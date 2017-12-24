Маккейн: США вооружат Украину новейшим оружием(14)

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Владимир Бучельников
22:02 23.12.2017
Техно / Оружие

Глава комитета по вооруженным силам сената США Джон Маккейн выпустил специальное заявление по поводу решения администрации Дональда Трампа поставлять украинским властям противотанковые комплексы Javelin.

По словам сенатора, это решение нужно было принимать несколько лет раньше, однако «поскольку [президент России] Владимир Путин продолжает сеять нестабильность на Украине, а возглавляемые Россией силы усиливают свои смертоносные атаки, это решение было принято в самое подходящее время».

 

Маккейн отмечает, что «предоставление Украине необходимых возможностей для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии будет способствовать созданию более стабильных условий безопасности, необходимых для мирного урегулирования этого конфликта».

 

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заявил в Facebook, что «американское оружие в руках украинских военных — не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских военнослужащих и мирного населения, а также эффективной самообороны».

Polit.ru / Фото
Комментарии (14)
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Latviešu patriots 22:09 23:12:2017

Ukraiņi ar ASV palīdzību iznīcinās seperātistus un saglabās valsts teritoriālo vienotību. Lai slava Ukrainai un ASV!

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dlz77 04:53 24:12:2017

джавелины - это больше оружие для обороны. к тому же изрядно устаревшее. оно работает в пустыне, но в днр мало эффективно. короткая дистанция стрельбы. огромный объектив, хорошо сканируемый танковыми системами контроля за наведением. горячая головка самонавдеения, отлично видимая на расстоянии в тепловизор. необходимость в течение сидеть на открытой площадке, а не в блиндаже.

снайпер не будет смотреть в прицел полчаса и ждать, пока этот баран выполнит все действия по инструкции.

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ИвАн 07:05 24:12:2017

Сам то понял, что написал? Короткая дистанция и пустына- вещи несовместимые.

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Лоху 09:49 24:12:2017

Во наплел, баран, ты хоть прочитай про Джавелин, потом глупости пиши, какая еще "необходимость сидеть на открытой площадке", у него система "пустил и забыл", это тебе не Корнет российский, который надо вести до самого попадания в цель,".,

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ыыы 22:21 23:12:2017

Turpini sūkāt, dabūsi bonbongu

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Latviešu patriots 22:29 23:12:2017

Tu dalies.pieredzē?

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!!! 22:48 23:12:2017

А не попали уже всем повзрослеть, и перестать нести и слушать чушь уже "бывших" политиков? Может делом заняться: какие-то бизнес-проекты, какое-то сотрудничество в тех или иных сферах. Или до апокалипсиса будете бегать и тыкать пальцем в фантомы оккупантов, КГБистов, пятой колоны и прочее? Самим не надоело быть идиотами и тролить всё налево и направо?

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для- !!! 23:53 23:12:2017

О чём вы говорите!? Эти тролли - такая тупорылая масса дебилов, что они могут только срать. Это биомусор, которому дали возможность хамить. Но скоро их время кончится, биомусор будут просто уничтожать, как отработанный материал. К этому всё идёт...

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ljusi 23:13 23:12:2017

oj kak tam bilo -- granata v rukah makaki ...... Amerika reshila rukami Ukraini zatejatj vojnu.... s Rosiej.... Poroshenko pora nachinatj molitsa ....

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Против поставок 23:58 23:12:2017

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков- amerikancam po barabanu uno tolko-to i zivut kak na krovavije dengi; и предоставленo Украине «летального оружия»

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Док 00:26 24:12:2017

Ни хрена ему, похоже лечение не помогает.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

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