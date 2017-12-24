По словам сенатора, это решение нужно было принимать несколько лет раньше, однако «поскольку [президент России] Владимир Путин продолжает сеять нестабильность на Украине, а возглавляемые Россией силы усиливают свои смертоносные атаки, это решение было принято в самое подходящее время».
Маккейн отмечает, что «предоставление Украине необходимых возможностей для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии будет способствовать созданию более стабильных условий безопасности, необходимых для мирного урегулирования этого конфликта».
В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заявил в Facebook, что «американское оружие в руках украинских военных — не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских военнослужащих и мирного населения, а также эффективной самообороны».
Ukraiņi ar ASV palīdzību iznīcinās seperātistus un saglabās valsts teritoriālo vienotību. Lai slava Ukrainai un ASV!« ответить
джавелины - это больше оружие для обороны. к тому же изрядно устаревшее. оно работает в пустыне, но в днр мало эффективно. короткая дистанция стрельбы. огромный объектив, хорошо сканируемый танковыми системами контроля за наведением. горячая головка самонавдеения, отлично видимая на расстоянии в тепловизор. необходимость в течение сидеть на открытой площадке, а не в блиндаже.« ответить
снайпер не будет смотреть в прицел полчаса и ждать, пока этот баран выполнит все действия по инструкции.
Сам то понял, что написал? Короткая дистанция и пустына- вещи несовместимые.« ответить
Во наплел, баран, ты хоть прочитай про Джавелин, потом глупости пиши, какая еще "необходимость сидеть на открытой площадке", у него система "пустил и забыл", это тебе не Корнет российский, который надо вести до самого попадания в цель,".,« ответить
Turpini sūkāt, dabūsi bonbongu« ответить
Tu dalies.pieredzē?« ответить
А не попали уже всем повзрослеть, и перестать нести и слушать чушь уже "бывших" политиков? Может делом заняться: какие-то бизнес-проекты, какое-то сотрудничество в тех или иных сферах. Или до апокалипсиса будете бегать и тыкать пальцем в фантомы оккупантов, КГБистов, пятой колоны и прочее? Самим не надоело быть идиотами и тролить всё налево и направо?« ответить
О чём вы говорите!? Эти тролли - такая тупорылая масса дебилов, что они могут только срать. Это биомусор, которому дали возможность хамить. Но скоро их время кончится, биомусор будут просто уничтожать, как отработанный материал. К этому всё идёт...« ответить
oj kak tam bilo -- granata v rukah makaki ...... Amerika reshila rukami Ukraini zatejatj vojnu.... s Rosiej.... Poroshenko pora nachinatj molitsa ....« ответить
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков- amerikancam po barabanu uno tolko-to i zivut kak na krovavije dengi; и предоставленo Украине «летального оружия»« ответить
Ни хрена ему, похоже лечение не помогает.« ответить