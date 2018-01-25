По его словам, президент обозначил хорошую стратегию в сфере кибербезопасности, однако эта стратегия не реализуется на практике.
— Насколько реальную угрозу представляют – вот прямо сейчас, сегодня — продолжающиеся электронные атаки со стороны России?
МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России: «Вполне реальную, вполне серьёзную. И того, что мы делаем, недостаточно для повышения устойчивости к таким атакам. Вот почему я восхищаюсь вице-президентом (Джо Байденом. — прим. ред.) за ту статью*, которую он написал, и другими людьми за то, что они сейчас высказываются на эту тему.
Речь идёт не о партийных интересах, а о национальной безопасности. В действительности всё очень просто: мы не сделали почти ничего, чтобы повысить устойчивость, повысить уровень кибербезопасности нашей избирательной машины. Мы много говорим о бетонных стенах на границе с Мексикой, а надо бы говорить о стенах в сфере кибербезопасности, которые защищали бы нашу инфраструктуру.
Конечно, в мае прошлого года президент издал прекрасный указ – вы должны его прочесть, ваши зрители должны его прочесть. Думаю, в нём очень хорошо всё обозначено, но мы почти ничего не сделали для проведения этой стратегии в жизнь.»
Пидоры не спрячьтесь из под земли достанем« ответить
delirium tremens« ответить
Стыдно за единственную "сверхдержаву". Боятся порванной в клочья просто державы.« ответить
Подогнали войска и технику к самым российским границам, в Румынии и Польше разместили установки для крылатых ракет - 10 минут подлёта до Москвы, окружили Россию 800 базами, до 600 млрд$ подняли воeнный бюджет и воняют на весь мир, что Россия им угрожает. Твари.« ответить
тьфу на него« ответить
Ptfū uz tevi!« ответить