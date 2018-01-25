Российские хакеры по-прежнему угрожают американской инфраструктуре, а Вашингтон не сделал почти ничего для повышения устойчивости к кибератакам, сетует в эфире MSNBC бывший посол США в России Майкл Макфол.

По его словам, президент обозначил хорошую стратегию в сфере кибербезопасности, однако эта стратегия не реализуется на практике.

— Насколько реальную угрозу представляют – вот прямо сейчас, сегодня — продолжающиеся электронные атаки со стороны России?

МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России: «Вполне реальную, вполне серьёзную. И того, что мы делаем, недостаточно для повышения устойчивости к таким атакам. Вот почему я восхищаюсь вице-президентом (Джо Байденом. — прим. ред.) за ту статью*, которую он написал, и другими людьми за то, что они сейчас высказываются на эту тему.

Речь идёт не о партийных интересах, а о национальной безопасности. В действительности всё очень просто: мы не сделали почти ничего, чтобы повысить устойчивость, повысить уровень кибербезопасности нашей избирательной машины. Мы много говорим о бетонных стенах на границе с Мексикой, а надо бы говорить о стенах в сфере кибербезопасности, которые защищали бы нашу инфраструктуру.

Конечно, в мае прошлого года президент издал прекрасный указ – вы должны его прочесть, ваши зрители должны его прочесть. Думаю, в нём очень хорошо всё обозначено, но мы почти ничего не сделали для проведения этой стратегии в жизнь.»