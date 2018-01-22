Македония может выбрать себе новое название на референдуме(7)

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Владимир Бучельников
17:44 21.01.2018
В мире / Евросоюз

Македония проведет общенациональный референдум для того, чтобы определить название для страны. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Зорана Заева.

Такое решение принято в связи с претензиями Греции, которая добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония.

 

«Вы видите, что идет прозрачный процесс, мы хотим решения на основе национального консенсуса, и чтобы оно в конце было подтверждено гражданами на референдуме», — отметил Заев.

 

Референдум состоится уже в этом году.

Polit.ru / Фото
Комментарии (7)
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Latviešu patriots 18:13 21:01:2018

kto takoi etot makedonija? iskustvennoe sozdannaja amarikancami gosudarstvo.
nado bilo dumatjranse, kogda nazvanija vibirali.

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СССР 19:00 21:01:2018

Новое название Мастурба́циония!

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СССР 19:01 21:01:2018

Новое название Мастурбациония!

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Саня 18:24 21:01:2018

Позорище

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Latviešu patriots 19:03 21:01:2018

Starp citu, Maķedonija ir Latvijas potenciālais sabiedrotais, sakarā ar Maķedonijas ietāšanās NATO procesa palaišanu.

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janka rekur tanka 19:31 21:01:2018

palaist tu vari tikai pirdienu kremlja trolli.
:)

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Latviešu patriots 20:02 21:01:2018

Kuņas dēls, turi muti. Sēdi savā Lielbritānija un nečivini.

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Мнение
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Павел Кириллов
19.01.2018

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