Майнеры тайно заработали на пользователях YouTube

Вредоносный скрипт заметили с помощью антивируса Avast. Разработчик Диего Бетто (Diego Betto) обнаружил в коде рекламы майнер криптовалюты — он был в 9 из 10 баннеров. Злоумышленники распространили их в Японии, Франции, Италии и Испании. Сколько на этом они заработали, неизвестно.
Представитель Google сообщил, что им о проблеме уже известно. По его словам, вредоносная реклама заблокирована, а злоумышленникам закрыли доступ к продуктам компании.
В сентябре прошлого года ту же схему для майнинга Monero использовал торрент-трекер The Pirate Bay. Сервис добывал криптовалюту втайне от пользователей, используя их компьютеры.
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