Майнеры тайно заработали на пользователях YouTube

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Герман Бергер
19:11 28.01.2018
Техно / Интернет

Пользователи YouTube обнаружили в рекламных баннерах на сервисе JavaScript-код, с помощью которого неизвестные майнеры добывают криптовалюту Monero. Он загружает процессор компьютера на 80 процентов, пока пользователь смотрит видео. Об этом рассказывает Ars Technica.

Вредоносный скрипт заметили с помощью антивируса Avast. Разработчик Диего Бетто (Diego Betto) обнаружил в коде рекламы майнер криптовалюты — он был в 9 из 10 баннеров. Злоумышленники распространили их в Японии, Франции, Италии и Испании. Сколько на этом они заработали, неизвестно.

 

Представитель Google сообщил, что им о проблеме уже известно. По его словам, вредоносная реклама заблокирована, а злоумышленникам закрыли доступ к продуктам компании.

 

В сентябре прошлого года ту же схему для майнинга Monero использовал торрент-трекер The Pirate Bay. Сервис добывал криптовалюту втайне от пользователей, используя их компьютеры.

Lenta.ru / Фото
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