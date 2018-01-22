Такое решение принято в связи с претензиями Греции, которая добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония.
«Вы видите, что идет прозрачный процесс, мы хотим решения на основе национального консенсуса, и чтобы оно в конце было подтверждено гражданами на референдуме», — отметил Заев.
Референдум состоится уже в этом году.
kto takoi etot makedonija? iskustvennoe sozdannaja amarikancami gosudarstvo.« ответить
nado bilo dumatjranse, kogda nazvanija vibirali.
Новое название Мастурба́циония!« ответить
Новое название Мастурбациония!« ответить
Позорище« ответить
Starp citu, Maķedonija ir Latvijas potenciālais sabiedrotais, sakarā ar Maķedonijas ietāšanās NATO procesa palaišanu.« ответить
palaist tu vari tikai pirdienu kremlja trolli.« ответить
:)
Kuņas dēls, turi muti. Sēdi savā Lielbritānija un nečivini.« ответить