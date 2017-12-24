Глава комитета по вооруженным силам сената США Джон Маккейн выпустил специальное заявление по поводу решения администрации Дональда Трампа поставлять украинским властям противотанковые комплексы Javelin.

По словам сенатора, это решение нужно было принимать несколько лет раньше, однако «поскольку [президент России] Владимир Путин продолжает сеять нестабильность на Украине, а возглавляемые Россией силы усиливают свои смертоносные атаки, это решение было принято в самое подходящее время».

Маккейн отмечает, что «предоставление Украине необходимых возможностей для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии будет способствовать созданию более стабильных условий безопасности, необходимых для мирного урегулирования этого конфликта».

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заявил в Facebook, что «американское оружие в руках украинских военных — не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских военнослужащих и мирного населения, а также эффективной самообороны».