Решение об утверждении Майзитиса примет Сейм.
На пресс-конференции после заседания СНБ президент Раймонд Вейонис заявил журналистам, что Майзитис подтвердил свой профессионализм, независимость и принципиальность, защищая интересы общества в сфере национальной безопасности.
«Призываю депутатов парламента принять решение о руководителе БЗС ответственно и без промедления», — добавил Вейонис.
Срок полномочий Майзитиса истекает в мае. Должность директора БЗС он занимает с 2013 года.
Директор бюро назначается на должность сроком на пять лет.
Ранее Майзитис также в течение двух сроков занимал должность генпрокурора — с 2000 по 2010 год, а после сложения полномочий стал советником тогдашнего президента Андриса Берзиньша по вопросам национальной безопасности.
Вот его-то и надо поменять. Все сидят, как Брежневы, по 20 лет, а толку от этих бреневых нет!« ответить
Вот его-то и надо поменять. Все сидят, как Брежневы, по 20 лет, а толку от этих брежневых нет. Полные нули.« ответить
защищая интересы общества в сфере национальной безопасности------------Железки дороже людей. Народ оценил ваши ,,интересы,,« ответить
Atbalstu Maizīša otro termiņu, viņš ir profesionālis savā jomā!« ответить