросшим запросом на электричество инфраструктура порой банально не справляется.

Отметим, что китайское руководство занимает жесткую позицию в отношении рынка криптовалют. Так, в феврале этого года три крупнейшие китайские биржи криптовалют были вынуждены принять меры по ограничению вывода биткоинов под давлением Народного банка Китая.

В сентябре 2017 года власти КНР ввели запрет на ICO (Initial Coin Offering), а затем и вовсе заблокировали работу в стране криптовалютных бирж.

Как отмечает агентство «Интерфакс», согласно оценкам Digieconomist Bitcoin Energy Consumption Index глобальные майнинговые мощности к настоящему моменту уже потребляют столько же электроэнергии, сколько 3,4 миллиона домов в США.

По состоянию на 3 января курс биткойна, поднявшийся в прошлом году в 15 раз, торгуется на уровне 14748,83 доллара, что практически соответствует уровню предыдущей сессии.