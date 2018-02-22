Майзитис намылился на второй срок(4)

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LETA
Герман Бергер
22:55 21.02.2018
Наша Латвия / Социум

Совет по национальной безопасности (СНБ) постановил выдвинуть директора Бюро по защите Сатверсме (БЗС) и экс-генпрокурора Яниса Майзитиса на следующий срок полномочий.

Решение об утверждении Майзитиса примет Сейм.

 

На пресс-конференции после заседания СНБ президент Раймонд Вейонис заявил журналистам, что Майзитис подтвердил свой профессионализм, независимость и принципиальность, защищая интересы общества в сфере национальной безопасности.

 

«Призываю депутатов парламента принять решение о руководителе БЗС ответственно и без промедления», — добавил Вейонис.

 

Срок полномочий Майзитиса истекает в мае. Должность директора БЗС он занимает с 2013 года.

 

Директор бюро назначается на должность сроком на пять лет.

 

Ранее Майзитис также в течение двух сроков занимал должность генпрокурора — с 2000 по 2010 год, а после сложения полномочий стал советником тогдашнего президента Андриса Берзиньша по вопросам национальной безопасности.

LETA / Фото
Комментарии (4)
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Латвия -страна застоя 23:12 21:02:2018

Вот его-то и надо поменять. Все сидят, как Брежневы, по 20 лет, а толку от этих бреневых нет!

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Латвия -страна застоя 23:14 21:02:2018

Вот его-то и надо поменять. Все сидят, как Брежневы, по 20 лет, а толку от этих брежневых нет. Полные нули.

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шери 07:30 22:02:2018

защищая интересы общества в сфере национальной безопасности------------Железки дороже людей. Народ оценил ваши ,,интересы,,

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Latviešu patriots 07:40 22:02:2018

Atbalstu Maizīša otro termiņu, viņš ir profesionālis savā jomā!

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