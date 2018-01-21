Макгрегора лишили титула чемпиона UFC(1)

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Виталий Вавилкин
15:45 20.01.2018
Спорт

Известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор лишился титула абсолютного чемпиона по версии UFC.

«Конор лишится титула, поскольку не защищал его длительное время. Он, как и говорилось, должен будет получить титульный бой сразу по возвращении», — приводит ТАСС слова источника.

 

Накануне, 16 января, стало известно, что оставленный Макгрегором пояс разыграют Хабиб Нурмагомедов из России и Тони Фергюсон из Соединенных Штатов Америки.

 

До этого, 15 января, лишение ирландца чемпионского пояса анонсировал руководитель UFC Дана Уайт. По его мнению, удерживать титул, не проводя боев два года, несправедливо по отношению к другим атлетам.

 

tvzvezda.ru / Фото
Комментарии (1)
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СССР 18:18 20:01:2018

Хабиб однозначно победит!

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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