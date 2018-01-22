Македония проведет общенациональный референдум для того, чтобы определить название для страны. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Зорана Заева.

Такое решение принято в связи с претензиями Греции, которая добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония.

«Вы видите, что идет прозрачный процесс, мы хотим решения на основе национального консенсуса, и чтобы оно в конце было подтверждено гражданами на референдуме», — отметил Заев.

Референдум состоится уже в этом году.