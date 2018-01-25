Макфол: Америке нужны стены для защиты от России(6)

Лента новостей
Нила Муйжниекса вынуждают оставить пост Комиссара Европы В Саудовской Аравии арестовали мужчин за «гей-свадьбу» (видео) Комиссар Муйжниекс потребовал от РФ расследовать атаку на «Мемориал» Это конец! Европарламент отказал русским школам Латвии Папа Римский рассказал о «фейках» в Раю и процитировал Достоевского Элтон Джон объявил об уходе со сцены Утренняя идиллия Если ребёнка отвергает мир. Что делать? (видео) Закрыто СМИ, раскрывшее тайну недвижимости главы ФСБ России
Eще в разделе
Нила Муйжниекса вынуждают оставить пост Комиссара Европы В Саудовской Аравии арестовали мужчин за «гей-свадьбу» (видео) Закрыто СМИ, раскрывшее тайну недвижимости главы ФСБ России СМИ: Британия тратит на армию больше, чем Россия Навальный раскрыл Европейскому суду суть политики в России
Герман Бергер
21:20 24.01.2018
В мире / Политика

Российские хакеры по-прежнему угрожают американской инфраструктуре, а Вашингтон не сделал почти ничего для повышения устойчивости к кибератакам, сетует в эфире MSNBC бывший посол США в России Майкл Макфол.

По его словам, президент обозначил хорошую стратегию в сфере кибербезопасности, однако эта стратегия не реализуется на практике.

 

— Насколько реальную угрозу представляют – вот прямо сейчас, сегодня — продолжающиеся электронные атаки со стороны России?

 

МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России: «Вполне реальную, вполне серьёзную. И того, что мы делаем, недостаточно для повышения устойчивости к таким атакам. Вот почему я восхищаюсь вице-президентом (Джо Байденом. — прим. ред.) за ту статью*, которую он написал, и другими людьми за то, что они сейчас высказываются на эту тему. 

 

Речь идёт не о партийных интересах, а о национальной безопасности. В действительности всё очень просто: мы не сделали почти ничего, чтобы повысить устойчивость, повысить уровень кибербезопасности нашей избирательной машины. Мы много говорим о бетонных стенах на границе с Мексикой, а надо бы говорить о стенах в сфере кибербезопасности, которые защищали бы нашу инфраструктуру.

 

Конечно, в мае прошлого года президент издал прекрасный указ – вы должны его прочесть, ваши зрители должны его прочесть. Думаю, в нём очень хорошо всё обозначено, но мы почти ничего не сделали для проведения этой стратегии в жизнь.»

ИНО TV / Фото
Комментарии (6)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
К 21:28 24:01:2018

Пидоры не спрячьтесь из под земли достанем

« ответить
Profile_default
Рептилоид 21:43 24:01:2018

delirium tremens

« ответить
Profile_default
На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 22:08 24:01:2018

Стыдно за единственную "сверхдержаву". Боятся порванной в клочья просто державы.

« ответить
Profile_default
просто твари 23:04 24:01:2018

Подогнали войска и технику к самым российским границам, в Румынии и Польше разместили установки для крылатых ракет - 10 минут подлёта до Москвы, окружили Россию 800 базами, до 600 млрд$ подняли воeнный бюджет и воняют на весь мир, что Россия им угрожает. Твари.

« ответить
Profile_default
п е д р о г о м е с из звёзднопейсатой голубятни 23:07 24:01:2018

тьфу на него

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 00:41 25:01:2018

Ptfū uz tevi!

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (10)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV